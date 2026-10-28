Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

El boxeador mexicano llegó a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título CMB (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita para enfrentar al franco-camerunés, Christian Mbilli, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso supermediano, en las 168 libras tras un año fuera de los cuadriláteros.

El pugilista mexicano llevó sus raíces hasta la región de Medio Oriente al ser recibido por un grupo de mariachis. La bienvenida colocó elementos de la cultura mexicana en la capital saudí, donde Canelo se prepara para enfrentar al campeón Christian Mbilli este sábado 31 de octubre.

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Canelo busca recuperar el fajín del Consejo Mundial de Boxeo en una de las funciones más esperadas de su regreso al ring en la cartelera “México vs El Mundo”. Álvarez advirtió que viajó a Riad con el objetivo de volver a ser campeón en los supermedianos.

“Voy a pelear el 31 de octubre por ese campeonato mundial. Sea donde tenga que ser, yo voy a ganar ese campeonato mundial”, señaló el boxeador mexicano en entrevista con Azteca Deportes.

Saúl Álvarez lanza mensaje a sus detractores en su llegada a la Capital de Arabia Saudita

Durante su concentración, Saúl Canelo Álvarez sostuvo que viajó a Riad para pelear por un título del mundo y respondió a quienes cuestionan su decisión de pelear en Arabia Saudita pese a las amenazas de ataques en el país.

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“Yo vengo a pelear un campeonato del mundo, a ganar un campeonato del mundo y lo que tenga que hacer para ganarlo voy a ir donde sea y como tenga que ser. Al final de cuentas, si a mí no me dicen que no se puede, pues ya. Aquí estamos. Mucha gente habla y puede decir y piensa que tiene la razón y especula, pero pues, ¿qué puedes esperar?“, señaló el púgil mexicano.

A su llegada a Riad, el boxeador tapatío sostiene que subir al ring en territorio saudí tiene un significado especial para él y deja claro que mantiene su objetivo de volver a conquistar un campeonato mundial antes de pensar en su futuro dentro del boxeo.

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¿Canelo Álvarez peleará más de dos ocasiones en el 2027?

Saúl Álvarez ha expresado su intención de volver al cuadrilátero el próximo año después de enfrentar a Christian Mbilli este fin de semana en Riad, Arabia Saudita. Se habla que el tapatío pactaría hasta tres combates que se realizarían en febrero, mayo y septiembre.

No obstante, Canelo prioriza su combate ante Christian Mbilli antes de pensar en otra pelea de box. “No, la verdad es que ahorita estoy disfrutando mucho todo esto y quiero ir pelea por pelea, ¿no? Después de esta vemos qué es lo que sigue, pero lo que sí es que me gustaría pelear pronto", dijo.

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El boxeador mexicano peleará por segunda ocasión en Arabia Saudita; en su debut venció por decisión unánime a William Scull en 2025. Su siguiente confrontación forma parte del contrato de cuatro peleas que Canelo Álvarez firmó con el árabe Turki Alalshikh.

El tapatío ya cumplió en sus compromisos ante el susodicho William Scull y Terence Crawford, quien lo destronó de sus cuatro títulos del peso supermediano en su pelea del 13 de septiembre del año pasado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La pelea contra el franco-camerunés, Christian Mbilli, será la tercera de su vínculo actual, mientras que una eventual función en febrero de 2027 representaría la última del acuerdo entre Saúl Canelo Álvarez y Turki Alalshikh.

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¿Cuál es el récord de Canelo Álvarez en el boxeo profesional previo a su pelea contra Christian Mbilli?

La pelea por el título CMB frente a Christian Mbilli será la número 69 en la carrera profesional de Saúl Canelo Álvarez. Al momento el boxeador tapatío lleva una marca de 63 victorias, dos empates y tres derrotas contra: Floyd Mayweather Jr. (2013), Dmitri Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

Christian Mbilli, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, permanece invicto y afrontará la primera defensa de su cinturón supermerdiano. El combate encabeza la cartelera “México contra el mundo”, (o Mexico vs. The World) en Riad, Arabia Saudita.

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La función incluirá otras dos batalles titulares, con los mexicanos: Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinosa y Alan David Picasso. En cambio, Lindolfo Delgado canceló su pelea ante el riesgo de posibles ataques en Riad, Arabia Saudita este sábado 31 de octubre.