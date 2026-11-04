México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 04 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde varias personas de origen latinoamericano ganaron. Además, podría hablar sobre la última publicación Andy López Beltrán. Otro tema que quizá mencioné es sobre la confusión de una posible visita del papa León XIV al país.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPalacio NacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué comer para cuidar las defensas en temporada de frío? Vitaminas esenciales y sus fuentes naturales

Las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios pueden poner a prueba la salud

¿Qué comer para cuidar las defensas en temporada de frío? Vitaminas esenciales y sus fuentes naturales

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

La pareja anunció su ruptura tras seis años de relación, periodo en el que tuvieron una hija

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Hallan toma clandestina de combustible, aseguran pipa y 40 contenedores

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

“Olympos”, el negocio de marihuana de Los Salazar promovido por influencers en Sonora

Las 4 razones por las que EEUU preferiría un acuerdo con Caro Quintero a un juicio, según experto

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

José Eduardo Derbez habla sobre la relación de Paola Dalay y César Romo: "Tiene que elegir bien porque tiene una hija"

"A mí no me cuadran las fechas": Andrea Escalona sobre ruptura de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Inés Gómez Mont y Ventaneando: usuarios recuerdan mensaje que pone en duda su supuesto distanciamiento

FICUNAM 2026: fechas, actividades, sedes y todo sobre el festival de cine en CDMX

DEPORTES

Carlos Albert Llorente: de qué murió el comentarista deportivo a los 83 años

Carlos Albert Llorente: de qué murió el comentarista deportivo a los 83 años

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

De cinco mil hasta 57 mil pesos: así quedaron los precios para el Gran Premio de México 2027

Muerte de Carlos Albert: José Ramón Fernández, Faitelson, Antonio Moreno, Rosique y más se despiden del periodista deportivo

Juan Brunetta y exjugadores de la Liga MX denunciarían un millonario fraude inmobiliario