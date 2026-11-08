¿Peso mexicano romperá racha negativa? Así quedaría el precio del dólar mañana lunes 9 de noviembre en México

Una moneda con el escudo de México y otra con la figura del dólar estadounidense ilustran las variaciones del mercado cambiario junto a gráficos de cotización financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio del dólar en México para mañana lunes 9 de noviembre de 2026 tiene como referencia inicial los 18.63 pesos por unidad registrados al cierre de la última jornada hábil. Aunque todavía no existe una cotización oficial de apertura para el lunes, los análisis financieros permiten identificar los niveles que podrían orientar las primeras operaciones de la semana.

De acuerdo con Banco Base, el peso mexicano terminó el viernes 6 de noviembre con una apreciación semanal de 0.82%, equivalente a 15.4 centavos, para ubicarse alrededor de 18.63 pesos por dólar. Con este resultado, la moneda nacional interrumpió una racha de ocho semanas consecutivas de depreciación, durante las cuales acumuló una pérdida de 11.25%.

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Sin embargo, la recuperación no significa necesariamente un cambio de tendencia. La institución financiera identificó un proceso de consolidación del tipo de cambio en un intervalo de 18.60 a 18.80 pesos por dólar, en medio de la incertidumbre provocada por la política monetaria de México y Estados Unidos, así como por los recientes acontecimientos políticos internacionales.

¿En cuánto podría abrir el dólar mañana lunes 9 de noviembre?

El tipo de cambio USD/MXN comenzará la próxima jornada con una referencia de aproximadamente 18.63 pesos por dólar, correspondiente al cierre del viernes.

A partir del comportamiento reciente del mercado y del intervalo de consolidación identificado por Banco Base, la zona de 18.60 a 18.80 pesos constituye una referencia orientativa para el comienzo de la semana.

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No obstante, este intervalo no representa una predicción puntual de apertura ni garantiza que la cotización permanezca dentro de esos límites.

Las principales cifras para seguir el comportamiento del dólar son:

Último cierre de mercado del viernes 6 de noviembre: aproximadamente 18.63 pesos por dólar.

FIX determinado por Banxico el viernes: 18.6297 pesos por dólar.

Apreciación semanal del peso: 0.82%, equivalente a 15.4 centavos, según Banco Base.

Intervalo de consolidación identificado por Banco Base: entre 18.60 y 18.80 pesos por dólar.

Mínimo registrado durante la última semana: 18.5724 pesos.

Máximo registrado durante la última semana: 18.8143 pesos.

Apertura oficial del lunes 9 de noviembre: pendiente de conocerse.

La cotización definitiva de apertura dependerá de las operaciones que se registren cuando el mercado internacional de divisas retome su actividad tras el fin de semana.

Es importante señalar que el FIX del Banco de México (Banxico) no equivale a una estimación de apertura. Se trata de una referencia oficial determinada durante los días hábiles bancarios, a partir de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

Peso mexicano rompe una racha de ocho semanas de pérdidas

La recuperación registrada durante la primera semana de noviembre representa un cambio frente al comportamiento que había mostrado la moneda mexicana desde septiembre.

De acuerdo con el análisis de Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, el peso acumuló una depreciación de 11.25%, equivalente a aproximadamente 1 peso con 90 centavos, durante las ocho semanas previas.

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La recuperación del viernes permitió interrumpir esa secuencia negativa, aunque los movimientos recientes muestran que la volatilidad continúa siendo elevada.

Durante la última semana, el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 18.5724 pesos y un máximo de 18.8143 pesos por dólar, una diferencia superior a 24 centavos.

Además, Banco Base reportó que la volatilidad anualizada del tipo de cambio aumentó de 12.11% a 18.09%, su nivel más elevado desde abril de 2025.

La institución advirtió que la apreciación semanal no debe interpretarse como una recuperación sostenida, sino como parte de un proceso de estabilización después de las fuertes pérdidas acumuladas.

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Por ello, la cotización del lunes será relevante para determinar si el peso consigue conservar las ganancias recientes o vuelve a enfrentar presiones frente al dólar.

Banxico recorta su tasa de interés y aumenta la incertidumbre

Uno de los principales factores que influirán en el comportamiento del peso mexicano es la reciente decisión del Banco de México de reducir su tasa de interés de referencia.

