"Olympos", la marca de marihuana de Los Salazar promovida por influencers y corridos en Sonora

Olympus, Los Salazar. El negocio de marihuana de la familia de Don Adán en Sonora. (Facebook)

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Un juez de control vinculó a proceso el 3 de noviembre a tres influencers de Hermosillo por promover en redes sociales una marca de marihuana llamada Olympos —identificada también por autoridades como Olympus—, que ha sido vinculada en múltiples ocasiones al clan criminal conocido como Los Salazar, uno de los grupos fundadores del Cártel Independiente de Sonora.

Los influencers procesados han sido identificados como Azlán “N”, de 20 años; Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22. Los tres hacían videos mostrando ante cámara cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarros preenrollados de la marca.

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Los videos en los que los influencers entregaban Olympos a sus seguidores

El juez de control dictó medidas cautelares contra los tres influencers. Crédito: FGJES

En una de las grabaciones donde se ve a los influencers, Azlán presenta a Julián “N” ante la cámara como “una leyenda” y “alguien exótico”, le pregunta si le gusta el Olympos y luego si le gusta “el orégano”, eufemismo usado en el video para referirse a la marihuana. “Me encanta el orégano”, responde “El Pelón Bajavión”. Azlán le ofrece entonces “algo exótico para un exótico” y le entrega el producto.

En un segundo clip, Azlán se dirige a Eduardo Antonio “N”: “Te vamos a dar un regalo de parte de la empresa”, mientras le entrega un kit de productos de la marca. En otros clips, el mismo influencer aparece mostrando un fajo de billetes de 500 pesos y ofreciendo llevar droga a domicilio a quien lo solicitara en comentarios.

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Así vendía y promocionaba droga el influencer Azlan en sus redes sociales. El sujeto fue detenido por el ataque al ring de Noche Suprema en Hermosillo. (X/Michelle Rivera)

En otra grabación, Azlán aparece entre arbustos dejando un paquete enterrado y dice: “Vamos a tachar un gramo tamaño familiar para que toda la clica alcance del mismo Gallardo”. En el mismo clip, una voz fuera de cuadro advierte sobre la presencia de personas que lo vigilan: “Salió grasa, estos vatos vienen por ello. Valió verg*, pariente.”

La cuenta de TikTok de Azlán, bajo el usuario azlan_tattoo, acumulaba 2,453 seguidores y 45,300 “me gusta” antes de que los videos fueran eliminados horas después de su detención el 3 de septiembre de 2026.

Azlán enfrenta otras dos causas penales además de la vinculación por apología del delito. Un juez lo procesó por violación equiparada agravada y corrupción de menores contra una adolescente de 13 años, por hechos ocurridos entre la noche del 21 de febrero y la madrugada del 22 en la colonia Palo Verde. Enfrenta también un proceso por narcomenudeo por posesión de marihuana. En ambos casos se le impuso prisión preventiva justificada.

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Así lucía Azlán sus ganancias por venta de droga en TikTok. El influencer está relacionado con el ataque al ring en Noche Suprema en Hermosillo, Sonora. (TikTok)

El ataque al ring que destapó el conflicto por el territorio de Olympos

El influencer “El Pelón Bajavión” figuraba en la cartelera de “Noche Suprema: El Norte Manda”, evento programado para el 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo. Iba a pelear contra Samilio en uno de los combates entre creadores de contenido, junto a peleas profesionales y una exhibición entre José Luis Castillo y Alfonso Gómez.

La noche del 28 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, un comando armado ingresó al recinto ubicado en Periférico Norte y bulevar Solidaridad, disparó con rifles de asalto e incendió el ring. Los daños alcanzaron equipo de sonido, pantallas, iluminación y sillas. La función fue suspendida un día antes de realizarse.

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La Fiscalía documentó que el promotor contaba con permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, pero no presentó un Plan de Seguridad Física ante la Mesa de Seguridad del Estado, documento obligatorio para la evaluación de riesgo del evento. Esa omisión impidió que las autoridades conocieran con anticipación los antecedentes penales de algunos participantes de la cartelera. La dependencia recabó declaraciones de 24 personas entre testigos, generadores de contenido, promotores, boxeadores y personal técnico.

El incidente ocurrió la noche del pasado 28 de agosto. Crédito: Redes Sociales

Un día después del ataque, el 29 de agosto, el cuerpo de Jesús Bernardo “N” apareció en un predio baldío al norponiente de Hermosillo. Según la investigación, los imputados lo golpearon, intentaron estrangularlo con un cable en una vivienda de la colonia Floresta y luego lo trasladaron al predio, donde lo ejecutaron a tiros. Junto al cuerpo había una narcomanta escrita a mano con tinta roja, azul y negra.

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El texto decía: “Se les hace un atento aviso a todos los influencers y artistas del regional mexicano y corridos que si apoyan al grupo de Los Salazar en algún evento, el cual les benefician económicamente a dicho grupo, los vamos a fusilar en algún evento. Y esos que dan publicidad, Olympus, no se vayan en el canto de la sirena, y tú Natanael Cano sigue jugando al vergas, no te alucines ya. Atte: Grupo Bélico Mata Salas.”

Narcomanta que mencionó a Natanael Cano. Crédito: FGJES

Peritajes balísticos confirmaron que las mismas armas usadas en el CUM dispararon contra Jesús Bernardo “N”. La Fiscalía General del Estado de Sonora atribuyó ambos hechos a Daniel Ernesto “N”, alias “El Dani”; César Abdiel “N”, alias “El Sombra”; y Jesús Salvador “N”, alias “El Arte”, vinculados a proceso por daños agravados por incendio, disparo indebido de arma de fuego, asociación delictuosa y homicidio calificado con premeditación, ventaja y brutal ferocidad.

