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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

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15:29 hsHoy

Sheinbaum presenta avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo: pospone resultados en Seguridad

Los titulares de cada secretaría presentaron los avances que han tenido en la entidad y los proyectos futuros que tienen

Avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo
Avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a un año de su implementación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en 2025, hecho que dejó una crisis de seguridad en la entidad.

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15:29 hsHoy

Denuncian abuso de policías de Ixtapaluca que provocaron un choque por ir alcoholizados

Una oficial que habría conducido bajo los efectos de una sustancia ilícita desató un operativo de 30 uniformados contra los ocupantes del vehículo al que chocó. No es el primer señalamiento contra la corporación

Una patrulla de la policía municipal presenta daños frontales tras impactar contra el costado de una camioneta particular en Ixtapaluca. ((Redes sociales))
Una patrulla de la policía municipal presenta daños frontales tras impactar contra el costado de una camioneta particular en Ixtapaluca. ((Redes sociales))

Policías de Ixtapaluca que viajaban a bordo de la patrulla 002 habrían chocado contra una camioneta particular mientras circulaban por el camino a San Francisco. Después del percance, habrían detenido por la fuerza al conductor de la camioneta y a su padre, según la denuncia presentada por sus familiares. El caso se suma a por lo menos otras dos acusaciones por uso excesivo de la fuerza atribuidas a integrantes de la corporación municipal.

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15:26 hsHoy

Hallan a hombre sin vida dentro de primaria en Caborca, Sonora: suspenden clases

La víctima fue identificada como Héctor “N”, quien contaba con un reporte de desaparición presentado por sus familiares un día antes del hallazgo

La Fiscalía de Sonora investiga la muerte de Héctor “N”, de 50 años, quien contaba con un reporte de desaparición presentado por sus familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía de Sonora investiga la muerte de Héctor “N”, de 50 años, quien contaba con un reporte de desaparición presentado por sus familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una escuela primaria provocó la suspensión de clases en un plantel educativo del municipio de Caborca, Sonora, durante la mañana del martes 3 de noviembre.

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15:00 hsHoy

Arrestaron a un hombre con presunta droga en en centro de CDMX

Derivado de patrullajes de seguridad y prevención, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente narcótico, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Alarcón y Bravo, en la colonia Zona Centro, donde observaron a un sujeto que manipulaba varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la distribución de droga, por lo que se aproximaron para descartar alguna conducta ilícita.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, sin embargo, fue interceptado metros adelante. Enseguida, de acuerdo con el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 20 bolsas de plástico, cada una con un cigarro elaborado con aparente marihuana, así como 10 bolsitas con la misma hierba.

Por lo anterior, los efectivos detuvieron al hombre de 19 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2025, por delitos contra la salud.

14:33 hsHoy

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Hallan toma clandestina de combustible, aseguran pipa y 40 contenedores

Toma clandestina en domicilio de Ecatepec, Edomex (especial)
Toma clandestina en domicilio de Ecatepec, Edomex (especial)

Una toma clandestina de combustible conectada al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco fue localizada en la colonia El Charco, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

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14:33 hsHoy

“Olympos”, el negocio de marihuana de Los Salazar promovido por influencers en Sonora

Un operativo de la Marina, una narcomanta con amenaza a Natanael Cano y la vinculación a proceso de tres creadores de contenido exponen la red de distribución y promoción de la marca ligada al Cártel Independiente de Sonora

Olympus, Los Salazar. El negocio de marihuana de la familia de Don Adán en Sonora. (Facebook)
Olympus, Los Salazar. El negocio de marihuana de la familia de Don Adán en Sonora. (Facebook)

Un juez de control vinculó a proceso el 3 de noviembre a tres influencers de Hermosillo por promover en redes sociales una marca de marihuana llamada Olympos —identificada también por autoridades como Olympus—, que ha sido vinculada en múltiples ocasiones al clan criminal conocido como Los Salazar, uno de los grupos fundadores del Cártel Independiente de Sonora.

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14:32 hsHoy

Madre entrega a su hijo tras feminicidio de Janeth en Michoacán: lo vinculan a proceso

Karmen Romero avisó a las autoridades que su hijo, Luis Santiago “N”, se encontraba en su domicilio en Guanajuato

Karmen Romero avisó a las autoridades que su hijo, Luis Santiago “N”, se encontraba en su domicilio en Guanajuato (Captura de pantalla)
Karmen Romero avisó a las autoridades que su hijo, Luis Santiago “N”, se encontraba en su domicilio en Guanajuato (Captura de pantalla)

El feminicidio de Janeth Gil Cortés, ocurrido el 22 de octubre en Charo, Michoacán, tuvo un giro luego de que Karmen Romero entregó a su propio hijo, Luis Santiago “N”, de 26 años, a las autoridades, al conocer que era investigado por su probable participación en el crimen.

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14:32 hsHoy

Las 4 razones por las que EEUU preferiría un acuerdo con Caro Quintero a un juicio, según experto

El periodista Jesús Esquivel habló con funcionarios del Departamento de Justicia tras la audiencia del 14 de octubre y confirmó que la propuesta de la defensa del capo para declararse culpable se analiza favorablemente en Washington

Caro Quintero comparecerá hoy ante juez de NY. | Jovany Pérez
Caro Quintero comparecerá hoy ante juez de NY. | Jovany Pérez

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estudia con “ojos favorables” la propuesta de Rafael Caro Quintero de declararse culpable y cerrar su caso sin llegar a juicio, según reveló el periodista Jesús Esquivel, quien confirmó la información con funcionarios del organismo tras la audiencia del 14 de octubre en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

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14:31 hsHoy

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

La visita coincidió con la llegada de nuevos arreglos florales, entre ellos una corona firmada por "la familia Guerrero", el clan de "Tío Lako" señalado como uno de los brazos armados del CJNG

Al menos siete personas con el rostro cubierto y una escolta de diez llegaron el lunes al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde descansan los restos del exlíder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. (Tomadas de @JaliscoRojo/@alexsflorerias)
Al menos siete personas con el rostro cubierto y una escolta de diez llegaron el lunes al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde descansan los restos del exlíder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. (Tomadas de @JaliscoRojo/@alexsflorerias)

Un grupo de al menos siete personas con el rostro cubierto llegó la tarde del lunes 2 de noviembre al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, donde descansan los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, de acuerdo con fotografías difundidas por la cuenta de X @JaliscoRojo.

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