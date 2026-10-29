Celebraciones a San Judas Tadeo desbordan templo de San Hipólito y Línea 3 del Metro CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.-Fieles católicos acuden a la iglesia de San Hipólito, ubicada en el Centro Histórico de la capital, para expresar su devoción a San Judas Tadeo, considerado por sus creyentes como el santo de las causas difíciles y desesperadas. En vísperas de su celebración, que se conmemora cada 28 de octubre, el recinto religioso recibe a personas que llegan para orar, agradecer los favores recibidos y cumplir promesas, como parte de una tradición que reúne a miles de devotos cada año. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

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La noche del miércoles 28 de octubre, miles de creyentes a San Judas Tadeo acudieron al Templo de San Hipólito en la Ciudad de México; sin embargo, conforme transcurrió el evento, una ola de aglomeraciones provocó el cierre del templo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para resguardar la entrada a la iglesia que se abarrotó en minutos y llegó a su capacidad máxima.

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