México

Pumas recibe a Rafa Márquez en Cantera como parte de su gira por la Liga MX: los jugadores universitarios que podría convocar

El técnico de la Selección Mexicana asistió a la práctica y dialogó con Esteban Solari con la mira en los duelos de noviembre contra Jamaica

La escala con el Club Universidad Nacional completa un plan de acercamiento que ya incluyó visitas a Atlas, Guadalajara, América, Monterrey, Tigres y Atlante. (X/ @miseleccionmx)
La escala con el Club Universidad Nacional completa un plan de acercamiento que ya incluyó visitas a Atlas, Guadalajara, América, Monterrey, Tigres y Atlante. (X/ @miseleccionmx)
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La Cantera de Ciudad Universitaria abrió sus puertas para Rafael Márquez en una mañana de seguimiento que puso la mirada sobre el plantel de Pumas.

El director técnico de la Selección Mexicana observó la práctica, conversó con Esteban Solari y saludó a los jugadores antes de la próxima lista para la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Directivos de Pumas y de la Selección Mexicana sostuvieron un diálogo institucional antes de definir la convocatoria de la Selección Mexicana para la Liga de Naciones de la Concacaf. (X/ @miseleccionmx)
Directivos de Pumas y de la Selección Mexicana sostuvieron un diálogo institucional antes de definir la convocatoria de la Selección Mexicana para la Liga de Naciones de la Concacaf. (X/ @miseleccionmx)

La visita del seleccionador se produjo este 28 de octubre y formó parte de su recorrido por los clubes de la Liga MX. El “Káiser” estuvo acompañado por Enrique Nieto, Duilio Davino y Vidal Paloma, mientras que Luis Raúl González, Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez recibieron a la comitiva nacional.

La visita a Pumas se sumó a un recorrido por siete clubes de la Liga MX

El paso por Cantera tuvo una dimensión institucional, aunque también permitió que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana viera de cerca a los futbolistas mexicanos en el Club Universidad Nacional en un momento decisivo del Apertura 2026.

  • Antes de llegar a Ciudad Universitaria, Márquez ya había acudido a Atlas, Guadalajara, América, Monterrey, Tigres y Atlante como parte de su plan de acercamiento con los 18 equipos de la Liga MX.
  • En Pumas, el Káiser siguió el entrenamiento y después se reunió con Esteban Solari, quien dirige a un equipo que cuenta con varias opciones nacionales en distintas líneas.
  • La jornada concluyó con un intercambio de playeras y un diálogo entre representantes de la Selección Mexicana, la directiva universitaria y el cuerpo técnico auriazul.
La visita al Club Universidad Nacional forma parte de una gira del representativo nacional que ya incluyó a Atlas, Guadalajara, América, Monterrey, Tigres y Atlante. (X/ @miseleccionmx)
La visita al Club Universidad Nacional forma parte de una gira del representativo nacional que ya incluyó a Atlas, Guadalajara, América, Monterrey, Tigres y Atlante. (X/ @miseleccionmx)

Así, la presencia de Rafa no equivale a una convocatoria, pero sí coloca a los jugadores de Pumas bajo una observación directa antes de los compromisos de noviembre ante Jamaica.

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César Huerta y Uriel Antuna aparecen entre las opciones inmediatas

Pumas cuenta con futbolistas de experiencia y perfiles que pueden entrar en el análisis de Márquez. El caso más visible es el de César Huerta, quien volvió al club tras acudir al Mundial 2026 y su etapa con Anderlecht de Bélgica.

  • El “Chino” disputó su último partido con México el 18 de junio de 2026, cuando ingresó en el triunfo por 1-0 ante Corea del Sur durante la Copa del Mundo.
  • Uriel Antuna ya alzó la mano previamente, tiene antecedentes en el Tri y ha sido parte de la estructura ofensiva de Solari, por lo que su rendimiento puede volver a colocarlo en el radar nacional.
  • En la última línea, Rodrigo López y Pablo Bennevendo representan alternativas para el seguimiento de Rafa por su continuidad como laterales mexicanos.
  • El defensor Antonio Leone, de 22 años, puede ser una apuesta de proyección para los próximos ciclos, aunque todavía busca mayor regularidad.
César Huerta permanece en el análisis del cuerpo técnico nacional tras su actividad previa conel Tri en el Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs
César Huerta permanece en el análisis del cuerpo técnico nacional tras su actividad previa conel Tri en el Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs

En este sentido, la definición de la lista dependerá de las necesidades de la Selección Nacional y del nivel que cada jugador sostenga en la recta final del torneo.

Jorge Ruvalcaba, el canterano universitario que busca volver al Tri

Aunque ya no juega en Pumas, Jorge Ruvalcaba forma parte de los futbolistas surgidos de Cantera que podrían volver a la Selección Mexicana. El atacante de New York Red Bulls habría aparecido entre las opciones analizadas para la serie contra Jamaica.

  • Reportes señalan que la Dirección de Selecciones Nacionales habría enviado un oficio de apartado al club de la Major League Soccer ante un posible llamado.
  • Ruvalcaba ya tuvo actividad con el Tri en amistosos: debutó con gol ante Internacional de Brasil y luego fue titular frente a Paraguay.
  • En la temporada suma 30 partidos, 1. 999 minutos, ocho goles y una asistencia con New York Red Bulls.
La Dirección de Selecciones Nacionales habría emitido una solicitud a los New York Red Bulls ante una eventual convocatoria de Jorge Ruvalcaba. (Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)
La Dirección de Selecciones Nacionales habría emitido una solicitud a los New York Red Bulls ante una eventual convocatoria de Jorge Ruvalcaba. (Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

De esta manera, la visita a la Cantera dejó una postal de la nueva etapa de Rafael Márquez: el seguimiento no se limita a quienes hoy visten la camiseta universitaria, sino que también alcanza a los jugadores que crecieron en C.U. y buscan volver al Tri.

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