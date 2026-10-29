Claudia Sheinbaum se despide de Cuauhtémoc Cárdenas: “Un hombre de principios firmes”

La presidenta de México junto a Cuauhtémoc Cárdenas. REUTERS/Henry Romero

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una de las figuras centrales de la izquierda mexicana, murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó un mensaje a través de sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento, con el que expresó sus condolencias a la familia del político y reconoció su papel en la historia democrática del país:

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“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”

Cárdenas, ingeniero civil egresado de la UNAM en 1955, fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y de Amalia Solórzano de Cárdenas. Encabezó la Corriente Democrática en 1987, movimiento que derivó en la contienda electoral de 1988 y en la posterior fundación del PRD en 1989, partido que presidió hasta 1993.

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La relación de Cuauhtémoc Cárdenas con la 4T

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, Cárdenas mantuvo una postura de respeto republicano, con un distanciamiento crítico hacia el oficialismo, aunque sin dejar de acudir a actos institucionales relevantes para el movimiento. En marzo de 2026 asumió la presidencia de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, cargo que ocupaba al momento de su muerte y que la propia mandataria le había ofrecido en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la soberanía energética del país.

En ese evento de marzo, Sheinbaum ya había reconocido públicamente la relevancia histórica de Cárdenas: “Gracias ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país”, expresó la presidenta en aquella ocasión, al agradecerle también su aceptación para integrar el consejo consultivo de la petrolera estatal.

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La relación entre ambos había tenido etapas de distanciamiento político en años anteriores, particularmente cuando Cárdenas se sumó a colectivos opositores en 2023. En ese momento, Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que el ingeniero había tomado una decisión política distinta a la del movimiento que ella representaba, aunque mantuvo el respeto hacia su figura:

“Hay momentos de definición política y en esa definición, uno decide dónde quiere estar. Con todo respeto al ingeniero, él toma una decisión de dónde quiere estar, y nosotros también tenemos una definición bien clara. Además, no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el Presidente”.

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El inicio en el PRI y su separación del partido

Cárdenas se unió a las filas del PRI en 1970, aunque su acercamiento a la izquierda databa de 1961, cuando participó en el Movimiento de Liberación Nacional. Fue senador por Michoacán en 1976 y, en 1980, el entonces presidente José López Portillo lo respaldó para gobernar esa entidad hasta 1986.

Siendo gobernador, Cárdenas coincidió con Porfirio Muñoz Ledo en el rechazo al “dedazo” priista. Junto con Ifigenia Martínez y otros disidentes, formó la Corriente Democrática, hecha pública el 16 de agosto de 1986, para exigir apertura interna en el partido.

La imposición de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial en octubre de 1987 provocó la renuncia definitiva de Cárdenas al tricolor. Con Heberto Castillo y Rosario Ibarra de Piedra fuera de la contienda, Cárdenas se convirtió en el abanderado del recién formado Frente Democrático Nacional.

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La elección de 1988 terminó con la “caída del sistema”

Días antes de los comicios del 2 de julio de 1988, el abogado Javier Ovando y su asistente Román Gil, encargados de la red electoral del FDN, fueron secuestrados en la colonia Nápoles y aparecieron muertos al día siguiente. En plena jornada electoral, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, anunció que “el sistema se calló/cayó”, sin que nunca se diera a conocer el resultado del 45% de las casillas.

Salinas se declaró ganador en medio de acusaciones de fraude. Cárdenas optó por contener el descontento social mediante una vía institucional en lugar de la movilización.

Fundó el PRD en 1989 y lo presidió hasta 1993

El Partido Popular Socialista cedió su registro al FDN, que se transformó en el Partido de la Revolución Democrática en mayo de 1989. En el primer congreso nacional de 1990, Cárdenas fue elegido presidente del partido, cargo que ocupó hasta 1993.

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En 1994 fue nuevamente candidato presidencial, ahora por la Alianza Democrática Nacional, y perdió frente a Ernesto Zedillo. Diferencias internas con Muñoz Ledo, quien como dirigente nacional del PRD pactó con el PRI una reforma electoral, derivaron en una ruptura pública durante el Congreso de Oaxtepec en 1995.

Fue el primer jefe de Gobierno electo de la capital en 1997

Cárdenas obtuvo la candidatura perredista a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal con más del 70% de los votos internos, tras un debate contra Muñoz Ledo en el que respondió: “A mí en la calle me dicen presidente”. Ganó la elección del 6 de julio de 1997 y gobernó hasta 1999.

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Durante su gestión creó las primeras secretarías de la administración capitalina, renovó la red de alcantarillado y pavimentó calles de la ciudad. Enfrentó además una campaña mediática que lo responsabilizó del homicidio del comediante Paco Stanley, asesinado por el crimen organizado.

Cárdenas dejó a Rosario Robles como su sucesora en la jefatura de Gobierno y se postuló por tercera ocasión a la Presidencia en 2000, elección que ganó el panista Vicente Fox. Quedó en tercer lugar, en lo que medios como Milenio describen como un intento “más simbólico que competitivo”.