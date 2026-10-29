México

Hija de Jesús Ochoa desmiente versiones sobre una caída de 10 metros y hospitalización del actor

La familia de Jesús Ochoa asegura que el actor se encuentra bien y confirma que retomará funciones este fin de semana

Jesús Ochoa desmiente una hospitalización por el percance en "Perfume de Gardenia" y confirma su regreso al escenario este fin de semana.
La hija de Jesús Ochoa desmiente una hospitalización por el percance en "Perfume de Gardenia" y confirma su regreso al escenario el fin de semana. (IG: jesusochoamex)
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La familia de Jesús Ochoa desmintió que el actor sufriera una caída de diez metros y descartó su hospitalización, luego de que circularan versiones sobre una presunta gravedad tras el percance escénico en el musical “Perfume de Gardenia”.

A través de un comunicado emitido por la hija Ochoa, Jesusa Ochoa, los allegados al actor de 67 años precisaron que el intérprete se encuentra bien, estable y con planes de retomar sus presentaciones teatrales este fin de semana.

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Jesusa Ochoa, hija del artista sonorense, frenó la alarma pública y puntualizó que su padre nunca fue internado en un hospital, en contraste con los reportes difundidos.

La familia Ochoa aclaró la magnitud del percance técnico

El comunicado familiar señala que durante una función teatral falló uno de los elevadores instalados en el escenario, lo que causó una caída de tres metros, cifra distante de los diez metros referidos inicialmente.

El actor recibió una revisión médica preventiva inmediatamente después del incidente. La valoración descartó fracturas, lesiones óseas o traumatismos internos, por lo que el percance no dejó secuelas físicas de consideración.

El texto confirma que las funciones programadas de “Perfume de Gardenia” para el próximo fin de semana contarán con la actuación de Ochoa, de acuerdo con la agenda establecida por la producción.

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Jesusa Ochoa compartió en sus canales digitales un mensaje de agradecimiento: “Gracias a todos los que se han preocupado y han mandado mensajes de cariño con respecto al tema de mi papá”.

A través de redes sociales, la familia de Jesús Ochoa aclaró que el histrión cayó de tres metros y no de diez, confirmando que se encuentra estable.
A través de redes sociales, la familia de Jesús Ochoa aclaró que el histrión cayó de tres metros y no de diez, confirmando que se encuentra estable y listo para retomar funciones. (Captura de pantalla )

Una cuenta apócrifa difundió una fotografía falsa en redes sociales

Junto con la aclaración de la altura del desplome, la hija del histrión exhibió una publicación apócrifa propagada en la red social X desde la cuenta @ChuchoOchoaMx.

El perfil difundió una imagen de una persona recostada en una cama hospitalaria con suero intravenoso. El mensaje agradecía falsamente las atenciones de un centro hospitalario e incluía consignas políticas.

Jesusa Ochoa desmintió la autenticidad de esa imagen y del perfil en internet: “Esta cuenta es falsa, no es mi papá”.

La hija del actor señaló en una anotación que el actor nunca ingresó a un hospital y pidió desestimar el mensaje apócrifo, advirtiendo que dicho comunicado carece de valor oficial.

El propio Jesús Ochoa desmintió la publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

El actor retomó la captura difundida en redes y aclaró de forma directa su condición: “Esto es falso. No fui hospitalizado, me encuentro en casa descansando con mi familia”, con lo que desmintió las versiones sobre un internamiento clínico y confirmó que permanece en su domicilio.

El actor Jesús Ochoa exhibió la imagen apócrifa atribuida a su persona en un nosocomio y ratificó que no estuvo internado, señalando que descansa en su domicilio con su familia.
El actor Jesús Ochoa exhibió la imagen apócrifa atribuida a su persona en un hospital y ratificó que no estuvo internado, señalando que descansa en su domicilio con su familia. (Captura de pantalla )

Las declaraciones de Luis de Alba originaron la versión del accidente

La versión de una caída de gran altitud se originó a partir de declaraciones del comediante Luis de Alba, compañero de elenco de Ochoa, durante una charla con reporteros de espectáculos.

De Alba declaró ante las cámaras que la estructura colocada en el escenario medía entre ocho y diez metros de altura, y afirmó que Ochoa presentaba dificultades para caminar luego del impacto.

El comediante explicó que el actor insistía en continuar la función, pero el equipo de la obra le recomendó acudir a una valoración médica para descartar afectaciones mayores.

Las palabras de Luis de Alba desataron interpretaciones sobre un internamiento prolongado, pese a que el propio cómico mencionó en la entrevista que el actor no tenía huesos rotos y conservaba el ánimo.

La difusión de esas declaraciones propició reportes sobre un supuesto estado crítico, lo que motivó el pronunciamiento correctivo por parte de la familia directa del artista.

Doce actores con vestuarios de gala y trajes temáticos posan sentados y de pie frente a una escalera en el escenario de un teatro
La versión de una caída de gran altitud se originó a partir de declaraciones del comediante Luis de Alba, compañero de elenco de Ochoa. (Instagram: Perfume de gardenias)

El montaje escénico presentó fallas mecánicas en Atizapán de Zaragoza

El percance tuvo lugar durante una presentación al aire libre de “Perfume de Gardenia”, realizada en el marco del Festival Internacional de las Artes Atzán, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

La producción montó una estructura especial con un mecanismo elevador para suplir las condiciones técnicas del teatro cerrado y permitir la aparición del personaje de Jesús Ochoa.

El sistema mecánico sufrió una falla imprevista mientras el histrión se encontraba sobre la plataforma, lo que provocó el descenso abrupto del templete hacia la superficie del foro.

Personal técnico y compañeros de elenco auxiliaron al intérprete de manera inmediata tras el fallo, antes de canalizarlo a los chequeos preventivos de rigor.

La cantante Dulce estuvo presente en el estreno de "Perfume de Gardenias en el Teatro San Rafael
El percance tuvo lugar durante una presentación al aire libre de “Perfume de Gardenia”, realizada en el marco del Festival Internacional de las Artes Atzán. Crédito: Cuartoscuro

Cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y doblaje

Jesús Ochoa mantiene una trayectoria ininterrumpida en la escena mexicana desde sus primeras actuaciones en Hermosillo, Sonora, a mediados de la década de 1970.

El histrión cuenta con créditos cinematográficos en películas como “La ley de Herodes”, “Hombre en llamas”, “Voces inocentes” y “No se aceptan devoluciones”.

En la televisión nacional interpretó a Odorico Cienfuegos en la telenovela “El bienamado”, papel protagónico que sumó a decenas de apariciones en melodramas y series de comedia.

jesus ochoa
Jesús Ochoa mantiene una trayectoria ininterrumpida en la escena mexicana desde la década de 1970. (Foto: Instagram / @jesusochoamex)

En el doblaje latinoamericano presta su voz al mamut Manny en las entregas de la franquicia animada “La era de hielo” desde el año 2002.

Ochoa fungió como secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) entre 2018 y 2022, periodo en el que encabezó la gestión sindical de la representación actoral en el país.

Con la aclaración emitida por su familia, Jesús Ochoa retomará su papel en “Perfume de Gardenia” en las fechas programadas para este fin de semana, con lo que descarta cualquier pausa en sus actividades profesionales sobre el escenario.

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