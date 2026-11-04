EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a un año de su implementación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en 2025, hecho que dejó una crisis de seguridad en la entidad.

Policías de Ixtapaluca que viajaban a bordo de la patrulla 002 habrían chocado contra una camioneta particular mientras circulaban por el camino a San Francisco. Después del percance, habrían detenido por la fuerza al conductor de la camioneta y a su padre , según la denuncia presentada por sus familiares. El caso se suma a por lo menos otras dos acusaciones por uso excesivo de la fuerza atribuidas a integrantes de la corporación municipal.

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una escuela primaria provocó la suspensión de clases en un plantel educativo del municipio de Caborca, Sonora , durante la mañana del martes 3 de noviembre.

15:00 hs

Arrestaron a un hombre con presunta droga en en centro de CDMX

Derivado de patrullajes de seguridad y prevención, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente narcótico, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Alarcón y Bravo, en la colonia Zona Centro, donde observaron a un sujeto que manipulaba varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la distribución de droga, por lo que se aproximaron para descartar alguna conducta ilícita.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, sin embargo, fue interceptado metros adelante. Enseguida, de acuerdo con el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 20 bolsas de plástico, cada una con un cigarro elaborado con aparente marihuana, así como 10 bolsitas con la misma hierba.

Por lo anterior, los efectivos detuvieron al hombre de 19 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.