México

Receta de caldo de pollo tradicional: la sopa ligera que nutre el cuerpo sin sobrecargar el estómago por su combinación de proteínas de fácil digestión

Este caldo tiene una preparación aromática, tierna y libre de grasas indeseadas, ideal para acompañar con tortillas recién calentadas y limón

Un caldo bien elaborado debe quedar transparente, sin grasa flotando en exceso ni partículas suspendidas. (Visuales IA)
Un caldo bien elaborado debe quedar transparente, sin grasa flotando en exceso ni partículas suspendidas. (Visuales IA)
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El caldo de pollo es una preparación base de la cocina mexicana, elaborada con piezas de pollo cocidas a fuego lento junto con verduras aromáticas.

Su combinación de proteína de fácil digestión, agua y electrolitos lo convierte en una opción frecuente dentro de dietas de recuperación y en la alimentación cotidiana.

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La Secretaría de Salud de México, a través del IMSS, incluye el caldo de pollo dentro de sus guías de alimentación como una opción baja en grasa cuando se prepara sin exceso de aceite.

El caldo de pollo pertenece a la categoría de sopas claras, también llamadas "consomés", que se diferencian de las cremas por no llevar espesantes ni lácteos. (Visuales IA)
El caldo de pollo pertenece a la categoría de sopas claras, también llamadas "consomés", que se diferencian de las cremas por no llevar espesantes ni lácteos. (Visuales IA)

Por su parte, Harvard Health Publishing señala que las sopas a base de caldo, verduras y una proteína como el pollo son una forma eficiente de aumentar el consumo de nutrientes sin agregar calorías excesivas.

Receta de caldo de pollo tradicional

El caldo de pollo es una preparación líquida a base de piezas de pollo cocidas junto con verduras de raíz y hierbas frescas.

La técnica principal consiste en hervir suavemente el pollo en agua fría, retirar la espuma de forma constante y añadir las verduras en distintos momentos según su dureza, para obtener un caldo claro y bien sazonado.

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Un tazón blanco lleno de caldo de pollo caliente con vapor. Contiene trozos de pollo deshebrado, patatas, zanahorias y calabacín. Servido sobre una tabla de madera.
El uso de piezas con hueso aporta más sabor y cuerpo al caldo que el uso exclusivo de pechuga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de guisos más elaborados, esta receta no requiere sofritos complejos. Su resultado depende del tiempo de cocción lento y de la calidad de los ingredientes base: pollo, cebolla, ajo y zanahoria.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 1 hora con 10 minutos aproximadamente.

  • Preparación (lavar y cortar ingredientes): 10 minutos.
  • Cocción (hervor y simmer): 60 minutos.

Ingredientes

1. 1 kilo de pollo (piernas, muslos o piezas mixtas)

2. 2 litros de agua fría

3. 1 cebolla blanca partida a la mitad

4. 4 dientes de ajo pelados

5. 2 zanahorias troceadas

6. 2 papas partidas por la mitad

7. ½ col en pedazos grandes

8. 2 elotes cortados en trozos

9. 2 ramas de cilantro fresco

10. 1 rama de hierbabuena (opcional)

11. Sal y pimienta al gusto

12. Limón y tortillas calientes para acompañar

Cocinar a fuego bajo, en lugar de a fuego alto, evita que el caldo se torne turbio. (Visuales IA)
Cocinar a fuego bajo, en lugar de a fuego alto, evita que el caldo se torne turbio. (Visuales IA)

Cómo hacer caldo de pollo tradicional, paso a paso

1. Coloca el pollo en una olla grande y cúbrelo con los 2 litros de agua fría. Comenzar con agua fría ayuda a extraer más sabor del pollo durante la cocción.

2. Agrega la cebolla, los dientes de ajo, sal y pimienta al gusto.

3. Lleva la olla a fuego alto hasta que rompa el hervor.

4. En cuanto hierva, retira la espuma que se forma en la superficie con una cuchara. Este paso es clave para obtener un caldo claro.

5. Baja el fuego a intensidad media-baja y deja cocer durante 40 minutos, hasta que el pollo esté suave.

Arroz con caldo de frijol, guiso de arroz, verduras mixtas, caldo de frijol, comida casera, platillo reconfortante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dejar reposar el caldo 10 minutos antes de servir ayuda a que los sabores se asienten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Retira el pollo de la olla, desmenúzalo y reserva. Cuela el caldo si deseas una presentación más limpia.

7. Regresa el caldo colado a la olla y agrega las zanahorias, elotes y las papas.

8. Cocina por 20 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas pero no deshechas.

9. Incorpora la col, el cilantro, la hierbabuena y el pollo desmenuzado.

10. Deja hervir a fuego bajo 10 minutos más y rectifica la sazón antes de servir.

11. Sirve caliente acompañado de limón, chile al gusto y tortillas recién calentadas.

Caldo ranchero, platillo tradicional mexicano con sabor casero y campirano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ajo entero, sin picar, libera su sabor de forma gradual sin amargar la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Sodio: 450 mg
  • Fibra: 3 g

El IMSS, en su guía de alimentación nutricional, clasifica al caldo de pollo sin grasa como parte de porciones equivalentes dentro de una dieta equilibrada, útil para combinar con cereales y verduras.

Primer plano de un tazón de cerámica marrón con caldo de pollo humeante, papas, zanahorias, puerros, pollo desmenuzado y perejil, con una cuchara. Superficie de madera.
Retirar la espuma durante el primer hervor es la técnica más efectiva para lograr un caldo transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El caldo de pollo se conserva en refrigeración hasta 4 días en un recipiente hermético.

Vista cenital de un tazón de cerámica lleno de caldo de pollo con muslos de pollo, zanahoria, calabacín, patata, y pan crujiente sobre una mesa de madera.
Algunas personas acostumbran acompañar el caldo de pollo con un bolillo en vez de tortillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para congelación, puede durar hasta 3 meses sin perder calidad. Se recomienda recalentar a fuego medio hasta que hierva antes de consumir.

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