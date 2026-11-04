"El Cascanueces" llega gratis al centro histórico de la CDMX: fecha, horario y cómo llegar

El acceso es gratuito y sin registro previo. (X/@ach_CDMX)

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El ballet “El Cascanueces” se presentará de forma gratuita en el centro histórico de la Ciudad de México este domingo 29 de noviembre a las 16:00 horas, en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, ubicado en República de Argentina número 28, colonia Centro.

La función fue anunciada por la Autoridad del Centro Histórico a través de sus redes sociales. El acceso es gratuito y no requiere registro previo, aunque el aforo del recinto es limitado.

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El Cascanueces es uno de los ballets más representados en el mundo durante la temporada navideña. Composición fotográfica. Foto: Secretaría de Cultura.

Cómo llegar al Museo Vivo del Muralismo

La ruta más directa es el Metro Línea 2 (azul), bajando en la estación Zócalo/Tenochtitlan. Al salir, hay que caminar tres cuadras hacia el norte por la calle República de Argentina, justo detrás de la Catedral Metropolitana.

La estación más cercana es Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 (azul) del Metro. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

También es posible llegar en Metrobús Línea 4, con parada en la estación República de Argentina. Para quienes vayan en auto, se recomienda buscar estacionamiento en las calles de Donceles, Justo Sierra o San Ildefonso, ya que el tráfico en el primer cuadro de la ciudad es intenso a cualquier hora.

Qué es El Cascanueces y por qué es uno de los ballets más esperado de cada diciembre

El Cascanueces es uno de los ballets más representados en el mundo durante la temporada navideña. Estrenado el 6 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, fue creado con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, y música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

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La obra narra la historia de Clara, una niña que recibe como regalo de Nochebuena un muñeco cascanueces. Esa noche, el juguete cobra vida y se enfrenta al temible Rey Ratón. Tras vencer al villano, el Cascanueces se transforma en un príncipe y lleva a Clara en un viaje mágico a través de un bosque nevado hasta el Reino de los Dulces.

El Cascanueces fue creado con coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, y música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Foto: Instituto Sinaloense de Cultura.

Ahí, el Hada de Azúcar y una serie de personajes exóticos —desde el Chocolate Español hasta el Té Chino— los reciben con danzas que representan sabores y culturas del mundo. El ballet cierra con el célebre pas de deux del Hada de Azúcar y su Caballero.

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La obra se basa en el cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones, escrito por E.T.A. Hoffmann en 1816 y adaptado posteriormente por Alexandre Dumas.

Por qué El Cascanueces se convirtió en un clásico navideño

Aunque hoy es sinónimo de diciembre, el ballet no tuvo buena recepción en su estreno. Su consolidación como tradición navideña llegó décadas después, impulsada principalmente por la producción que el coreógrafo George Balanchine montó en Estados Unidos en 1954.

El Cascanueces se enfrenta al Rey Ratón y, tras vencerlo, se transforma en un príncipe. Foto: Gobierno de Quintana Roo.

Desde entonces, compañías de todo el mundo lo programan cada año al arrancar la temporada invernal. Su partitura —que incluye piezas como la Danza de las Flores, la Marcha y la Danza Árabe— es de las más reconocidas del repertorio clásico.

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Qué es el Museo Vivo del Muralismo y qué hay adentro

El Museo Vivo del Muralismo ocupa el antiguo edificio de la Secretaría de Educación Pública, en el corazón del centro histórico. Inaugurado el 25 de septiembre de 2024, alberga más de 298 piezas de acervo muralístico distribuidas en tres niveles y ha recibido cerca de 450 mil visitantes desde su apertura.

El Museo Vivo del Muralismo ocupa el antiguo edificio de la Secretaría de Educación Pública. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El recorrido comienza en el Patio del Trabajo, donde los murales de Diego Rivera en dos pisos retratan formas de trabajo colectivo en el campo, la ciudad y la minería. Le sigue el Patio de las Fiestas, con obra de Rivera junto a piezas de Jean Charlot y Amado de la Cueva.

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Desde ahí se accede al Salón Iberoamericano —el mismo espacio donde este domingo se presentará El Cascanueces—, que fue templo de un antiguo convento y luego biblioteca impulsada por José Vasconcelos. Ahí se encuentran un gran mapa de la unión latinoamericana de Roberto Montenegro y un mural de cerámica de Luis Nishizawa sobre el renacer de la humanidad mesoamericana.

El museo cuenta con 12 salas de exhibición permanentes y espacios para muestras temporales. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El edificio también cuenta con el antiguo Teatro Orientación, de 1931, con capacidad para 120 personas y murales que reflejan el ideal de la educación socialista. En el anexo —la antigua aduana de la ciudad— están “Patricios y patricidas” de David Alfaro Siqueiros y una escultura mural abstracta de Manuel Felguérez.

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Además de los murales, el museo tiene 12 salas de exhibición permanentes y espacios para muestras temporales. Entre sus servicios están la Biblioteca Aurora Reyes Flores, la Sala de Lectura Luz Jiménez —con un mural colectivo hecho por niños visitantes—, la Tienda Librería Tina Modotti y una cafetería.

La entrada al Museo Vivo del Muralismo es gratuita de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Los martes permanece cerrado. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

El recinto también ofrece talleres de escultura, pintura, música, danza y teatro para niños, jóvenes y adultos, así como conciertos, cuentacuentos y funciones gratuitas de colectivos artísticos. Su entrada es gratuita de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.