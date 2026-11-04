EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 04 de noviembre

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde varias personas de origen latinoamericano ganaron. Además, podría hablar sobre la última publicación Andy López Beltrán. Otro tema que quizá mencioné es sobre la confusión de una posible visita del papa León XIV al país.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

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