Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Su dueño se hizo de palabras con los asistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alrededor de 100 mil personas se reunieron en Paseo de la Reforma para disfrutar del Show Run de Sergio Checo Pérez, previo al Gran Premio de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, durante el evento se registró un incidente cerca de la Fuente de la Diana Cazadora, en la glorieta de Paseo de la Reforma. Un hombre llevó a su perro, que se habría mostrado agresivo con algunos asistentes mientras se realizaba el espectáculo de Checo Pérez en la CDMX.

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Debido al comportamiento del perro, varias personas discutieron con su dueño. Elementos de seguridad intentaron controlar la situación, mientras el hombre intercambió reclamos con algunos aficionados.

“Eres un pen***, güey. No se quiere ir poli. ¿Qué esperas? Ya vete, cómo se te ocurre traerlo, dejen salir al perro por ahí, hagan espacio”, se escucha decir al público molesto por la actitud del animal y de su dueño, quien no quiso retirarse del lugar.

Un hombre trata de calmar a su perro en el Show Run de Checo Pérez en la Ciudad de México. Varios asistentes reclaman y señalan al individuo por llevar al animal entre la multitud congregada.

“Está drogado aquí, pendejo. Bájale de hue***, bájale de hue***. Míralo, poli. Míralo. Ya le abrieron paso, ya que se vaya”, exigieron los espectadores a los elementos de seguridad durante el incidente en el Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma.

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Hombre cae de un árbol durante el espectáculo de Sergio Pérez previo al Gran Premio de la Ciudad de México

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en el que un joven trepó a un árbol en Reforma y cayó en medio de la multitud que apreciaba el Show Run de Checo Pérez con Cadillac (X/ @Gposiadeoficial)

Un joven subió a un árbol para tener mejor vista del Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma. Para su mala fortuna, el asistente perdió el equilibrio y cayó entre los espectadores que se encontraban en esa zona.

El hombre fue auxiliado por varias personas que observaban su intento por escalar el árbol. Pese a la altura de la caída, logró incorporarse por su cuenta. El momento se viralizó entre los asistentes que acompañaron a Sergio Checo Pérez en el Show Run de Paseo de la Reforma.

CDMX reconoce a Checo Pérez como el piloto mexicano más exitoso de la historia

El piloto Sergio Pérez y Clara Brugada posan junto al monoplaza de Cadillac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar el Show Run, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó un reconocimiento a Sergio “Checo” Pérez. En su discurso, destacó la trayectoria del tapatío en la Fórmula Uno hasta convertirse en el mejor piloto mexicano de todos los tiempos.

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“Quiero comentarte que hoy Paseo de la Reforma se convierte en un circuito de alta velocidad y hoy no tiene límite de velocidad para ti y no te vamos a infraccionar. Quiero agradecer que este espacio se haga este gran evento en Paseo de la Reforma”, señaló la mandataria capitalina.

“Miles, miles de familias que están inspiradas en ti, que te quieren ver en las calles. Sale este gran evento de los autódromos para encontrarse con el pueblo aquí en Paseo de la Reforma. Checo Pérez es el máximo piloto, el mejor piloto, el más exitoso en la historia de México y a nombre de la ciudad te damos un reconocimiento”, expresó Clara Brugada Molina.

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Checo Pérez pide a Clara Brugada mayor apoyo para los pilotos mexicanos

Checo pide a la Jefa de Gobierno apoyar a nuevos pilotos mexicanos. (Gobierno CDMX)

Checo Pérez se reunió con Clara Brugada Molina, previo al Show Run de este miércoles en Paseo de la Reforma. La Jefa de Gobierno invitó Sergio Pérez a inaugurar un kartódromo en una de las Utopías que se sitúan en la Ciudad de México.

Checo respaldó esa idea porque “hay es donde empiezan” a surgir nuevos talentos en el deporte motor. “Ahí es donde hay que apoyar a los pilotos mexicanos, ahí es donde empiezan los chicos, en los go karts”, explicó Pérez Mendoza.

Sergio Checo Pérez afirmó que llevar el automovilismo a espacios públicos permite que niñas, niños y jóvenes se acerquen al deporte motor. El piloto de Cadillac sostuvo que estas experiencias pueden motivar a nuevas generaciones a perseguir una carrera competitiva y a imaginarse en las pistas de alta categoría.

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Actividad en el Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto mexicano finalizó tercero en el Gran Premio de México con Red Bull (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 30 de octubre

Práctica Libre 1 : 12:30 a 13:30 horas.

Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre

Práctica Libre 3 : 11:30 a 12:30 horas.

Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

Gran Premio de la Ciudad de México: 14:00 horas.