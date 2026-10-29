Ofrenda de Día de Muertos inspirada en la tradición oral del valle de Teotihuacan llega al Museo del Templo Mayor

El Museo del Templo Mayor sumará una ofrenda basada en la tradición oral del valle de Teotihuacan a las celebraciones de Día de Muertos en el Centro Histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ofrenda de Día de Muertos del Museo del Templo Mayor recibirá visitantes del 30 de octubre al 5 de noviembre con una propuesta basada en la tradición oral del valle de Teotihuacan. El montaje, llamado “Más allá del recuerdo” busca mantener presentes las historias y costumbres transmitidas entre generaciones.

La exposición se instalará en el vestíbulo de ingreso del museo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su llegada coincide con los días centrales de las celebraciones de Día de Muertos y con una agenda de actividades dedicada a las expresiones culturales relacionadas con la memoria, la vida y la muerte.

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La propuesta invita a reflexionar sobre las formas en que las comunidades conservan los recuerdos de quienes fallecieron. El eje del montaje parte de la idea de que la memoria se transforma con el tiempo, mientras la ofrenda permanece como una práctica que reúne a familias y comunidades.

La memoria del valle de Teotihuacan inspira la ofrenda del Museo del Templo Mayor

La ofrenda “Más allá del recuerdo” recupera elementos de la tradición oral del valle de Teotihuacan. El montaje plantea una aproximación a los relatos que se transmiten de generación en generación y que mantienen vigentes diversas formas de comprender la presencia de los muertos en la vida cotidiana.

La instalación se podrá visitar durante siete días, desde el 30 de octubre y hasta el 5 de noviembre. El Museo del Templo Mayor abrirá de martes a domingo entre las 9:00 y las 17:00 horas.

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El recinto presentará la propuesta en el vestíbulo de acceso. De esta forma, el público encontrará el montaje desde su llegada al museo, antes de recorrer las colecciones y los espacios vinculados con la antigua ciudad mexica.

La ofrenda se integra a los actos de Día de Muertos con una mirada enfocada en las narraciones comunitarias. La tradición oral funciona como un vehículo para conservar historias, recuerdos y formas de relación con los antepasados.

La propuesta también sitúa la memoria como una práctica colectiva. Las ofrendas no solo reúnen objetos alusivos a los difuntos, sino que permiten compartir relatos sobre sus vidas y mantener presentes los vínculos familiares.

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La ofrenda “Más allá del recuerdo” recupera elementos de la tradición oral del valle de Teotihuacan. (INAH/Cortesía)

El 1 de noviembre habrá talleres, juegos y proyecciones sobre el Mictlán

El domingo 1 de noviembre, el Museo del Templo Mayor realizará un Festival del Día de Muertos con actividades para infancias y adolescentes de cinco a 18 años. La programación incluirá proyecciones sobre el Mictlán, un taller para armar un mini altar y propuestas lúdicas en la explanada del museo.

A las 12:00 comenzará la primera parte de “Vida y muerte”, incluida en el especial “Mitos e historias en corto” dedicado al Mictlán. La segunda parte de la proyección se programó para las 12:30.

Entre las 11:00 y las 14:00 horas se llevará a cabo “Dados de las deidades” en la explanada del museo. Durante el mismo horario, el público podrá participar en la “Lotería Ofrenda de Muertos”.

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La carpa de la fuente recibirá la actividad “Entre cráneos y ofrendas”. Allí, las personas asistentes podrán elaborar un mini altar de Huey Tzompantli entre las 11:00 y las 13:00.

El programa señala que una de las propuestas estará limitada a 100 participantes. La información difundida no detalla cuál de las actividades tendrá ese cupo.

La jornada permitirá que el recorrido por la ofrenda se acompañe con contenidos dedicados a la vida y la muerte en el mundo prehispánico. Las propuestas estarán dirigidas al público joven, aunque la exposición del vestíbulo podrá ser visitada durante el horario general del museo.

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La instalación se podrá visitar durante siete días, desde el 30 de octubre y hasta el 5 de noviembre. (Museo del Templo Mayor)

La Ofrenda Monumental del Zócalo estará a pocos pasos del recinto

A unos pasos del Museo del Templo Mayor, la Plaza de la Constitución recibirá la Ofrenda Monumental del Zócalo. La instalación abrirá el 29 de octubre y permanecerá hasta el 2 de noviembre, por lo que coincidirá con los primeros días de exhibición de “Más allá del recuerdo”.

El acceso a la ofrenda del Zócalo será gratuito. Debido a que el montaje estará instalado al aire libre, no contará con un horario fijo de apertura o cierre para el público.

La pieza central será una Catrina de cartonería de 32 metros de altura. La figura rendirá homenaje a José Guadalupe Posada, artista mexicano reconocido por la creación de la Calavera Garbancera.

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La propuesta incluirá tapetes elaborados con aserrín, esculturas de ajolotes, iluminación especial y miles de flores de cempasúchil. La plaza contará con aproximadamente 100 mil plantas de cempasúchil cultivadas por productores locales.

La escultura monumental buscará obtener un reconocimiento de Guinness World Records. La certificación todavía está pendiente, aunque el objetivo es superar la marca de una Catrina de 28 metros instalada previamente en Puerto Vallarta.

La presencia de la Catrina remite a la obra de Posada, nacido en Aguascalientes en 1852. El grabador, ilustrador y caricaturista empleó calaveras y representaciones de la muerte para cuestionar prácticas y aspiraciones sociales de su tiempo.

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La Calavera Garbancera criticaba a quienes, pese a tener ascendencia indígena, pretendían adoptar una identidad española o francesa y rechazaban su propia herencia cultural. Con los años, Diego Rivera retomó la imagen y ayudó a popularizarla bajo el nombre de Catrina.

La cercanía entre el museo y la Plaza de la Constitución permitirá enlazar ambas propuestas durante una misma visita. El recorrido reúne una ofrenda inspirada en relatos del valle de Teotihuacan y un montaje monumental dedicado a una figura central del imaginario contemporáneo de Día de Muertos.

El domingo 1 de noviembre, el Museo del Templo Mayor realizará un Festival del Día de Muertos con actividades para infancias y adolescentes de cinco a 18 años. (Museo del Templo Mayor)

Cómo llegar al Templo Mayor en transporte público

La estación de Metro más conveniente para llegar al Museo del Templo Mayor es Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2. El recinto se encuentra cerca de la Plaza de la Constitución y de la Catedral Metropolitana, por lo que desde ese punto el trayecto continúa a pie hacia la calle Seminario.

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Otra alternativa es la estación Allende, también de la Línea 2. Esta opción puede resultar útil para quienes se desplacen desde el poniente del Centro Histórico o deseen acercarse por calles distintas a las que rodean el Zócalo.

Las personas visitantes también pueden considerar la estación Pino Suárez, donde confluyen las líneas 1 y 2, aunque el traslado a pie hasta el museo será más largo. La elección dependerá del punto de origen y de las condiciones de movilidad durante la jornada.

Se recomienda utilizar el transporte público durante las celebraciones de Día de Muertos y revisar antes de salir los avisos oficiales del Metro. La alta afluencia, los eventos culturales y posibles cierres viales pueden modificar los accesos al primer cuadro de la Ciudad de México.

La visita al Museo del Templo Mayor puede combinarse con el recorrido por la Ofrenda Monumental del Zócalo, instalada a pocos pasos del recinto. Ambas propuestas estarán disponibles en el Centro Histórico durante los días centrales de la celebración.