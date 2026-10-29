Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

La tradición de guiar a las almas con faroles de papel de china volverá a convocar a visitantes en Ohtenco, donde el festival incluirá concurso, actividades culturales y talleres para crear globos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Concurso Nacional de Globos y Faroles de Ohtenco se realizará el 1 y 2 de noviembre en San Agustín Ohtenco, dentro de la alcaldía Milpa Alta, como parte de las celebraciones de Día de Muertos en la Ciudad de México.

Artesanos, habitantes y visitantes elevarán piezas de papel de china para acompañar simbólicamente el retorno de las almas al Mictlán.

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La actividad tendrá entrada libre y reunirá globos monumentales, faroles, talleres, propuestas culturales y un concurso nacional. El encuentro cumple 30 años y busca preservar una tradición de la comunidad que combina la elaboración artesanal con la memoria de las personas fallecidas.

El festival se realizará el 1 y 2 de noviembre en Milpa Alta

La sede será el Globódromo de San Agustín Ohtenco, un espacio ubicado en la calle Niños Héroes s/n, en uno de los 12 pueblos originarios de la alcaldía Milpa Alta.

El recinto está a una cuadra de la Parroquia de San Agustín. También se encuentra a unos 15 minutos a pie de la sede de la alcaldía y del Mercado Benito Juárez.

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El Faro Milpa Alta Miacatlán es otra referencia para llegar al lugar. Ese punto está a aproximadamente 500 metros del Globódromo.

Las personas que viajen en transporte público pueden dirigirse primero hacia la sede de la alcaldía Milpa Alta. Desde ahí, el trayecto hasta el espacio del festival puede completarse a pie.

La jornada del 1 de noviembre iniciará a las 13:00 y se extenderá hasta la medianoche. El 2 de noviembre, las actividades en el Globódromo de San Agustín Ohtenco comenzarán a las 6:00 horas y también terminarán a la medianoche.

La jornada incluirá elevaciones de globos y faroles, talleres y propuestas culturales para los visitantes. Las actividades nocturnas requerirán ropa abrigadora por las temperaturas de la temporada.

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La sede será el Globódromo de San Agustín Ohtenco, un espacio ubicado en la calle Niños Héroes s/n, en uno de los 12 pueblos originarios de la alcaldía Milpa Alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los faroles buscan guiar a los difuntos de regreso al Mictlán

En San Agustín Ohtenco, la elevación de faroles de papel de china forma parte de una tradición de Día de Muertos. Los habitantes los lanzan hacia el cielo para guiar el regreso al Mictlán de quienes volvieron de visita durante estas fechas.

Los globos y faroles son elaborados a mano. Las piezas tienen tamaños, colores y diseños distintos, y ocupan un lugar central en la celebración comunitaria.

El concurso nació como una forma de organizar y mostrar ese trabajo artesanal. Desde entonces, el encuentro se convirtió en una cita anual que atrae a decenas de miles de turistas.

La edición de este año celebrará el 30 aniversario del concurso. La fecha coincide con los días en que las familias mexicanas colocan ofrendas y recuerdan a sus seres queridos fallecidos.

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Con el paso del tiempo, las creaciones aumentaron de tamaño y variedad. El público podrá observar globos monumentales construidos por artesanas y artesanos de la comunidad.

El certamen también contará con participantes de otras entidades del país y del extranjero. La competencia permitirá ver piezas elaboradas con técnicas y estilos diferentes, sin dejar de lado la tradición local.

Habrá talleres para elaborar y lanzar globos de papel de china

El festival no estará limitado a la exhibición de las piezas concursantes. La programación incluye talleres en los que las y los asistentes podrán conocer el proceso de elaboración de los globos.

Las actividades permitirán que los visitantes construyan sus propias piezas de papel de china. Después, podrán lanzarlas como parte de la experiencia dedicada a la despedida de los difuntos.

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La propuesta busca acercar al público al trabajo manual que sostiene la celebración. Cada globo requiere tiempo, creatividad y conocimientos transmitidos entre quienes participan en la tradición.

Las elevaciones serán uno de los momentos centrales de las jornadas. Los globos y faroles llenarán el cielo de Ohtenco en una actividad que reúne a familias, creadores y visitantes.

La invitación también contempla espectáculos artísticos y culturales. Por ese motivo, se recomienda llegar con anticipación para recorrer la sede y aprovechar la programación completa.

La entrada al encuentro será gratuita. Esa condición permite que los visitantes se sumen a las actividades sin costo y conozcan una de las tradiciones de Día de Muertos que se conservan en Milpa Alta.

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Cartel del 30 Concurso Nacional de Globos y Faroles de Papel de China en San Agustín Ohtenco. (Nuevo comité de globos de cantolla Ohtenco 2026)

Ohtenco tendrá ofrendas y alumbradas durante Día de Muertos

La celebración en Ohtenco abarcará otras expresiones tradicionales. Las calles del pueblo tendrán alumbradas, mientras que las familias instalarán ofrendas para recordar a quienes ya partieron.

Las infancias también saldrán a pedir calaverita, una práctica habitual en estas fechas. El ambiente del pueblo combinará las actividades del concurso con la vida cotidiana de la comunidad durante Día de Muertos.

El festival forma parte de “Entre Almas y Milpas”, una programación de la alcaldía Milpa Alta que se extenderá del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Esa agenda incluirá ofrendas monumentales, exposiciones y una calavereada. Las actividades estarán distribuidas en distintos puntos de la demarcación.

La programación musical contempla una presentación de Coque Muñiz en Tecómitl el 2 de noviembre a las 20:00 horas. Ese espectáculo se integrará a las celebraciones previstas para el cierre de la temporada.

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La visita al Globódromo ofrece una opción para quienes busquen una actividad de Día de Muertos fuera de las zonas más concurridas de la capital. El evento combina artesanía, memoria, participación comunitaria y tradiciones de los pueblos originarios.