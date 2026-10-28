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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 28 de octubre: Vance amenaza con lluvias intensas

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06:03 hsHoy

El ciclón tropical Vance provocará lluvias fuertes a puntuales intensas en el occidente de México, Baja California Sur y Durango, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También se esperan rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Los canales de baja presión favorecerán lluvias muy fuertes en Zacatecas, así como chubascos y precipitaciones fuertes en el norte, noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

La circulación de Vance mantendrá el riesgo de precipitaciones intensas en el Pacífico mexicano.

Pronóstico de lluvias para este miércoles

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (sur)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Jalisco (costa y norte) y Zacatecas (oeste y sur)
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa)
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán

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