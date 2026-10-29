México

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

Las autoridades interceptaron un camión procedente de California con veinte kilos de droga tras un intercambio por más de 300 mil dólares

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Oscar Salvador Pelayo Guzmán, ciudadano mexicano de 55 años, se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína ante un tribunal federal de Nueva Jersey. El hombre, señalado por las autoridades como integrante de una red de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, admitió el cargo este miércoles en Newark, según informó el fiscal federal Robert Frazer.

Pelayo Guzmán era residente de Kansas y se presentó ante el juez federal de distrito Jamel K. Semper para reconocer su participación en un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas. Su declaración se suma a la de otros dos acusados que ya admitieron cargos similares en la misma causa.

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Quiénes son los otros acusados en la causa

José Manuel Amaya Villarreal y Reymond Alex Avina Samaniego, ambos residentes de California, también se declararon culpables ante el juez Semper por cargos separados de conspiración para distribuir sustancias controladas.

Villarreal ya recibió condena: el 7 de agosto de 2026 fue sentenciado a 57 meses de prisión. Samaniego, en cambio, todavía espera su sentencia, programada para el próximo 9 de noviembre de 2026.

En total son tres los acusados que admitieron su responsabilidad en esta red de distribución de cocaína que operaba entre California y Nueva Jersey, de acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

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Cómo operaba la red de narcotráfico

Según los documentos judiciales y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Pelayo Guzmán era miembro principal de una organización de narcotráfico con sede en Kansas City dedicada al transporte y distribución internacional e interestatal de estupefacientes.

Un camión con el remolque abierto, agentes con chalecos tácticos, contenedores y patrullas con luces encendidas en un playón nocturno y mojado.
Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de enero de 2025, Pelayo Guzmán y sus cómplices conspiraron para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Nueva Jersey. En abril de ese año, viajó personalmente al estado y organizó el envío de aproximadamente 20 kilogramos de cocaína desde California hasta Newark.

El cargamento fue trasladado en un camión conducido por Villarreal y Samaniego. Tras la entrega de la droga a cambio de más de 300 mil dólares en efectivo, las autoridades arrestaron a ambos conductores. Poco después detuvieron también a Pelayo Guzmán.

Penas previstas y próxima audiencia

El cargo de conspiración para el tráfico de cocaína conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, un máximo de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia de Pelayo Guzmán está prevista para el 1 de marzo de 2027.

El gobierno está representado en el caso por el fiscal adjunto Jonathan S. Garelick, de la División Penal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Trenton.

Las agencias que participaron en la investigación

El fiscal federal Frazer reconoció a los agentes especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), bajo la dirección de la agente especial a cargo Towanda R. Thorne-James, por la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad.

También agradeció al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la dirección del agente especial a cargo Michael S. McCarthy, y al Servicio de Impuestos Internos, División de Investigación Criminal (IRS-CI), bajo la dirección de la agente especial a cargo Jenifer Piovesan en Newark.

Dos manos de piel morena sujetas con esposas metálicas y con los dedos entrelazados detrás de una reja de metal.
Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel local, participaron la Oficina del Fiscal del Condado de Monmouth, bajo la dirección del fiscal Raymond S. Santiago, y la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean, bajo la dirección de Bradley D. Billhimer.

También colaboró el Departamento de Policía de Asbury Park, bajo la dirección del director de Policía John B. Hayes; el Departamento de Seguridad Pública de Newark, División de Policía de Newark, bajo la dirección del director de Seguridad Pública Emanuel Miranda; el Departamento de Middletown, bajo la dirección del jefe R. Craig Weber; la Policía de Lakewood, bajo la dirección del jefe Gregory H. Meyer; el Departamento de Policía de Neptune, bajo la dirección del jefe Anthony Gualario; la Policía de Ocean Gate, bajo la dirección del jefe Michael Kuchta, y el Departamento de Spotswood, bajo la dirección del jefe Philip Corbisiero.

El marco de la Operación Recuperar Estados Unidos

Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional que moviliza los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.

La causa contra Pelayo Guzmán, Villarreal y Samaniego se enmarca en esta estrategia federal, que combina la persecución de redes de narcotráfico con la aplicación de controles migratorios más estrictos sobre personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales que operan dentro de territorio estadounidense.

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