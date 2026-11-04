EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a un año de su implementación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en 2025, hecho que dejó una crisis de seguridad en la entidad.
Policías de Ixtapaluca que viajaban a bordo de la patrulla 002 habrían chocado contra una camioneta particular mientras circulaban por el camino a San Francisco. Después del percance, habrían detenido por la fuerza al conductor de la camioneta y a su padre, según la denuncia presentada por sus familiares. El caso se suma a por lo menos otras dos acusaciones por uso excesivo de la fuerza atribuidas a integrantes de la corporación municipal.
El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una escuela primaria provocó la suspensión de clases en un plantel educativo del municipio de Caborca, Sonora, durante la mañana del martes 3 de noviembre.
Arrestaron a un hombre con presunta droga en en centro de CDMX
Derivado de patrullajes de seguridad y prevención, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente narcótico, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.
Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Alarcón y Bravo, en la colonia Zona Centro, donde observaron a un sujeto que manipulaba varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la distribución de droga, por lo que se aproximaron para descartar alguna conducta ilícita.
Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, sin embargo, fue interceptado metros adelante. Enseguida, de acuerdo con el protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 20 bolsas de plástico, cada una con un cigarro elaborado con aparente marihuana, así como 10 bolsitas con la misma hierba.
Por lo anterior, los efectivos detuvieron al hombre de 19 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2025, por delitos contra la salud.
Una toma clandestina de combustible conectada al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco fue localizada en la colonia El Charco, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Un juez de control vinculó a proceso el 3 de noviembre a tres influencers de Hermosillo por promover en redes sociales una marca de marihuana llamada Olympos —identificada también por autoridades como Olympus—, que ha sido vinculada en múltiples ocasiones al clan criminal conocido como Los Salazar, uno de los grupos fundadores del Cártel Independiente de Sonora.
El feminicidio de Janeth Gil Cortés, ocurrido el 22 de octubre en Charo, Michoacán, tuvo un giro luego de que Karmen Romero entregó a su propio hijo, Luis Santiago “N”, de 26 años, a las autoridades, al conocer que era investigado por su probable participación en el crimen.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estudia con “ojos favorables” la propuesta de Rafael Caro Quintero de declararse culpable y cerrar su caso sin llegar a juicio, según reveló el periodista Jesús Esquivel, quien confirmó la información con funcionarios del organismo tras la audiencia del 14 de octubre en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.
Un grupo de al menos siete personas con el rostro cubierto llegó la tarde del lunes 2 de noviembre al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, donde descansan los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, de acuerdo con fotografías difundidas por la cuenta de X @JaliscoRojo.