Madre entrega a su hijo tras feminicidio de Janeth en Michoacán: lo vinculan a proceso

Karmen Romero avisó a las autoridades que su hijo, Luis Santiago “N”, se encontraba en su domicilio en Guanajuato (Captura de pantalla)

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El feminicidio de Janeth Gil Cortés, ocurrido el 22 de octubre en Charo, Michoacán, tuvo un giro luego de que Karmen Romero entregó a su propio hijo, Luis Santiago “N”, de 26 años, a las autoridades, al conocer que era investigado por su probable participación en el crimen.

La detención ocurrió siete días después de los hechos, cuando el joven llegó al domicilio de su madre, ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato. A través de redes sociales, la mujer relató que decidió comunicarse con las autoridades para informarles que su hijo estaba ahí y facilitar su entrega.

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Según su publicación, minutos antes agentes ministeriales habían acudido a la vivienda. Después de recibir su llamada, regresaron y Luis Santiago “N” se retiró voluntariamente con ellos.

“Lamentablemente, mi hijo ha cometido un delito que no tiene nombre, una aberración que debe ser castigada con todo el peso de la ley”, escribió Romero.

Por igual, señaló que, “como madre me siento destruida y no imagino cómo debe estar la madre de esa pobre joven”, destacó la mujer en sus redes sociales.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Janeth en Charo?

detenido feminicidio (FGE Michoacán)

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Janeth fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago, en el municipio de Charo.

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La Fiscalía Especializada de Feminicidio inició las investigaciones bajo el protocolo correspondiente, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

A partir de los datos de prueba recabados, las autoridades establecieron la probable participación de Luis Santiago “N” en el asesinato y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.

Las labores de inteligencia y seguimiento permitieron ubicarlo en Valle de Santiago, Guanajuato, donde fue detenido mediante un operativo coordinado entre la FGE de Michoacán, la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

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Vinculan a proceso a Luis Santiago “N” por feminicidio

Feminicidio Janeth Santiago N Michoacán (especial)

Tras su detención, el joven fue presentado ante un juez de control durante una audiencia inicial. El juzgador determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Janeth.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante ese periodo, la Fiscalía deberá continuar con la integración de los datos de prueba para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que permite continuar el procedimiento penal contra el imputado.

La Fiscalía de Michoacán señaló que mantendrá las investigaciones para esclarecer plenamente el feminicidio y garantizar que el crimen no quede impune.