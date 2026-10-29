Alejandro Sanz manda mensaje desde México tras el accidente de trenes en España

Alejandro Sanz lamenta el accidente ferroviario (Europa Press)

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Alejandro Sanz compartió un mensaje de dolor en sus redes sociales luego de enterarse del choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, mientras se encontraba en México cumpliendo con fechas de su gira musical.

El accidente, ocurrido la mañana del miércoles 28 de octubre cerca de la estación de Urda, dejó un balance provisional de al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos, según los últimos reportes de las autoridades españolas difundidos esa misma tarde.

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“Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo... ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión”, escribió el cantante en su cuenta de la red social X, horas después de conocer la noticia.

El cantante dedicó palabras a las víctimas y a los equipos de rescate

El cantante madrileño lamentó las perdidas humanas. / Captura de pantalla

Alejandro Sanz extendió su mensaje para reconocer el trabajo de quienes participan en las labores de atención a los afectados por el accidente, en un contexto donde los servicios de emergencia continuaban con la búsqueda de víctimas entre los vagones siniestrados.

“Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a los equipos de rescate que se dejan la piel ayudando. Mi corazón está allí con vosotros”, concluyó el intérprete de “Corazón Partío” en la misma publicación compartida desde territorio mexicano.

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El cantante también utilizó sus historias de Instagram para ampliar su reacción inicial: “Acabo de despertar aquí en México, en mitad de la gira, y el corazón se me ha encogido de golpe. Qué dolor tan punzante, despertarse y encontrarse con la peor de las noticias, otra vez”.

El accidente ocurrió entre un tren AVE y otro de la compañía Iryo

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/10/2026

El choque se produjo alrededor de las 8:54 horas, tiempo local de España, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

De acuerdo con información del Ministerio de Transportes español, un tren AVE de Renfe que circulaba hacia Sevilla impactó por detrás contra un convoy de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la misma vía al momento de la colisión.

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El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, al menos dos de los cuales cayeron por un terraplén cercano a las vías, lo que complicó las labores iniciales de rescate realizadas por los equipos de emergencia desplazados hasta la zona.

Las autoridades investigan una posible falla en el sistema de seguridad

Servicios de emergencia trabajan en el lugar.

El presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó durante la tarde del miércoles que el número de fallecidos podría continuar en aumento, mientras los equipos de rescate seguían trabajando con apoyo de perros entrenados.

Las primeras indagaciones apuntan a un posible fallo en los sistemas de seguridad ferroviaria, luego de que la cadena SER informara, citando fuentes gubernamentales, que el tren de Renfe habría recibido autorización para continuar su marcha pese a que una señal se encontraba en rojo.

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El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, conocido como Adif, indicó que todavía no se ha determinado de forma oficial la causa exacta de la colisión, mientras se analizan los registros técnicos y la secuencia completa de los acontecimientos.

Es el segundo gran accidente ferroviario en España durante este año

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/10/2026

El choque ocurrido en Toledo representa la segunda tragedia ferroviaria de grandes proporciones registrada en España en apenas nueve meses, luego del accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz, provincia de Córdoba, donde murieron 46 personas.

Aquel siniestro de enero involucró a un tren de Iryo que viajaba desde Málaga hacia Madrid, cuyos últimos vagones descarrilaron e invadieron la vía contraria, por donde circulaba un Alvia de Renfe con destino a Huelva.

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Con el balance provisional del accidente de Urda, 2026 se perfila como el año con más víctimas mortales por grandes tragedias ferroviarias en España desde 1970, de acuerdo con los registros históricos recopilados por distintos medios españoles.

Otros artistas españoles también expresaron su solidaridad

La reacción de Alejandro Sanz se sumó a una serie de mensajes de condolencia publicados por figuras del espectáculo español tras conocerse la magnitud del accidente ocurrido en Toledo durante la mañana del miércoles.

Entre los artistas que también se pronunciaron se encuentran David Bisbal, Pablo Alborán, Ale Capetillo, Mario Casas e Ibai Llanos, quienes utilizaron sus propias plataformas digitales para enviar mensajes de apoyo a las víctimas y sus familiares.

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La agrupación Hombres G, que se encontraba en Perú previo a sus conciertos programados en Lima, también se sumó a las muestras de solidaridad desde el extranjero, en un contexto donde distintos artistas españoles se encuentran actualmente de gira fuera de su país.

Los partidos políticos suspendieron su campaña electoral tras la tragedia

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/10/2026

El accidente ocurrió en medio de la campaña electoral hacia las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre en España, proceso que los principales partidos políticos decidieron suspender como muestra de respeto ante la magnitud de la tragedia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó a través de la red social X que se trasladaba directamente hacia Toledo para supervisar las labores de respuesta, mientras el Gobierno de España expresó su consternación ante lo ocurrido.

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Renfe confirmó la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia directa del accidente, además de anunciar que permitirá realizar cambios y cancelaciones de boletos sin costo adicional para los pasajeros afectados por la suspensión del servicio.