Hallan a hombre sin vida dentro de primaria en Caborca, Sonora: suspenden clases

La Fiscalía de Sonora investiga la muerte de Héctor “N”, de 50 años, quien contaba con un reporte de desaparición presentado por sus familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una escuela primaria provocó la suspensión de clases en un plantel educativo del municipio de Caborca, Sonora, durante la mañana del martes 3 de noviembre.

El hecho ocurrió en la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la colonia Deportiva, donde un docente localizó a un hombre suspendido de un árbol dentro de las instalaciones. Tras el descubrimiento, las autoridades escolares determinaron suspender las actividades académicas para permitir la intervención de las autoridades.

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Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que abrió una investigación por la muerte de Héctor “N”, de 50 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro del plantel.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el hombre contaba con un reporte de desaparición presentado por sus familiares el pasado 2 de noviembre, luego de que saliera de su domicilio y dejaran de tener comunicación con él.

El hallazgo ocurrió menos de 24 horas después de que sus familiares solicitaran apoyo para localizarlo. La Fiscalía señaló que, como parte de las primeras indagatorias, se tuvo conocimiento de que el hombre había enviado mensajes de despedida a familiares y personas cercanas antes de ser encontrado sin vida.

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La Escuela Primaria Justo Sierra, en Caborca, Sonora, suspendió clases luego de que un docente localizara el cuerpo de un hombre dentro del plantel. (Google Maps)

En esos mensajes habría hecho referencia a dificultades personales y económicas, elementos que forman parte de las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Fiscalía investiga el hallazgo en la escuela primaria

Tras recibir el reporte sobre la localización del cuerpo, personal de la Fiscalía de Sonora acudió a la Escuela Primaria Justo Sierra para realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de Servicios Periciales llevaron a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de indicios, con el propósito de integrar los elementos necesarios a la investigación.

Según los primeros resultados de las indagatorias, los indicios recabados apuntan a que la muerte de Héctor “N” habría sido consecuencia de un suicidio. No obstante, la Fiscalía informó que las diligencias correspondientes forman parte del procedimiento para esclarecer el caso.

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El hallazgo también generó la suspensión de las actividades escolares, debido a que ocurrió dentro de las instalaciones educativas y fue un docente quien encontró el cuerpo durante la mañana.

1. Personal de Servicios Periciales procesó la escena donde fue localizado sin vida un hombre dentro de una primaria de la colonia Deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla cuánto tiempo llevaba el hombre dentro del plantel ni las circunstancias en las que ingresó a las instalaciones.

Fiscalía de Sonora llama a buscar apoyo ante crisis emocionales

A raíz del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hizo un llamado a la población para buscar acompañamiento y atención profesional cuando se atraviesen situaciones de crisis emocional o dificultades personales.

La institución destacó la importancia de recurrir a redes de apoyo y servicios especializados ante circunstancias que puedan afectar el bienestar emocional.

El caso de Héctor “N” se suma a los hechos que las autoridades investigan en la entidad, aunque los primeros indicios apuntan a que su fallecimiento no estaría relacionado con un hecho delictivo, sino con una decisión de quitarse la vida.

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La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre el contenido de los mensajes enviados por el hombre ni sobre las circunstancias personales que atravesaba antes de su muerte.