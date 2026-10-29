Tres recetas mexicanas para preparar huevo en el desayuno que son saludables y poco conocidas

Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De acuerdo con especialistas en nutrición el huevo es una de las mejores opciones para el desayuno porque combina proteína de alta calidad, grasas y micronutrientes en una porción práctica y accesible.

Su proteína ayuda a mantener el apetito controlado durante más tiempo, lo que puede evitar antojos a media mañana.

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Además, contrario a lo que muchos piensan, este alimento es rico en nutriente pues contiene vitamina B12, vitamina D, colina, selenio, hierro y riboflavina. La colina participa en funciones del cerebro y del sistema nervioso.

Lo mejor de todo es que se trata de un alimento versátil que puede combinarse con muchos ingredientes y sin duda en la gastronomía mexicana existen muy buenas opciones de platillos que combinan lo mejor del huevo con ingredientes como verduras.

Para hacerlo más completo, conviene acompañarlo con verduras, una porción de carbohidrato con fibra —como tortilla de maíz, avena o pan integral— y fruta.

Un plato de barro reúne huevos revueltos con carne machaca, frijoles refritos con queso y tortillas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevos ahogados en salsa verde con nopales

Rinde: 2 porciones Tiempo: 20 minutos

Ingredientes

4 huevos

6 tomates verdes

1 chile serrano o jalapeño

1 diente de ajo

2 tazas de nopales cocidos, en tiras

1 ramita de epazote

Sal al gusto

Cilantro y aguacate para servir

Preparación

Hierve los tomates y el chile durante 5 minutos. Licúalos con el ajo, sal y un poco de agua. Vierte la salsa en un sartén amplio, agrega los nopales y el epazote. Cocina 5 minutos. Haz cuatro espacios en la salsa y rompe un huevo en cada uno. Tapa el sartén. Cocina de 4 a 6 minutos, según el término deseado. Sirve con cilantro, aguacate y tortillas de maíz.

Los nopales aportan fibra y dan volumen al plato sin necesidad de usar aceite ni queso.

Una cazuela de barro presenta huevos ahogados en salsa verde con nopales, acompañados por tortillas de maíz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huevos revueltos con huauzontle y queso panela

Rinde: 2 porciones Tiempo: 15 minutos

Ingredientes

4 huevos

1 taza de huauzontle cocido y limpio

80 gramos de queso panela en cubos

¼ de cebolla picada

1 jitomate picado

1 cucharadita de aceite de oliva o vegetal

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Calienta el aceite en un sartén y sofríe la cebolla durante 2 minutos. Agrega el jitomate y cocina hasta que suelte su jugo. Incorpora el huauzontle y cocina un minuto más. Bate los huevos, añádelos al sartén y mezcla a fuego bajo. Cuando casi estén listos, agrega el queso panela. Sirve con una salsa de molcajete y tortillas de maíz o una ensalada de hojas verdes.

El huauzontle es una opción poco usada fuera de temporada de cuaresma. Aporta fibra, minerales y un sabor cercano al de los quelites.

Un plato de huevos revueltos con huauzontle y queso panela se acompaña con tortillas de maíz y salsa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Omelette de flor de calabaza y epazote

Rinde: 1 porción Tiempo: 12 minutos

Ingredientes

2 huevos

8 flores de calabaza limpias y sin pistilo

1 cucharada de cebolla picada

1 cucharadita de epazote fresco picado

30 gramos de queso fresco o requesón

1 cucharadita de aceite

Sal al gusto

Preparación

Bate los huevos con una pizca de sal y el epazote. En un sartén antiadherente, cocina la cebolla con el aceite hasta que se vea transparente. Agrega las flores de calabaza y cocina durante 1 minuto. Vierte el huevo batido. Cuando comience a cuajar, distribuye el queso fresco o requesón. Dobla el omelette y cocina un par de minutos más a fuego bajo.

La flor de calabaza da sabor y textura sin cargar el desayuno de grasa. El epazote refuerza el perfil mexicano del platillo y combina bien con una salsa verde cruda.

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Un omelette relleno de flor de calabaza y epazote se presenta en un plato junto a tortillas de maíz, salsa verde y una bebida sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se tiene colesterol alto, diabetes o enfermedad cardiovascular, la cantidad adecuada de huevo debe revisarse con un profesional de salud.