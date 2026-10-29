México

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

Originaria de Medellín y con miles de seguidores en redes, la colaboradora de “Es Show” acaparó la atención pública tras el percance ocurrido en vivo

Isabella Rojas, integrante del elenco de ‘Es Show’, cobró notoriedad tras resultar lesionada por el impacto de un dron.
Isabella Rojas, integrante del elenco de ‘Es Show’, cobró notoriedad nacional tras resultar lesionada por el impacto de un dron. (Ig: isabella_lacolombiana)
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La modelo colombiana Isabella Rojas alcanzó notoriedad nacional tras ser golpeada en el rostro por un dron durante una transmisión en vivo de “Es Show”.

El artefacto volador se estrelló contra su boca el lunes 26 de octubre luego de recibir una patada del conductor Ernesto Chavana en el foro de Canal 6.

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La creadora de contenido suma más de 178 mil seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma donde concentra su actividad profesional de modelaje comercial, sesiones de acondicionamiento físico y grabaciones de promocionales desde su llegada a territorio mexicano.

Isabella Rojas reside en la capital de Nuevo León tras mudarse desde Medellín para integrarse al circuito de pasarelas del norte del país.

En redes sociales y espacios televisivos locales se dio a conocer bajo los seudónimos de “La Colombiana” y “La Paisa en MTY”.

La creadora de contenido suma más de 178 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.
La creadora de contenido suma más de 178 mil seguidores en su cuenta de Instagram. (Ig: isabella_lacolombiana)

La llegada de Isabella Rojas a la televisión de Monterrey

La modelo comenzó su actividad en medios digitales mexicanos a finales de 2024 a través de colaboraciones con marcas locales de ropa deportiva y suplementos alimenticios. Su constancia en redes sociales le abrió paso a las audiciones de la televisión regiomontana.

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A mediados de 2026, Isabella Rojas se incorporó al elenco de colaboradoras de “Es Show”, programa nocturno de variedades transmitido por Canal 6.

En esa producción participa en dinámicas de entretenimiento, rutinas coreográficas y presentaciones comerciales junto a otras conductoras.

Su incursión en la pantalla chica regiomontana representó su primera experiencia fija en transmisiones en directo en México.

La colombiana combinó esas apariciones televisivas con la generación de contenidos digitales exclusivos para plataformas de suscripción privada.

Rojas mantiene bajo reserva aspectos de su vida personal, su fecha exacta de nacimiento y su entorno familiar. En sus perfiles públicos enfoca sus publicaciones en rutinas de entrenamiento en gimnasios, pasarelas de moda y grabaciones dentro de los foros de Monterrey.

A mediados de 2026, Isabella Rojas se incorporó al elenco de “Es Show”
A mediados de 2026, Isabella Rojas se incorporó al elenco de colaboradoras de “Es Show” (Ig: isabella_lacolombiana)

El golpe del dron durante una transmisión en vivo

La noche del 26 de octubre, Rojas ocupaba un espacio en el set de grabación durante una dinámica conducida por Ernesto Chavana. En ese segmento, un dron manejado por el equipo de utilería sobrevolaba a baja altura cerca de los animadores.

Chavana manifestó incomodidad ante la presencia del equipo tecnológico y lanzó una patada en contra del aparato. El objeto salió despedido en diagonal a gran velocidad y se estrelló de manera directa en el rostro de la modelo sudamericana.

El choque causó una herida abierta en la zona de los labios y sangrado inmediato frente a los asistentes al estudio. Rojas se llevó ambas manos a la cara y rompió en llanto por el dolor provocado por las hélices y el armazón.

Compañeras del elenco auxiliaron a Rojas para trasladarla fuera del escenario, el personal médico asignado a las instalaciones del canal le aplicó gasas y antisépticos para contener la hemorragia antes de determinar si requería sutura en un centro hospitalario.

Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

La reaparición a cuadro y la decisión de despresurizar el incidente

Minutos después de recibir las primeras curaciones, la colaboradora optó por regresar al set de grabación para disipar rumores entre los televidentes. Su presencia en pantalla mostró la inflamación visible en la parte frontal de su dentadura.

Rojas bromeó sobre su reciente ingreso al equipo del programa ante las cámaras: “Se me abrió el labio, acabo de llegar y ya me odia. Todo bien”.

La respuesta de la colombiana evitó que el conflicto escalara en tiempo real a una confrontación verbal dentro del estudio. Rojas aceptó la disculpa que el animador principal formuló al aire tras reconocer que asumirá los gastos de las curaciones.

Tres capturas de pantalla de un presentador con micrófono junto a una mujer que sostiene un pañuelo y tiene restos de sangre en la dentadura
Rojas aceptó la disculpa de Chavana para evitar que el conflicto escalara en tiempo real. (YouTube)

Multimedios citó a Ernesto Chavana y le prohibió mencionar el incidente

El impacto contra el rostro de la modelo detonó consecuencias administrativas inmediatas para el titular de la emisión.

La gerencia de Multimedios convocó a Ernesto Chavana a una reunión con directivos el jueves 29 de octubre al mediodía para evaluar posibles sanciones laborales por la agresión involuntaria.

Hombre de perfil con capa rosa brillante y auricular que sostiene un micrófono con funda amarilla y el número seis
El impacto contra el rostro de la modelo detonó consecuencias administrativas inmediatas para Ernesto Chavana. (Instagram: Ernesto Chavana)

La producción del programa también le prohibió terminantemente mencionar el incidente durante las transmisiones en directo de Canal 6.

Chavana confirmó que acudirá a comparecer ante sus superiores y reiteró su compromiso de solventar la totalidad de los gastos médicos que requiera la recuperación de la modelo colombiana.

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