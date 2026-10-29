Las consecuencias que enfrenta Ernesto Chavana por patear un dron en vivo y lastimar a compañera

Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

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El conductor Ernesto Chavana encara un citatorio con directivos de la televisora tras patear un dron en televisión abierta.

La gerencia lo convocó a una junta administrativa después de que el dispositivo volador golpeó a la modelo Isabella Rojas durante una transmisión en vivo del lunes 26 de octubre.

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El presentador de 58 años suma casi 25 años al frente de “Es Show” y cerca de cuatro décadas de trayectoria en Monterrey.

Durante ese periodo nunca antes afrontó una amonestación corporativa por situaciones similares a la ocurrida con la modelo Isabella Rojas.

La reunión con los directivos quedó programada para el jueves 29 de octubre a las 12:00 horas. En ese encuentro la empresa evaluará las medidas disciplinarias aplicables al comunicador regiomontano tras la difusión de las imágenes en plataformas digitales.

El presentador de 58 años suma casi 25 años al frente de “Es Show” y cerca de cuatro décadas de trayectoria en Monterrey. (IG: ernestochavanaoficial)

Multimedios veta el tema al aire y cita a comparecer al conductor

La producción del programa impuso una orden de silencio estricto dentro del estudio de grabación. Chavana confirmó a través de un mensaje grabado que tiene prohibido hacer cualquier mención del percance durante las emisiones regulares de la cadena.

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El titular del espacio nocturno explicó las restricciones ordenadas por sus superiores inmediatos: “Hoy no hablaré del tema en el programa, tengo prohibido completamente por la producción tocar el tema porque esto seguramente llegará a otros niveles, los cuales tendré que afrontar, porque no me rajo”.

La televisora busca frenar la escalada del percance en sus señales de televisión abierta. El comunicador señaló que acudirá a rendir cuentas ante la plana ejecutiva para determinar su futuro inmediato en la barra nocturna de Canal 6.

Chavana manifestó su disposición a presentarse ante la administración de Multimedios: “En su momento tendré que responder ante mis jefes que me están citando para este jueves al mediodía. Luego les diré qué pasó”.

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Chavana confirmó a través de un mensaje grabado que tiene prohibido hacer cualquier mención del percance. (Instagram: Ernesto Chavana)

Isabella Rojas confirma cortes en la boca tras recibir atención médica

La modelo colombiana abandonó el foro de grabación inmediatamente después del impacto para recibir auxilio del personal de primeros auxilios. El aparato golpeó directamente el tercio inferior de su rostro, lo que provocó una hemorragia visible frente a los asistentes.

Minutos después de recibir curaciones de urgencia fuera del set, Rojas regresó a cuadro para calmar las alertas del público televidente. La creadora de contenido mostró ante la cámara los efectos del golpe en su dentadura y labios.

La modelo colombiana abandonó el foro de grabación inmediatamente después del impacto para recibir auxilio del personal de primeros auxilios. (Captura de pantalla)

Rojas describió las consecuencias físicas del choque con el dispositivo: “Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia. Todo bien”.

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Pese a presentar dos cortadas profundas en la mucosa bucal, la modelo decidió restar gravedad a la conducta de su compañero y aceptó la disculpa que el presentador le ofreció ante las cámaras una vez reanudada la rutina del programa.

La colaboradora descartó represalias inmediatas dentro del estudio de televisión. Su postura frente a la pantalla permitió continuar la transmisión habitual, aunque las tomas evidenciaron la inflamación en su boca durante el resto de la jornada.

La modelo restó gravedad a la acción y aceptó la disculpa que el presentador le ofreció.(@isabella_lacolombiana)

Chavana deslinda a la televisora y asume el pago de curaciones

El conductor publicó un mensaje formal en sus cuentas personales para responder a los señalamientos de la audiencia, en la grabación, el animador reconoció su responsabilidad en los hechos y rechazó cualquier intento de justificación.

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Chavana aceptó la falta cometida frente a las cámaras: “Aquí estoy dando la cara, no me escondo y estoy consciente del error que cometí en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa”.

El presentador insistió en exentar a la empresa regiomontana de cualquier implicación legal o económica derivada del incidente, enfatizando que los gastos médicos y la reparación del equipo correrán por su cuenta.

Ernesto Chavana construyó un emporio de entretenimiento en Multimedios marcado por el humor y los constantes escándalos al aire. (IG: ernestochavanaoficial)

Chavana remarcó el deslinde corporativo ante sus seguidores: “Deslindo por completo al canal, a la producción y yo lo dije públicamente: me hago responsable porque este es un acto, en el que yo, si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”.

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El percance ocurrió cuando el artefacto sobrevolaba a baja altura mientras Chavana sostenía un intercambio verbal con su compañero Ángel Castro.

El presentador lanzó una patada al dispositivo, el cual salió disparado en diagonal hacia el área donde permanecía el elenco femenino.

La comparecencia de Chavana ante la plana ejecutiva de Multimedios queda fijada para este jueves al mediodía, donde la televisora determinará si aplica suspensiones temporales o sanciones definitivas al titular de “Es Show”.