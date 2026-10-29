AMLO lamenta la muerte de su maestro CC: “Sin él, otra sería la realidad política del país”

El expresidente Andrés Manuel López Obrador lamentó en redes sociales la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y sostuvo que “sin él, otra sería la realidad política del país”.
El ingeniero, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años.
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“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”, escribió López Obrador en su mensaje.
El exmandatario añadió: “Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.
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