Denuncian abuso de policías de Ixtapaluca que provocaron un choque por ir alcoholizados

Una patrulla de la policía municipal presenta daños frontales tras impactar contra el costado de una camioneta particular en Ixtapaluca. ((Redes sociales))

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Policías de Ixtapaluca que viajaban a bordo de la patrulla 002 habrían chocado contra una camioneta particular mientras circulaban por el camino a San Francisco. Después del percance, habrían detenido por la fuerza al conductor de la camioneta y a su padre, según la denuncia presentada por sus familiares. El caso se suma a por lo menos otras dos acusaciones por uso excesivo de la fuerza atribuidas a integrantes de la corporación municipal.

Los afectados aseguran que la oficial que conducía la patrulla habría manejado bajo los efectos del alcohol. Luego del choque, la mujer solicitó apoyo y decenas de elementos llegaron al sitio del incidente, donde sometieron a los dos ocupantes del vehículo particular.

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La familia se trasladó hasta las inmediaciones del hospital Polaco de la localidad para solicitar atención médica. Mariana, familiar de los hombres que fueron detenidos, acusó que los agentes no asumieron responsabilidad por los daños ocasionados durante el choque.

“A nosotros nos chocaron, los policías se fueron libres y los detenidos son mi hermano y mi papá y a mí me golpearon (…) no se quieren hacer responsables, no quieren pagar, la patrulla no tiene seguro, el oficial no quiere realizarse la prueba antidoping, cuando él venía manejando bajo los efectos de una sustancia ilícita”, denunció.

Videos muestran la detención del conductor después del choque

En grabaciones que fueron difundidas en redes sociales se observan los dos vehículos involucrados, ambos con daños en la carrocería. La denuncia hecha pública señala que la patrulla era conducida por una oficial que no tenía identificación visible y que viajaba acompañada por el Policía Segundo Enrique Guzmán Cerón.

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Una grabación muestra restos de un vehículo siniestrado junto a una patrulla de seguridad local con torretas encendidas. En el suelo se aprecian restos de carrocería y cristales desprendidos tras el impacto. La unidad oficial exhibe rótulos policiales y números de emergencia en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el testimonio de Mariana, alrededor de 30 elementos acudieron en pocos minutos al llamado que realizaron los policías involucrados. Los uniformados habrían detenido con violencia a sus familiares tras llegar al lugar.

Uno de los videos muestra a un agente que le pregunta a la oficial: “¿Ese es el que venía manejando? ¿Tú lo reconoces plenamente?”. La uniformada responde de manera afirmativa y, después de esa respuesta, varios policías someten al automovilista.

Otra grabación muestra a varios elementos mientras sujetan al hombre para subirlo a una patrulla. Durante el momento de la detención, el ciudadano grita: “Hey, qué pasa, espérense, estoy cooperando”.

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Denuncias previas incluyen detonaciones dentro de una escuela

La acusación actual se añade a otros señalamientos que se han presentado contra la Policía Municipal de Ixtapaluca. El pasado 7 de julio, una treintena de elementos irrumpió de forma violenta en la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet.

En ese hecho, los policías se confrontaron con padres de familia y con maestros de la institución. También realizaron dos detonaciones con sus armas de cargo durante el horario en que se impartían clases.

Una grúa prepara el enganche de una camioneta oscura que presenta daños en el sector frontal y bolsas de aire activadas.

El 12 de julio, agentes municipales detuvieron a dos trabajadores durante un supuesto operativo que tenía como objetivo localizar armas y sustancias ilícitas. Uno de los detenidos, quien es de origen indígena, sufrió convulsiones mientras era sometido y denunció que le robaron su celular.

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Vecinos que observaron lo ocurrido lograron que ambos ciudadanos fueran liberados, pues, de acuerdo con la denuncia, no existía un ilícito ni tampoco una falta administrativa. Hasta el momento, ni la Dirección de Seguridad Pública ni el Ayuntamiento de Ixtapaluca han emitido información o algún pronunciamiento sobre los hechos.

El municipio es gobernado por Felipe Arvizu, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Naciona (Morena). Durante su administración se han registrado diversos percances, por ejemplo, hace unos meses asesinaron a dos mujeres que viajaban en un automóvil, en la unidad habitacional Santa Bárbara. El asesinato ocurrió justo enfrente de las instalaciones del Sistema Municipal de Tecnología Policiaca (SMTP), sin embargo, no se detuvo a los responsables del crimen, quienes presuntamente escaparon a bordo de una motocicleta.

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