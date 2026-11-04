Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Toma clandestina en domicilio de Ecatepec, Edomex (especial)

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Una toma clandestina de combustible conectada al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco fue localizada en la colonia El Charco, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El hallazgo permitió descubrir una presunta operación de extracción y almacenamiento ilegal de hidrocarburo en una nave industrial, donde las autoridades aseguraron una pipa, una bomba de trasiego y 40 contenedores.

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El descubrimiento ocurrió luego de que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó un fuerte olor a hidrocarburo en las inmediaciones de la autopista Siervo de la Nación, cerca del Gran Canal.

Tras una revisión de la zona, los trabajadores identificaron una conexión irregular al ducto que transporta combustible desde Tuxpan, Veracruz, hacia Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

La toma clandestina se encontraba debajo de la autopista Siervo de la Nación y contaba con una manguera de aproximadamente 400 metros de longitud, mediante la cual el hidrocarburo era conducido hasta una nave industrial ubicada en la colonia El Charco.

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Aseguran pipa con 30 mil litros de hidrocarburo en Ecatepec

Se decomiso una pipa de 29 mil litros (especial)

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron diversos equipos y recipientes que presuntamente eran utilizados para extraer, almacenar y trasladar el combustible obtenido ilegalmente del ducto de Pemex.

Entre los objetos asegurados destacó una pipa con capacidad para 30 mil litros, que contenía hidrocarburo, así como una bomba empleada para realizar el trasiego del combustible.

También fueron localizados 40 contenedores con capacidad de mil litros cada uno, lo que evidenció la infraestructura instalada en el lugar para el almacenamiento del producto.

En la nave industrial también había productos de limpieza, suavizantes y aromatizantes que presuntamente eran utilizados para disimular el olor característico de los hidrocarburos y evitar que la actividad fuera detectada.

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El hallazgo movilizó a personal especializado de Pemex y elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes participaron en las labores de revisión, aseguramiento y clausura de la conexión ilegal.

Clausuran toma clandestina en la colonia El Charco

La toma clandestina atravesaba la calle en Ecatepec Edomex (especial)

Después de confirmar la existencia de la instalación irregular, personal de Pemex realizó los trabajos correspondientes para inhabilitar la toma clandestina y evitar que continuara la extracción de combustible.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional participaron en el operativo y mantuvieron bajo resguardo el inmueble y los materiales encontrados.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, no fue necesario evacuar a los habitantes de la zona, debido a que no se identificó una situación de riesgo que obligara a implementar esa medida.

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Se informó que el hallazgo fue atendido mediante la coordinación entre Pemex y las autoridades federales.

Asimismo, señaló que no hubo personas detenidas durante las acciones realizadas en el inmueble.

Fiscalía investigará extracción ilegal de combustible

Toma clandestina decomiso Ecatepec Edomex

Tras el aseguramiento, la Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de las investigaciones para determinar quiénes operaban la toma clandestina, desde cuándo funcionaba y cuál era el destino del hidrocarburo extraído.

Las autoridades deberán establecer también si la nave industrial era utilizada exclusivamente para almacenar combustible o si formaba parte de una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.

El caso vuelve a colocar a Ecatepec en el mapa de las investigaciones relacionadas con el robo de combustible, una actividad delictiva que representa riesgos para las comunidades debido a las fugas, incendios y posibles explosiones derivados de las conexiones ilegales a los ductos.

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Mientras avanzan las investigaciones, el inmueble permanece bajo resguardo de las autoridades federales y la toma clandestina quedó inhabilitada.