Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato” (X/ @Turki_alalshikh)

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En tan solo tres días, Saúl Canelo Álvarez subirá al cuadrilátero después de una larga ausencia que se prolongó por más de un año desde que perdió los cinturones ante Terence Crawford. El mexicano ya está en Riad, Arabia Saudita para protagonizar la cartelera México contra el Mundo. Y es que, la atención se ha concentrado en los conflictos que rodea a medio oriente.

Con el evento en marcha, Canelo volvió a rectificar su postura sobre pelear en Arabia Saudita. Pues no solo el contexto de seguridad ha sido criticado, sino que también la logística y los horarios inusuales en los que se llevará a cabo la pelea. Por ello, el mexicano dejó en claro que su único objetivo es arrebatarle la corona a Christian Mbilli.

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Será el próximo sábado 31 de octubre que Canelo se enfrente a Mbilli, y en charla con Claro Sports compartió su postura ante las críticas que ha recibido, pero en especial por la condición de retador en la que llega al ring.

Canelo Álvarez se concentra en ganar a Mbilli

Canelo Álvarez realizó parte de su preparación en Gandía bajo la dirección del entrenador Eddy Reynoso. (Instagram/ @canelo)

Cuando le cuestionaron al jalisciense los rumores que circularon sobre una posible cancelación de la pelea, pues se especuló que se movería a Las Vegas en noviembre, Saúl dejó atrás todas esas especulaciones y aseguró que solo está enfocado en ganar el campeonato.

Debido a que Turki Alalshikh confirmó que el mexicano no tenía miedo a nada, Canelo demeritó ese adjetivo. “Valentía o como la quieras llamar, ¿no? Yo vengo a pelear un campeonato del mundo, a ganar un campeonato del mundo y lo que tenga que hacer para ganarlo voy a ir donde sea y como tenga que ser".

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En cuanto a los rumores sobre la posible cancelación del evento, sentenció que no tiene información al respecto y en ningún momento le dijeron que no se llevaría a cabo el evento. “Al final de cuentas, si a mí no me dicen que no se puede, pues ya. Aquí estamos, ¿no? Mucha gente habla y puede decir y piensa que tiene la razón y especula, pero pues, ¿Qué puedes esperar?“, sentenció.

Saúl Álvarez llega a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título supermediano del CMB este sábado 31 de octubre, en su regreso al cuadrilátero tras más de un año sin actividad y con la intención de recuperar un campeonato mundial.

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Christian Mbilli afrontará la pelea con el título del CMB en juego y sin derrotas en el profesionalismo. (Instagram)

El boxeador tapatío fue recibido por un grupo de mariachis a su llegada a la capital de Arabia Saudita, donde encabezará la función “México vs El Mundo”. La bienvenida incorporó música mexicana a la concentración previa a una pelea que será la número 69 de su carrera profesional.

Álvarez subirá al ring por primera vez en 2026, luego de que una operación en el codo le impidió pelear en mayo y retrasó su retorno a los encordados. “Voy a pelear el 31 de octubre por ese campeonato mundial. Sea donde tenga que ser, yo voy a ganar ese campeonato mundial”, declaró el mexicano en entrevista con Azteca Deportes.

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Canelo busca recuperar el cinturón del CMB en peso supermediano

El combate ante Mbilli será la segunda presentación de Canelo en Arabia Saudita. En su debut, durante 2025, venció por decisión unánime a William Scull. La función forma parte del contrato de cuatro peleas que Álvarez firmó con el árabe Turki Alalshikh. El jalisciense ya cumplió compromisos frente a Scull y Terence Crawford, quien lo despojó de sus cuatro títulos de peso supermediano el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La pelea contra el franco-camerunés será la tercera dentro de ese acuerdo. Una eventual función en febrero de 2027 sería la última pactada entre el mexicano y Alalshikh.

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Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)

Álvarez sostiene que su prioridad es volver a ser campeón antes de definir sus siguientes pasos en el boxeo. También respondió a quienes cuestionan que pelee en Arabia Saudita ante las amenazas de posibles ataques en ese país.

El tapatío ha manifestado que pretende volver a combatir el próximo año. Se habla de hasta tres peleas para febrero, mayo y septiembre, aunque el boxeador descartó anticipar planes antes de medirse con Mbilli.

“No, la verdad es que ahorita estoy disfrutando mucho todo esto y quiero ir pelea por pelea, ¿no? Después de esta vemos qué es lo que sigue, pero lo que sí es que me gustaría pelear pronto”, dijo.

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