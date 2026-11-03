México

Cae “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, cártel que opera en Morelos, informó García Harfuch

Lino “N” fue detenido en Ixtapaluca, Estado de México, a esta organización criminal se le vincula con extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca

"El Señor" o "El Patrón" fue arrestado en Ixtapaluca, Estado de México y es acusado de ser líder de Los Linos, cártel que opera en Morelos Foto: SSP
"El Señor" o "El Patrón" fue arrestado en Ixtapaluca, Estado de México y es acusado de ser líder de Los Linos, cártel que opera en Morelos Foto: SSP
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La la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”, líder de Los Linos (que operan en Morelos), en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

El operativo se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en Morelos, bajo instrucciones de la presidenta y con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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Lino N fue identificado como uno de los líderes de Los Linos y como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelos. La organización fue vinculada con extorsiones, homicidios y robo de vehículos, además de mantener presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

La detención dio continuidad a la operación realizada el 6 de mayo en Yautepec, donde fueron arrestados ocho integrantes de la misma agrupación. Entre ellos estaban los hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo.

El secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X la detención EFE/Presidencia de de México
El secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X la detención EFE/Presidencia de de México

Durante esa intervención, dos elementos de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada. Uno de ellos requirió ingresar de urgencia a quirófano, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

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La operación sumó nueve detenidos de Los Linos

Con la captura de Lino N, el número de detenidos de esta organización ascendió a nueve personas. Las acciones fueron realizadas en coordinación con el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, como parte de las tareas para combatir la extorsión, los homicidios y a los grupos señalados como generadores de violencia.

La detención ocurrió en territorio mexiquense con apoyo de autoridades estatales. También se reconoció la colaboración del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, para concretar el arresto.

Las autoridades señalaron que la operación formó parte de los trabajos de seguridad desplegados en Morelos y de la estrategia nacional contra la extorsión. El caso quedó relacionado con las investigaciones sobre las actividades de Los Linos en los municipios donde la organización tenía presencia.

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a otros siete

El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR
El líder de "Los Linos", "Don Rodo", fue capturado junto a siete presuntos narcotraficantes que se enfrentaron a las autoridades en un operativo donde dos agentes resultaron heridos y un agresor muerto Foto: FGR

El pasado 22 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de Los Linos detenidos tras un enfrentamiento armado con agentes federales en Yautepec, Morelos, una resolución que mantiene a los imputados en prisión preventiva oficiosa y abre un plazo de dos meses para profundizar la investigación sobre una célula señalada por autoridades federales por extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de droga hacia Estados Unidos.

En el operativo, ocurrido el 6 de mayo, fue detenido Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, líder de Los “Linos”, además fueron aseguradas cinco armas largas, cuatro cortas, 394 cartuchos de distintos calibres, cargadores, 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares y 10 chips de prepago, de acuerdo con la información del caso. El saldo del choque armado fue de dos agentes federales heridos y un civil muerto.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con residencia en Xochitepec. Con esa actuación obtuvo la vinculación a proceso, la medida cautelar de internamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social Atlacholoaya y el plazo para la investigación complementaria.

Decomiso de armas en Morelos
Foto: SSPC

Los procesados son Rodolfo “N”, José “N”, Guillermo “N”, Leonel “N”, Carlos “N” y Erick “N”, imputados por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio. En el caso de Rubén “N” y Ángel “N”, la imputación es por portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en la misma modalidad.

La captura ocurrió después de una denuncia anónima y una persecución en Yautepec

La detención ocurrió a partir de una denuncia anónima y de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con participación de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con el gobierno de Morelos. Los elementos realizaban recorridos de prevención del delito en el municipio de Yautepec cuando ubicaron un campamento improvisado con civiles armados.

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