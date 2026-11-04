México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este miércoles 4 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

07:00 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

Tren México-Querétaro tendrá dos estaciones en el Edomex: estos son los municipios asignados

Se espera que la obra cruce en 11 municipios mexiquenses y genere 6 mil 900 empleos en la entidad

Tren México-Querétaro tendrá dos estaciones en el Edomex: estos son los municipios asignados

¿Me Estás Oyendo?: todo sobre el nuevo lanzamiento de Paquita la del Barrio que reúne sus himnos y sus últimos duetos

Francisco “Paquito” Torres, exmánager de “La Reina del Pueblo” reveló a Infobae México los detalles detrás del nuevo álbum

¿Me Estás Oyendo?: todo sobre el nuevo lanzamiento de Paquita la del Barrio que reúne sus himnos y sus últimos duetos

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

La visita coincidió con la llegada de nuevos arreglos florales, entre ellos una corona firmada por "la familia Guerrero", el clan de "Tío Lako" señalado como uno de los brazos armados del CJNG

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

"Olympos", la marca de marihuana de Los Salazar promovida por influencers y corridos en Sonora

Un operativo de la Marina, una narcomanta con amenaza a Natanael Cano y la vinculación a proceso de tres creadores de contenido exponen la red de distribución y promoción de la marca ligada al Cártel Independiente de Sonora

"Olympos", la marca de marihuana de Los Salazar promovida por influencers y corridos en Sonora

Conductores de Ventaneando enfrentan críticas en redes sociales por deslindarse de Inés Gómez Mont

Pedro Sola, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Jimena Pérez “La Choco” defendieron su postura sobre la expresentadora, pero las críticas en redes sociales no se hicieron esperar

Conductores de Ventaneando enfrentan críticas en redes sociales por deslindarse de Inés Gómez Mont

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un trabajador murió ahogado mientras limpiaba un aljibe en Catamarca y otro lucha por su vida

Un trabajador murió ahogado mientras limpiaba un aljibe en Catamarca y otro lucha por su vida

Buscan en Mar del Plata a una mujer de 34 años que desapareció hace más de una semana

Paliza histórica para Trump: ¿Y ahora?

Qué rutas tendrán limitaciones para el transporte de cargas durante la visita del papa León XIV

La ANMAT prohibió el uso de una serie de insumos médicos por graves irregularidades

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Abdul El-Sayed, el demócrata progresista que será el primer senador musulmán de Estados Unidos

Quién es Abdul El-Sayed, el demócrata progresista que será el primer senador musulmán de Estados Unidos

Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

Cuáles fueron las claves de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Elecciones en EEUU: los Demócratas controlarán la Cámara de Representantes y el Senado tras ganar en varios bastiones republicanos

EN VIVO | Elecciones en EEUU: los mercados reaccionaron con caídas a la victoria demócrata ante el temor a mayores controles sobre la IA

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League