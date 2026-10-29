DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

Foto: DEA

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Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se atribuyó un papel central en el abatimiento de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, operador de alto rango del Cártel de Guasave.

Al respecto, el funcionario estadounidense destacó que el intercambio de inteligencia de la DEA, así como su coordinación con la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “contribuyeron a los esfuerzos contra este peligroso narcotraficante”.

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Además, Cole calificó la muerte del “Chuy González” como “un duro golpe” no solo para el Cártel de Guasave, ya que era identificado como operador de segundo nivel, solo por debajo del líder, Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, sino que también afecta al Cártel de Sinaloa -su socio-.

“Su muerte representa un duro golpe para el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada. El importante intercambio de inteligencia de la DEA y su estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina de México (SEMAR) contribuyeron a los esfuerzos contra este peligroso narcotraficante”, detalló en un comunicado en el que oficializó el abatimiento de González Peñuelas.

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Grabación aérea de vigilancia coordinada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Las imágenes captadas desde una aeronave muestran el rastreo y la trayectoria de camionetas a lo largo de zonas urbanas y caminos rurales junto a vías ferroviarias. Video: Marina

El líder criminal fue neutralizado durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), luego de que los ubicaron mediante acciones de inteligencia especializada cuando se desplazaban a bordo de camionetas por la localidad de Alfredo V. Bonfil, en Sinaloa.

“Chuy González” era señalado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como uno de los fugitivos más buscados. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para quien brindara información que permitiera su captura.

Ante los hechos, el director de la DEA también felicitó a las corporaciones mexicanas que participaron en la neutralización del líder criminal tras un enfrentamiento, y advirtió que perseguirá “sin descanso” a quienes trafican drogas hacia Estados Unidos.

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“Que esto sirva de advertencia a quienes envenenan a los estadounidenses: la DEA los perseguirá sin descanso, desmantelará sus redes criminales y los hará responsables de sus actos”, dijo Cole.

Cómo ocurrió el operativo en Sinaloa

Foto: Marina

González Peñuelas fue localizado mediante trabajos de inteligencia de la Marina en el municipio de Sinaloa, Sinaloa, después de detectar un convoy de tres camionetas en las que se desplazaban hombres armados.

El abatimiento se produjo luego de que los elementos navales le dieron seguimiento al grupo armado durante su desplazamiento por la región, y cuando dos personas descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales.

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Los marinos avanzaron hacia el sitio, lo que derivó en una agresión armada que dejó como saldo la muerte de dos hombres, identificados de manera preliminar por sus familiares como González Peñuelas y Cesáreo “N”.

Las autoridades aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 46 cartuchos y cuatro camionetas con reporte de robo, bienes que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Trayectoria criminal y vínculos con el Cártel de Sinaloa del “Chuy González”

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

González Peñuelas era identificado por las autoridades mexicanas como operador de segundo nivel del Cártel de Guasave, ubicado en la cadena de mando solo por debajo de Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

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Desde inicios de los años 2000, encabezaba una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, y que supervisaba laboratorios clandestinos para procesar goma de opio, según datos obtenidos por Infobae México. De manera reciente, las autoridades detectaron que pudo haber incursionado también en el tráfico de fentanilo.

Su organización contaba con la participación de sus hermanos, Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, además de otros operadores sancionados por Estados Unidos. Además, González Peñuelas también fue colaborador de Rafael Caro Quintero como parte de su relación con el Cártel de Sinaloa.

Sus zonas de operación se extendían por Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste mexicano, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

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(OFAC)

En 2017, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California lo acusó por conspiración para distribuir e importar sustancias controladas. Y un año después, el Tribunal de Distrito de Colorado emitió una segunda acusación en su contra por conspiración para fabricar, poseer con intención de distribuir y distribuir sustancias controladas destinadas a la importación.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo designó Narcotraficante Extranjero Significativo en mayo de 2021, y para mayo de 2026 anunció nuevas sanciones en su contra junto con otras trece personas y entidades, vinculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

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