Tres recetas mexicanas para preparar huevo en el desayuno que son saludables y poco conocidas

De acuerdo con especialistas en nutrición el huevo es una de las mejores opciones para el desayuno porque combina proteína de alta calidad, grasas y micronutrientes en una porción práctica y accesible.
Su proteína ayuda a mantener el apetito controlado durante más tiempo, lo que puede evitar antojos a media mañana.
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Además, contrario a lo que muchos piensan, este alimento es rico en nutriente pues contiene vitamina B12, vitamina D, colina, selenio, hierro y riboflavina. La colina participa en funciones del cerebro y del sistema nervioso.
Lo mejor de todo es que se trata de un alimento versátil que puede combinarse con muchos ingredientes y sin duda en la gastronomía mexicana existen muy buenas opciones de platillos que combinan lo mejor del huevo con ingredientes como verduras.
Para hacerlo más completo, conviene acompañarlo con verduras, una porción de carbohidrato con fibra —como tortilla de maíz, avena o pan integral— y fruta.
Huevos ahogados en salsa verde con nopales
Rinde: 2 porciones Tiempo: 20 minutos
Ingredientes
- 4 huevos
- 6 tomates verdes
- 1 chile serrano o jalapeño
- 1 diente de ajo
- 2 tazas de nopales cocidos, en tiras
- 1 ramita de epazote
- Sal al gusto
- Cilantro y aguacate para servir
Preparación
- Hierve los tomates y el chile durante 5 minutos. Licúalos con el ajo, sal y un poco de agua.
- Vierte la salsa en un sartén amplio, agrega los nopales y el epazote. Cocina 5 minutos.
- Haz cuatro espacios en la salsa y rompe un huevo en cada uno. Tapa el sartén.
- Cocina de 4 a 6 minutos, según el término deseado. Sirve con cilantro, aguacate y tortillas de maíz.
Los nopales aportan fibra y dan volumen al plato sin necesidad de usar aceite ni queso.
Huevos revueltos con huauzontle y queso panela
Rinde: 2 porciones Tiempo: 15 minutos
Ingredientes
- 4 huevos
- 1 taza de huauzontle cocido y limpio
- 80 gramos de queso panela en cubos
- ¼ de cebolla picada
- 1 jitomate picado
- 1 cucharadita de aceite de oliva o vegetal
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Calienta el aceite en un sartén y sofríe la cebolla durante 2 minutos.
- Agrega el jitomate y cocina hasta que suelte su jugo.
- Incorpora el huauzontle y cocina un minuto más.
- Bate los huevos, añádelos al sartén y mezcla a fuego bajo. Cuando casi estén listos, agrega el queso panela.
- Sirve con una salsa de molcajete y tortillas de maíz o una ensalada de hojas verdes.
El huauzontle es una opción poco usada fuera de temporada de cuaresma. Aporta fibra, minerales y un sabor cercano al de los quelites.
Omelette de flor de calabaza y epazote
Rinde: 1 porción Tiempo: 12 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 8 flores de calabaza limpias y sin pistilo
- 1 cucharada de cebolla picada
- 1 cucharadita de epazote fresco picado
- 30 gramos de queso fresco o requesón
- 1 cucharadita de aceite
- Sal al gusto
Preparación
- Bate los huevos con una pizca de sal y el epazote.
- En un sartén antiadherente, cocina la cebolla con el aceite hasta que se vea transparente.
- Agrega las flores de calabaza y cocina durante 1 minuto.
- Vierte el huevo batido. Cuando comience a cuajar, distribuye el queso fresco o requesón.
- Dobla el omelette y cocina un par de minutos más a fuego bajo.
La flor de calabaza da sabor y textura sin cargar el desayuno de grasa. El epazote refuerza el perfil mexicano del platillo y combina bien con una salsa verde cruda.
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Si se tiene colesterol alto, diabetes o enfermedad cardiovascular, la cantidad adecuada de huevo debe revisarse con un profesional de salud.
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