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No era la primera advertencia dirigida a cantantes. En enero de 2025, una narcomanta colgada en una preparatoria del norte de Hermosillo, firmada por “Jalisco Mata Salas”, ya había señalado a Natanael Cano, Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas por presuntas colaboraciones económicas con Los Salazar.

Un día antes del incendio en el CUM, Natanael Cano había presentado su décimo tercer álbum de estudio, con canciones que retoman abiertamente el nombre del grupo criminal. Una de las pistas contiene la frase “somos Salazar” repetida en el coro; otro corrido alude al fundador de la organización con el apodo “Don Adán”.

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La Marina decomisó Olympos en Guaymas con un operador de Los Salazar detenido

(Redes sociales)

El 13 de septiembre, días después del ataque al ring, elementos de la Secretaría de Marina realizaron cateos en dos inmuebles en San Carlos, Guaymas, en el marco de la Operación Escudo “Componente Sable”.

Detuvieron a Dilan Peña Escalante, alias “London”, identificado como operador logístico de Los Salazar en Guaymas y Empalme, y a Emanuel Antonio Ibarra Miranda.

Entre lo asegurado había 357 bolsas con la leyenda “Kannabis Olympos” y 2,385 tubos blancos y rojos con el mismo sello, que sumaron casi 30.162 kilogramos de marihuana. También se decomisaron 882 dosis de cristal, una Glock calibre 10 mm, otra arma corta, 10 cartuchos, 140 vapeadores, dos libretas, material de empaque y un Kia Optima 2015 con reporte de robo en San Diego, California, de octubre de 2025. Según El Universal, la afectación económica para el grupo fue estimada en 25 millones 714 mil 558 pesos.

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Zeus “Tazmania” Salazar, el nieto de Don Adán señalado por la red Olympos

Los Salazar surgieron en los años noventa como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Su fundador, Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, fue detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2023. Su hijo Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, lideró después la organización hasta su arresto en 2012 y fue sentenciado a 17 años y cinco meses en un tribunal estadounidense.

Tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, el grupo rompió con Los Chapitos y formó el Cártel Independiente de Sonora, juntos con Los Paredes y Los Cazadores.

Al menos dos nietos de Don Adán encabezan hoy la organización: Zeus Alfredo y Jesús Alfredo Salazar Ramos, alias “El Zutano”. Un tercer nieto,**** Jesús Adhair, alias “El Azteca”, fue detenido en Estados Unidos en mayo de 2025.

Los Salazar, Zeus Alfredo Salazar del Villar. (X/@HEARST_BB)

Zeus Alfredo Salazar del Villar, alias “El Tazmania” o “Dios del Trueno”, encabeza el Grupo Operaciones Especiales Tasmania (GOET), unidad sicarial con presencia en Navojoa, Álamos, Hermosillo, Nogales, Guaymas y Empalme, según información del especialista en seguridad, Víctor Manuel Sánchez Valdés.

Una investigación de Vivienne Hearst, excolaboradora del portal especializado Borderland Beat, documenta que Zeus Salazar del Villar está involucrado directa o indirectamente en dos negocios: Olympus Fit Center, con domicilio en Navojoa, y Grupo Olympos, descrito como una red de distribución de marihuana y derivados con operación principal en Sonora y Ciudad de México.

El material de esa investigación detalla presentaciones del producto bajo nombres como “Venom OG” (23% de THC) y “White Runtz” (27% de THC), disponibles por onza, media onza y gramo. Documenta también una colaboración comercial entre la marca de gorras JC Hats y Grupo Olympos, con una versión animada de Zeus sosteniendo un rayo como mascota, en alusión directa al alias “Dios del Trueno”.

La red Olympus en los corridos

(Redes sociales)

El catálogo de narcocorridos asociados a Zeus Salazar del Villar incluye los temas “Tazmania” de Jessy Castillo, “El Tazma” de Rubén Figueroa, “Demonio de Tasmania” de Andrés Vázquez y “La Navaja” de Dan Sánchez y Víctor Mendivil.

El grupo 7EVEN STARS, cuyo catálogo circula en plataformas como Apple Music y Amazon Music, tiene un tema llamado “Olympus” en el que las referencias son explícitas: “De Olympus la mota de la que están forjando” y “Puro Salazar ahí nomás para que sepan”.

El tema “Tazmania”, del grupo Estilo Ideal, lanzado comercialmente el 23 de abril de 2026, describe a su protagonista como “el rey del Olympus” por “la gran empresa o el nombre que registraron” y reivindica que “la fundó mi abuelo y aquí puro mandamás”, en referencia directa a la herencia criminal de la familia Salazar. La letra también menciona “materia rosada” y “una bolsita de tusi”, referencias al 2C-B, droga sintética. Los operativos documentados hasta ahora solo han confirmado marihuana con el sello Olympos, por lo que se desconoce si la red de distribución habría ampliado su catálogo a otras sustancias.

(Redes sociales)

Mientras los operativos y procesos penales se acumulaban, la marca ya operaba con presencia pública en redes sociales desde al menos 2023. Una página de Facebook identificada como “Olympus kannabis”, con ubicación en Guaymas y el lema “El Olimpo sobre el Desierto de Sonora”, ofrecía pre rolls en San Carlos y Guaymas con contacto directo vía WhatsApp, sin restricción de las plataformas. Fue la detención de los influencers y el ataque al CUM lo que colocó el nombre Olympos bajo el escrutinio público y judicial.