El jueves 5 de noviembre, la Junta de Gobierno de Banxico aprobó un recorte de 25 puntos base, con lo que la tasa quedó en 6.25%.

La decisión generó cuestionamientos entre especialistas financieros debido al comportamiento reciente de la inflación y la depreciación acumulada del peso.

Analistas de BBVA Research consideraron que habría sido preferible esperar condiciones económicas más favorables antes de reducir nuevamente la tasa.

Por su parte, especialistas de Banamex advirtieron que el repunte inflacionario y la debilidad cambiaria complican las condiciones para mantener una política monetaria menos restrictiva.

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Uno de los principales efectos del recorte es la disminución del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

Según Banco Base, la diferencia entre ambas tasas se redujo a 225 puntos base, un mínimo histórico que podría restar atractivo a las inversiones denominadas en pesos.

Este fenómeno es importante porque algunos inversionistas utilizan operaciones conocidas como carry trade, mediante las cuales buscan obtener rendimientos aprovechando las diferencias entre las tasas de interés de distintos países.

Cuando el diferencial disminuye, también pueden reducirse los incentivos para mantener determinadas posiciones en moneda mexicana.

Empleo en Estados Unidos y elecciones también influirán en el dólar

El mercado cambiario también estará atento a las consecuencias económicas y políticas de las recientes elecciones intermedias de Estados Unidos, así como a los indicadores laborales publicados durante la última semana.

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De acuerdo con Banco Base, los resultados electorales modificaron las expectativas sobre la capacidad del gobierno estadounidense para impulsar determinadas iniciativas legislativas y fiscales.

Los inversionistas también evalúan las implicaciones de la nueva composición del Congreso para la política comercial, la negociación presupuestaria y la independencia de la Reserva Federal (Fed).

En materia económica, el reporte laboral estadounidense correspondiente a octubre mostró la creación de 165 mil puestos de trabajo, por encima de los 70 mil empleos que esperaba el mercado.

Además, la tasa de desempleo disminuyó de 4.2% a 4.1%, lo que refleja un mercado laboral que conserva dinamismo.

Estos resultados pueden influir en las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de interés de la Fed.

Si los inversionistas consideran probable un nuevo incremento de las tasas estadounidenses, el dólar podría fortalecerse frente a monedas emergentes como el peso mexicano.

¿Podría llegar el dólar a los 19 pesos antes de terminar 2026?

Aunque la referencia inmediata se encuentra alrededor de 18.63 pesos por dólar, los analistas no descartan nuevos episodios de depreciación de la moneda mexicana durante las próximas semanas.

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Grupo Financiero Base ajustó su expectativa para el tipo de cambio promedio del último trimestre de 2026, de 18.50 a 18.70 pesos por dólar.

Este escenario contempla la posibilidad de que la cotización alcance temporalmente los 19 pesos por dólar, especialmente si continúa reduciéndose el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

La institución también mantiene una expectativa de 19 pesos por dólar como promedio para el último trimestre de 2027, con la posibilidad de que el tipo de cambio alcance niveles de hasta 19.50 unidades.

Estas proyecciones corresponden a horizontes de varios meses y no deben confundirse con una estimación específica para la apertura del lunes 9 de noviembre.

¿En cuánto venderán el dólar los bancos mañana?

Los precios de compra y venta del dólar en las instituciones financieras mexicanas se conocerán conforme cada banco actualice sus cotizaciones durante la jornada del lunes.

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Como antecedente, Banamex reportó el viernes 6 de noviembre una cotización de 18.07 pesos a la compra y 19.11 pesos a la venta, de acuerdo con información publicada por El Financiero.

Estas cifras corresponden a la sesión del viernes y no representan precios confirmados para el lunes.

La diferencia entre la cotización interbancaria y los precios bancarios responde a los márgenes que cada institución aplica a sus operaciones.

Para quienes necesitan comprar dólares, la referencia relevante es el precio de venta, mientras que quienes desean cambiarlos por pesos deben consultar el precio de compra.

En conclusión, el precio del dólar para mañana lunes 9 de noviembre tiene como punto de partida el último cierre cercano a 18.63 pesos, con una zona de consolidación de 18.60 a 18.80 unidades identificada por Banco Base.

El comportamiento de la moneda mexicana dependerá de las primeras operaciones internacionales, las expectativas sobre las tasas de interés y la reacción de los inversionistas a los acontecimientos económicos y políticos recientes.