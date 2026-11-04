Poncho de Nigris advierte sobre Doña Alegría en La Mansión VIP y Karely Ruiz lanza inesperado mensaje: “No soporta a las encueradas”

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La segunda temporada de La Mansión VIP todavía no comienza y ya está dando de qué hablar. La participación de Karely Ruiz, Paolita Suárez y Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, ha despertado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes ya especulan sobre cómo será la convivencia entre estas conocidas figuras de internet.

La conversación tomó fuerza después de que Karely compartiera un mensaje en su cuenta de Facebook que muchos interpretaron como una indirecta para Doña Alegría. “DOÑA ALEGRÍA NO SOPORTA A LAS ENCUERADASSS JAJAJAJAJJA yo que la amo ya valioooo”, escribió la creadora de contenido, acompañando sus palabras con un tono de humor.

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La publicación provocó reacciones entre los seguidores de ambas, quienes comenzaron a imaginar posibles diferencias dentro de la residencia. Aunque Karely no confirmó que exista algún problema personal con la madre de Poncho, su comentario abrió la conversación sobre los posibles roces que podrían surgir durante el encierro.

Doña Alegría culpa a Aldito de Nigris por polémica etiqueta

Pese a que son sus fanáticas las que han mantenido a su nieto en La Casa de los Famosos México 3, la mujer no dudó en burlarse de ellas. (Especial)

La madre de Poncho también quedó en medio de otra conversación luego de que circulara un comentario en el que supuestamente había etiquetado a otra Leticia de Nigris en una publicación. Ante las reacciones, decidió explicar lo ocurrido mediante un video, en el que aseguró que ella no había realizado dicha acción.

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“Yo no fui. Aldito vino a mi cuarto en la mañana y agarró el celular y de ahí le puso: ‘Oye, te equivocaste de cuenta, es la de mi hija’. Él le puso, yo no”, explicó, responsabilizando a Aldo de Nigris por haber utilizado su teléfono.

Incluso aprovechó la situación para bromear sobre la posibilidad de que Leticia también participara en el reality. “Es muy divertida y pues ella sí, le gusta la fiesta. La fiesta, fiesta, fiesta”, comentó. Además, agradeció el recibimiento que tuvo en Guadalajara y reiteró que no esperaba que el comentario terminara generando tanta conversación.

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Poncho de Nigris advierte sobre la convivencia de su mamá con las participantes

Leticia Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris y conocida en redes sociales como Doña Alegría, suma su faceta digital al elenco de La Mansión VIP 2. (Especial )

La polémica tomó un nuevo giro después de que Poncho de Nigris compartiera una historia en su cuenta de Instagram para celebrar la participación de su mamá. En el video, explicó que anteriormente se había truncado la posibilidad de que Doña Alegría entrara a La Casa de los Famosos, pero ahora finalmente se había cumplido su deseo de formar parte de un reality.

“Pues qué bueno que ya mi mamá... ya se cumplió. Se había truncado lo de La casa de los famosos porque les pedí lo que realmente vale, Doña Alegría, y ahora se hizo realidad en La Mansión”, comentó.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando habló sobre la convivencia de su mamá con las mujeres del programa. “Mi mamá el problema es que con las mujeres... ella no puede estar cerca de una mujer atractiva y mucho menos de las que se encueran. Ese va a ser la bronca. A mi mamá no le gusta eso”, expresó. También aseguró que suele llevarse bien con los hombres, pero que puede ponerse celosa cuando hay mujeres guapas cerca. Estas declaraciones fueron relacionadas por algunos usuarios con la publicación de Karely Ruiz, quien suele compartir contenido en el que muestra su figura; sin embargo, no existe confirmación de que el mensaje de la influencer haya sido una respuesta directa a Poncho.

El regiomontano también pidió a los participantes que cuiden a su mamá, mencionó a Paolita Suárez y Tony Aguirre, y advirtió que estará pendiente de cualquier situación que ocurra dentro de la residencia. Incluso mencionó que, si alguien se burla de ella o se pasa de la raya, podrían organizar una movilización desde afuera.

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¿Quiénes participarán en La Mansión VIP 2?

Paolita Suárez fue anunciada como la sexta participante confirmada de la nueva temporada del reality digital, que inicia este 8 de noviembre. (Especial )

Entre los primeros nombres anunciados para esta nueva edición se encuentran Karely Ruiz, Paolita Suárez, Doña Alegría, Itatí López, Tony Aguirre y João Ferreira. La producción contempla reunir a 16 participantes, por lo que todavía quedan lugares por anunciar.

La presencia de Karely, conocida por su contenido en redes sociales; Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, y Doña Alegría ha generado expectativas sobre las dinámicas que podrían surgir entre ellas. Sus diferentes personalidades y el estilo directo con el que suelen expresarse podrían dar pie a momentos divertidos y conversaciones inesperadas.

El estreno está previsto para el 8 de noviembre a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs. Mientras se conocen los nombres restantes, los seguidores ya se preguntan si el comentario de Karely terminará convirtiéndose en una verdadera rivalidad o si todo quedará en una simple broma. Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado que exista un enfrentamiento, pero la conversación ya comenzó antes de que se abran las puertas de la mansión.

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