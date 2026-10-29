Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia. Semar

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Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 10 kilos de metanfetamina ocultos en una máquina de carpintería que tenía como destino Australia.

El hallazgo se dio a conocer a través del comunicado de prensa conjunto 114/2026, fechado el 28 de octubre de 2026 en Ciudad de México, durante la revisión de un embarque de exportación en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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Cómo se detectó la droga en la aduana del AICM

El embarque fue declarado como una máquina trompo para carpintería. Durante el procedimiento de despacho, personal de la ANAM realizó una inspección no intrusiva con equipo de rayos X, con apoyo adicional de un binomio canino.

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Esa revisión reveló compartimentos dentro de la maquinaria que no correspondían a su estructura original. Al abrir el equipo, los agentes localizaron 10 bolsas con una sustancia ajena a los componentes del aparato.

La inspección se realizó como parte del procedimiento habitual de despacho aduanero para embarques de exportación, sin que el comunicado detalle si hubo detenciones asociadas al hallazgo.

Autoridades involucradas en el operativo

La acción fue resultado de la coordinación entre tres dependencias federales. La ANAM condujo la inspección física y documental del embarque, mientras la Secretaría de Marina y la SSPC participaron en el operativo conjunto, según precisó el comunicado.

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Las tres instituciones integran el Gabinete de Seguridad, que difundió el hallazgo como parte de sus reportes habituales sobre aseguramientos en operaciones de comercio exterior.

Qué sigue para la maquinaria y la droga asegurada

La máquina de carpintería permanece asegurada de manera precautoria en la aduana del AICM. Las autoridades tomaron muestras de la sustancia localizada para su análisis.

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El dictamen técnico sobre la composición de la sustancia estará a cargo del Laboratorio Central de la ANAM. Una vez concluido ese análisis, el procedimiento continuará con la puesta a disposición del caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), según el comunicado.

El documento no especifica plazos para la emisión del dictamen ni detalles adicionales sobre el remitente o destinatario declarado del embarque.

Antecedentes de envíos de metanfetamina a Australia desde México

El AICM ha registrado en años recientes varios aseguramientos de metanfetamina con Australia como destino declarado. En septiembre de 2022, la ANAM informó el aseguramiento de 440 kilogramos de aparente metanfetamina dentro de 20 botes de plástico con destino a la ciudad de Victoria, en Australia, detectados por un binomio canino.

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En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Marina detectó un cargamento de 8 mil 368 kilogramos de shampoo, acondicionador y cremas que dio positivo a contaminación con metanfetamina y cocaína, en el mismo aeropuerto. El entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, calificó el hallazgo como el mayor registrado hasta ese momento en una terminal aérea mexicana, con destino a Australia.

Más recientemente, en julio de 2025, la Guardia Nacional incautó más de 100 kilogramos de metanfetamina ocultos en bloques metálicos de maquinaria en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, procedentes de Lagos de Moreno, Jalisco, también con destino a Sídney, Australia.

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Decomisos registrados en puertos australianos con origen en México

En abril de 2023, agentes de la Fuerza Fronteriza de Australia inspeccionaron en el puerto de Nuevo Gales del Sur, en Sídney, una prensa hidráulica procedente de México. El grosor anormal del acero, detectado mediante rayos X, llevó a desarmar el equipo.

Dentro de la maquinaria hallaron 79 paquetes esféricos con metanfetamina en polvo, con un peso total de 300 kilos.

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia. Semar

Dos días antes de ese hallazgo, la Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés) había interceptado en territorio australiano otro cargamento con 45 kilos de metanfetamina salido de México, oculto en una máquina de inyección de plástico y enviado con escala en Hong Kong con destino a Melbourne.

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Salam Zreika, sargento de la AFP, declaró al anunciar el decomiso de la prensa hidráulica: “El decomiso muestra lo que están dispuestos a hacer los grupos del narcotráfico para introducir droga a Australia por las ganancias que pueden generar aquí”.

La misma investigación señaló que la AFP abrió una oficina en México para anticipar movimientos de los traficantes que operan hacia Oceanía, y que la corporación identificó al menos dos rutas utilizadas para esos envíos: una con escalas en Corea del Sur y Hong Kong, y otra que pasa por islas como Fiyi y Tonga.