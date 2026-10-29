EEUU emite alerta de seguridad en Matamoros por los narcobloqueos y violencia generada tras detención de objetivo prioritario

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para su personal en Matamoros, Tamaulipas, este 29 de octubre, tras registrarse narcobloqueos y hechos de violencia derivados de la detención de un objetivo prioritario vinculado con un grupo de la delincuencia organizada. El Consulado estadounidense en la ciudad ordenó a sus empleados permanecer resguardados en sus instalaciones mientras persistía la actividad de las fuerzas del orden.

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