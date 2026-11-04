Sheinbaum presenta avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo: pospone resultados en Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a un año de su implementación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en 2025, hecho que dejó una crisis de seguridad en la entidad.
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