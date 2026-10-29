A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes

A 20 años de su asesinato en Reynosa, la serie documental de HBO Max revisa las incógnitas alrededor de la muerte del cantante sinaloense. (Archivo)

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La plataforma de streaming HBO Max estrenará una serie que revisa el asesinato del cantante Valentín Elizalde mediante testimonios sobre la presunta traición dentro de su círculo familiar.

La producción, titulada “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, llega a la plataforma el 12 de noviembre de 2026 con un formato de 3 episodios de emisión semanal.

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La serie documental se estrena dos semanas antes de que se cumplan 20 años del atentado en Tamaulipas.

El proyecto realizado por las casas productoras Sula Entertainment y Lemon Studios reconstruye los hechos de la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando un comando disparó más de 60 casquillos de armas de alto poder contra la camioneta donde viajaba el músico sonorense al salir del Palenque de la Expo-Feria de Reynosa.

La producción, titulada “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, llega a la plataforma el 12 de noviembre de 2026 con un formato de 3 episodios de emisión semanal. (Instagram)

La conducta de Tano Elizalde concentra los cuestionamientos familiares

El ataque armado dejó sin vida a Valentín Elizalde, a su representante Mario Mendoza Grajeda y al chofer Reynaldo Ballesteros. El primo del intérprete, Fausto “Tano” Elizalde, resultó el único sobreviviente del vehículo tras permanecer recostado en el asiento trasero durante la ráfaga.

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Las dudas sobre su papel crecieron a partir de las declaraciones de su exesposa Marisol Castro quién afirmó que “Tano” mostró un nerviosismo extremo durante las horas previas a la presentación y presionó para modificar la agenda de trabajo.

La versión de la expareja sostiene que la oficina del cantante tenía programada una fecha en Tijuana, pero “Tano” insistió en cancelarla para acudir a Reynosa, una plaza bajo el control del Cártel del Golfo y su brazo armado de entonces, Los Zetas.

El propio “Tano” declaró en entrevistas televisivas que durante el tiroteo no vio a los agresores y que abandonó la escena a bordo de un taxi mientras los cuerpos de sus acompañantes permanecían dentro de la camioneta Suburban.

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Familiares directos del músico cuestionaron ese relato a lo largo de los años. Valentina Elizalde, hija menor del cantante, afirmó en declaraciones que su tío planeó los traslados y conocía los riesgos de llevar la presentación a esa ciudad fronteriza.

El propio Tano declaró en entrevistas televisivas que durante el tiroteo no vio a los agresores y que abandonó la escena a bordo de un taxi. (Especial)

El matrimonio con Gabriela Sabag y el control del legado musical

El distanciamiento entre “Tano” y la dinastía Elizalde aumentó cuando el músico confirmó su relación sentimental con Gabriela Sabag, la única esposa legítima de Valentín y designada como albacea universal de sus bienes y derechos de imagen.

Ambos anunciaron su compromiso matrimonial en 2021 y formalizaron su enlace civil años más tarde. Esa unión otorgó a “Tano” acceso a la administración del patrimonio y a las autorizaciones legales para el uso comercial del nombre del cantante.

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Fausto “Tano” Elizalde intentó desarrollar un proyecto biográfico propio bajo el título “La verdad de mi Tano”. La iniciativa provocó el rechazo de Camila Valencia, madre de Valentín, y de sus tres hijas, quienes denunciaron intentos de lucrar con la memoria del intérprete sin consentimiento familiar.

La nueva serie de la plataforma digital incluye material documental sobre estas disputas patrimoniales que dividieron a la familia durante más de una década.

El distanciamiento entre Tano y la dinastía Elizalde aumentó cuando el músico confirmó su relación sentimental con Gabriela Sabag, la única esposa legítima de Valentín. (Foto: Instagram@guasavenaoficial)

Un peritaje independiente contradice la indagatoria ministerial

La producción televisiva también incorpora la existencia de un informe técnico y pericial alterno que la madre del cantante resguardó de forma privada durante años.

Los hermanos Francisco Joel y Jesús “El Flaco” Elizalde revelaron que el documento contiene elementos balísticos y testimoniales que nunca formaron parte de la averiguación previa integrada por las autoridades ministeriales en Tamaulipas.

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“El Flaco” Elizalde expuso que las conclusiones de ese expediente privado descartan que el ataque respondiera de forma exclusiva a una confrontación entre organizaciones criminales rivales y abren la línea de un móvil pasional.

Las hijas del artista mantienen bajo su potestad la decisión de presentar formalmente estas pruebas ante instancias judiciales para exigir una reapertura del caso antes de que concluya el plazo legal de prescripción.

El vigésimo aniversario luctuoso coincide con el límite legal para que las autoridades ministeriales de Tamaulipas decreten la prescripción penal del expediente.

Las hijas del intérprete buscan que los testimonios y los dictámenes recabados para la producción audiovisual sirvan como base para solicitar formalmente a la fiscalía estatal la reapertura de las indagatorias.

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La producción televisiva también incorpora la existencia de un informe técnico y pericial alterno que la madre del cantante resguardó de forma privada durante años. (FOTO: Guillermo Perea/CUARTOSCURO.COM)

La interpretación de “A mis enemigos” en territorio de Los Zetas

Las indagatorias judiciales atribuyeron el homicidio a una orden directa de integrantes de Los Zetas, con mención de Jaime González Durán, alias “El Hummer”, quien operaba como mando de esa estructura en Reynosa.

El móvil principal en esa línea de investigación apunta a la interpretación del corrido “A mis enemigos”. Elizalde abrió y cerró su concierto en el palenque con esa canción, cuya letra contenía alusiones de respaldo hacia Joaquín “El Chapo” Guzmán en una zona dominada por el bando contrario.

La agresión armada contra el vehículo del cantante dejó tres personas muertas al salir del Palenque de la Expo-Feria; solo su primo Fausto “Tano” Elizalde sobrevivió. Foto: Cuartoscuro

González Durán, exmilitar y fundador de Los Zetas, fue detenido en 2008 por autoridades federales en Reynosa y purga sentencias que suman más de 70 años de prisión en el penal federal de Hermosillo.

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La Procuraduría General de la República también vinculó en su momento a Raúl Hernández Barrón, conocido como “El Flander I”, aunque el expediente ministerial no derivó en sentencias firmes por el triple homicidio en el palenque.

El documental integra entrevistas con especialistas en seguridad y periodistas locales que cubrieron la escena criminal aquella madrugada.

Los tres capítulos de la serie documental quedan disponibles para los suscriptores a partir del 12 de noviembre de 2026.