AMLO lamenta la muerte de su maestro CC: “Sin él, otra sería la realidad política del país”

El expresidente compartió el mensaje en sus canales oficiales. Crédito: X - @lopezobrador_

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador lamentó en redes sociales la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y sostuvo que “sin él, otra sería la realidad política del país”.

El ingeniero, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años.

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“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”, escribió López Obrador en su mensaje.

El exmandatario añadió: “Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

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