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Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

El capitán mexicano completó los 90 minutos, sumó 14 despejes y lideró una zaga que mantuvo el cero, para alejarse de la zona de descenso

El cuadro genovés derrotó como local allos de Turín por primera vez desde mayo de 2022, tras superar previamente a Fiorentina y Venezia en el Luigi Ferraris. Instagram/ @johan_pipe)
El cuadro genovés derrotó como local allos de Turín por primera vez desde mayo de 2022, tras superar previamente a Fiorentina y Venezia en el Luigi Ferraris. Instagram/ @johan_pipe)
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Las noches del Luigi Ferraris suelen exigir carácter, y el Genoa no se doblegó ante uno de los rivales que más le ha complicado la historia reciente.

Con Johan Vásquez como capitán, el equipo genovés derrotó 2-0 a la Juventus, protegió su arco y encontró una victoria que modifica su panorama en la Serie A.

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Genoa derrotó 2-0 a Juventus en el Estadio Luigi Ferraris con el mexicano Johan Vásquez como capitán. (X/ @GenoaCFC)
Genoa derrotó 2-0 a Juventus en el Estadio Luigi Ferraris con el mexicano Johan Vásquez como capitán. (X/ @GenoaCFC)

El defensor mexicano completó los 90 minutos y lideró una defensa que resistió el dominio de balón del conjunto turinés. El resultado permitió al Genoa alcanzar los 10 puntos, subir al puesto 13 y tomar distancia de una zona baja que había condicionado el arranque de su temporada.

Johan Vásquez firmó una noche de liderazgo ante la Juventus

La actuación de Vásquez fue más allá del gafete. El central ordenó una zaga que resistió los intentos de la Juventus en el segundo tiempo y sostuvo una ventaja que el equipo había construido antes de la media hora.

  • Los 14 despejes del mexicano lo colocaron como el segundo jugador del Genoa con más intervenciones de ese tipo, sólo por detrás de Leo Østigård.
  • El capitán sumó tres entradas ganadas, dos intercepciones, dos disparos bloqueados y seis recuperaciones, en una noche de trabajo constante frente a los ataques del conjunto turinés.
  • Su aporte también apareció con el balón: completó 42 de 49 pases, con un 86% de efectividad, la cifra más alta entre los futbolistas del Genoa.
  • Johan ganó siete duelos, cuatro por arriba, y tuvo un remate desviado tras un tiro de esquina durante la primera mitad.
El defensa mexicano aportó confianza a su equipo al registrar 14 despejes, ganar siete duelos individuales y completar 42 pases con un 86% de efectividad en el encuentro. REUTERS/Vincenzo Livieri
El defensa mexicano aportó confianza a su equipo al registrar 14 despejes, ganar siete duelos individuales y completar 42 pases con un 86% de efectividad en el encuentro. REUTERS/Vincenzo Livieri

Así, la Juventus manejó más tiempo la pelota, pero el Genoa cerró los espacios cerca de su área y no permitió que ese dominio se transformara en goles. Con Johan Vásquez al frente de la zaga, el equipo enlazó su segunda valla invicta consecutiva en la Serie A, después del 1-0 ante Venezia.

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Ehizibue y Baldanzi encendieron el Luigi Ferraris antes del descanso

El equipo de Daniele De Rossi aprovechó sus mejores pasajes desde el arranque. La presión sobre la salida rival y la velocidad para atacar por las bandas llevaron el partido hacia el arco de Juventus.

  • Kingsley Ehizibue abrió el marcador a los 12 minutos. El neerlandés apareció en el segundo palo tras una asistencia de Tommaso Baldanzi.
  • Baldanzi amplió la cuenta antes de la media hora y convirtió el 2-0 que permitió al Genoa jugar el complemento con otra calma.
  • Juventus buscó una reacción con cambios ofensivos, pero no encontró claridad frente a una defensa que protegió cada zona del área.

La ventaja temprana permitió al Genoa elegir cuándo presionar y cuándo replegarse. El equipo local resistió sin renunciar a buscar un tercer gol en algunos contragolpes.

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