Golpe a la red de armas de Los Chapitos: el Pokémon y tres más se quedan presos en Guasave tras ser vinculados a proceso

Un juez de control los vinculó a proceso por diversos delitos. Crédito; FGR

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Un juez de control vinculó a proceso a Mario Alberto Gaspar Martínez, alias “El Pokémon”, Germán González Monjaraz, Adolfo Gámez Valdez y Pavel Santiago Rocha López, señalados de integrar una célula de tráfico de armas afín a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La autoridad judicial les impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 Nor Poniente, en Guasave, Sinaloa.

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Los cuatro hombres fueron detenidos el pasado 15 de octubre, a las 12:40 horas, en la colonia Los Pinos, sobre la calle Riv. Río Suchiate, en Culiacán, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Las autoridades aseguraron una ametralladora, tres armas cortas, 417 cartuchos y dosis de metanfetamina, además de un camión tipo grúa utilizado por el grupo y otros ilícitos.

La detención se originó por una denuncia anónima y el intercambio de información con Estados Unidos

Según la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), al trasladarse al domicilio señalado en la denuncia, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la FGR, observaron a una persona descender de un vehículo tipo grúa. El sujeto, al notar la presencia de la autoridad, ingresó al inmueble, donde minutos después fueron detenidos los cuatro hombres.

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Grúa asegurada al grupo delictivo. Crédito: FGR

El comunicado de la SSPC detalló que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación, así como del intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de Homeland Security Investigations (HSI). En la acción participaron la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El grupo era encargado de contrabandear, darle mantenimiento, arreglar y surtir de armas al cártel de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Foto: FGR

Las autoridades aseguraron en total una ametralladora, tres armas tipo pistola, 16 cargadores, 417 cartuchos, 21 partes y accesorios para armas, cuatro contenedores para cartuchos, dos maletas, tres mochilas y 55.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

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El comunicado de la SSPC sostuvo que las detenciones afectaron la capacidad logística de la organización criminal al interrumpir el traslado, mantenimiento y reparación de armamento utilizado por sus integrantes.

Parte de las armas aseguradas. Crédito: FGR

El mismo comunicado indicó que el 80% de las armas aseguradas en México provino de Estados Unidos. Durante la actual administración se aseguraron más de 36 mil 300 armas de fuego, de las cuales el 20% correspondió a Sinaloa.

El Ministerio Público imputó posesión de armas y narcomenudeo a los cuatro detenidos

Tras las detenciones del pasado 15 de octubre, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, presentó los datos de prueba ante el juez para obtener la vinculación a proceso.

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A Mario Alberto Gaspar Martínez, alias “El Pokémon”, se le imputó el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos.

Cuatro integrantes de Los Chapitos fueron capturados en un operativo en Sinaloa, entre ellos "El Pokemón" Foto: Defensa

A Germán González Monjaraz se le señaló por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores. Adolfo Gámez Valdez y Pavel Santiago Rocha López enfrentaron cargos por posesión de arma de fuego.

La autoridad judicial también imputó a los cuatro por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

El juez de control fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria del caso.

El Pokemón y Germán González ya figuraban en una causa penal desde 2023

De acuerdo con reportes previos, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó, dentro de la causa penal 15/23, una orden de aprehensión fechada el 14 de enero de 2023 en Hermosillo, Sonora, contra Julio César Chávez Carrasco, hijo del boxeador Julio César Chávez y otros 12 presuntos integrantes del grupo de Los Chapitos.

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Ovidio e Iván, hijos de El Chapo Guzmán. Crédito: Especial

La lista incluyó a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”; Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la organización; Martín León Romero; Marx García Rodríguez; Néstor Ernesto Pérez Salas, alias “Nini”; Mario Alberto Gaspar Martínez, alias “Pokémon”; Germán González Monjaraz; Juan Pablo Vargas Báez, alias “El Chuki”; Antonio González Zermeño; Héctor Gustavo Cruz Fuentes, alias “Tavo” o “Tigre”; Andrés Felipe Espinoza Huerta, alias “Chonqui”; Néstor Alfredo García Rodríguez, y Julio César Chávez Carrasco.

Archivaldo Guzmán es señalado como el líder de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

De los 13 señalados en la causa penal 15/2023, al menos seis ya fueron detenidos. Ovidio Guzmán López permanece bajo custodia en Estados Unidos desde enero de 2023. Martín León Romero fue detenido en enero de 2025 en Nogales, señalado como fabricante y traficante de armas de Estados Unidos a México.

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Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como El Nini. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

Néstor Isidro García, alias “El Nini”, fue capturado en México y entregado a Estados Unidos. Juan Pablo Vargas Báez, alias “El Chuki”, piloto de Los Chapitos, fue detenido el 29 de septiembre de 2025 en Surutato, Badiraguato.

Julio César Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue detenido en Estados Unidos el 3 de julio de 2025 y deportado a México el 20 de agosto. Un juez lo vinculó a proceso tres días después, pero ordenó su libertad al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la justificación para mantener la prisión preventiva.

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