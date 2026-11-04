Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

Al menos siete personas con el rostro cubierto y una escolta de diez llegaron el lunes al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde descansan los restos del exlíder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. (Tomadas de @JaliscoRojo/@alexsflorerias)

Guardar

Un grupo de al menos siete personas con el rostro cubierto llegó la tarde del lunes 2 de noviembre al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, donde descansan los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, de acuerdo con fotografías difundidas por la cuenta de X @JaliscoRojo.

La visita de la supuesta familia, según dicha cuenta, se realizó escoltada por al menos diez personas más, y coincidió con la llegada de nuevos arreglos florales, entre ellos una corona de cempasúchil de San Judas Tadeo firmada por “la familia Guerrero”, el clan señalado como uno de los brazos armados históricos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

Presuntos familiares de El Mencho acudieron a su tumba en Día de Muertos. (Tomadas de X/@JaliscoRojo)

Según el reporte de la cuenta, los visitantes —cuya identidad no ha sido confirmada— llegaron alrededor de las 16:30 horas con lentes oscuros y cubrebocas. Para ese momento, ya se avistaban aproximadamente diez personas que escoltaban al grupo.

Caballos de flores y una corona firmada por “los Guerrero”

Los arreglos que adornaron la tumba para esta primera conmemoración de Día de Muertos incluyeron tres figuras de caballos de tamaño real con jinetes vestidos de charro negro, uno elaborado con rosas rojas, otro con flores blancas y un tercero con cempasúchil, de acuerdo con El Occidental. Las piezas llegaron transportadas en camionetas de gran capacidad y grúas vehiculares entre el 19 y el 21 de octubre.

PUBLICIDAD

Tres caballos de tamaño real hechos de flores, una corona firmada por el clan que fue compadre de "El Mencho" y la llegada de un grupo escoltado con el rostro cubierto definieron el primer Día de Muertos en la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan. (TikTok)

Entre los arreglos también destacó la corona de cempasúchil que lleva la leyenda: “Con cariño y respeto familia Guerrero”. La floristería Alex’s Florerías, con sede en Guadalajara, compartió en TikTok un video acompañado de la descripción que se trató de “3 maxi coronas de cempasúchil que llegaron a complementar esta majestuosa decoración”, sin mencionar directamente a quién pertenecía la tumba.

Para Día de Muertos, la tumba de “El Mencho” quedó repleta de veladoras blancas. A un costa, la tumba de su lugarteniente Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, también fue adornada.

Ambos capos fueron abatidos el 22 de febrero de 2026 durante operativos militares simultáneos en Tapalpa y El Grullo.

Quiénes son “los Guerrero”, el clan que firmó la corona

La alianza con "El Mencho" los convirtió en uno de los brazos más longevos del CJNG en la frontera entre Michoacán y Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

La firma en la corona remite al clan encabezado por Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, cuya alianza con Oseguera Cervantes data de los primeros años del CJNG. Los Guerrero operan desde Tinaja de Vargas, en el municipio michoacano de Tanhuato, a unos 15 kilómetros de la frontera con Jalisco, y llevan tres décadas activos en la región.

PUBLICIDAD

El vínculo entre ambas familias fue personal, además de criminal. Javier Guerrero Martínez, hermano mayor de “El Tío Lako” y líder inicial del clan, era compadre de Oseguera Cervantes. “El Mencho” apadrinó a los tres hijos de Javier: Leonardo, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, quien opera bajo el alias “El 08” y encabeza el brazo armado conocido como Las Panteras.

En junio de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a “El 08” y a su hermano Javier Guerrero Covarrubias por tráfico de armas, robo de combustible y narcotráfico en beneficio del CJNG.

PUBLICIDAD

El operativo del 22 de febrero también cobró la vida de Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo de “El Tío Lako” y jefe de las Fuerzas Especiales Mando R, durante los enfrentamientos que se desataron por el abatimiento del líder de las cuatro letras.

La tumba ha recibido arreglos en seis ocasiones desde el funeral

La tumba permanece cubierta por una carpa blanca, rodeada de flores y ornamentos que destacan a simple vista. Crédito: Captura

La decoración de Día de Muertos es la sexta entrega de arreglos florales documentada en la tumba desde que Oseguera Cervantes fue sepultado. La primera fue durante su propio funeral, entre febrero y marzo de 2026, cuando más de 500 arreglos y una alfombra de rosas cubrieron el sitio.

Le siguieron el Día del Padre, con miles de rosas de distintos colores; el cumpleaños número 60 del capo el 17 de junio, con al menos 30 arreglos monumentales que incluían figuras de gallos y caballos en alusión a su apodo “El Señor de los Gallos”; un homenaje en agosto con arreglos que formaban la silueta de la Virgen de Talpa; y los arreglos del 19 al 21 de octubre, con calaveras, un felino y figuras de San Judas Tadeo.

PUBLICIDAD