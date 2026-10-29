Celebraciones a San Judas Tadeo desbordan templo de San Hipólito y Línea 3 del Metro CDMX

La noche del miércoles 28 de octubre, miles de creyentes a San Judas Tadeo acudieron al Templo de San Hipólito en la Ciudad de México; sin embargo, conforme transcurrió el evento, una ola de aglomeraciones provocó el cierre del templo.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para resguardar la entrada a la iglesia que se abarrotó en minutos y llegó a su capacidad máxima.
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