Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado. RRSS

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Un grupo armado emboscó y mató al regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y a su esposa, Martha Reyes Salinas, en la comunidad de El Triunfo, municipio de Indaparapeo, Michoacán. El ataque ocurrió la noche del miércoles, cuando la pareja viajaba junto a su hijo en una camioneta particular.

El crimen se produjo días después de que un grupo delictivo amenazara al funcionario y a los habitantes de la zona con un ultimátum: abandonar la comunidad, pagar una cuota o entregar a un familiar a las filas del cártel. La denuncia fue hecha pública por el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

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La emboscada en El Triunfo

La agresión ocurrió alrededor de las 21:45 horas sobre la calle Prolongación Bravo, en la comunidad Colonia del Triunfo. El regidor se dirigía a su domicilio a bordo de su camioneta, acompañado por su esposa y su hijo, Jesús Rodríguez Reyes.

Los agresores utilizaron al menos tres vehículos de modelo reciente, identificados de forma preliminar como una Honda CRV, una GMC y un Volvo. Tras disparar contra la unidad, los atacantes huyeron por caminos rurales y brechas de la zona.

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resulto lesionado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron del ataque a través del número de emergencias 911 y solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro. Al sitio acudieron patrullas y paramédicos de Protección Civil, que confirmaron el fallecimiento de Martha Reyes Salinas en el lugar de los hechos, donde quedó sin vida con varios impactos de arma de fuego.

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Adán Rodríguez Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital General “Doctor Miguel Silva”, en el municipio colindante de Charo, donde falleció al momento de ingresar al área de urgencias.

Su hijo Jesús resultó con heridas de gravedad durante el ataque y permanece hospitalizado bajo vigilancia policial.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos a la morgue para la práctica de las necropsias de ley.

Amenazas previas denunciadas por el PRI

El ataque contra Rodríguez Ávalos no fue un hecho aislado, según la versión del PRI estatal. Días antes del asesinato, un grupo delictivo había amenazado directamente al regidor y a los habitantes de El Triunfo con un ultimátum.

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De acuerdo con Valencia Reyes, los criminales dieron un plazo de tres días a los pobladores para abandonar la comunidad o, en caso contrario, someterse al pago de extorsiones o aceptar que un familiar se integrara a la organización criminal.

El dirigente partidista relató el contenido de la amenaza en un mensaje difundido en redes sociales: “Llegaron hasta la comunidad de El Triunfo y les dicen a todos los habitantes: tienen tres días para dejar la comunidad... o para pagar cuota o para que uno de sus hijos forme parte de nuestras filas o, si no, los vamos a asesinar”.

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Guillermo Valencia Reyes, líder del PRI en Michoacán. Imagen Ilustrativa

Valencia Reyes cuestionó el nivel de violencia ejercido contra las familias de la región y señaló: “¿Cuál fue su pecado? Que un grupo del crimen organizado llegaron a esa comunidad y les comentaron a todos los habitantes: tienen tres días para abandonar la comunidad o de lo contrario tienen que pagar cuota o uno de los integrantes de su familia integrarse a las filas de nuestro cartel delictivo”.

El dirigente, quien también se desempeña como diputado local, condenó el ataque y exigió a la Fiscalía que investigue los hechos. Además, expresó su pésame a la comunidad de Indaparapeo y rechazó la situación de violencia que, según dijo, enfrentan los pobladores de la zona.

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En su mensaje, Valencia Reyes describió el caso como un ejemplo de represalia: “Que una comunidad entera en un municipio que está a 30 minutos de Morelia sea desplazada por el crimen organizado”.

Disputa territorial entre cárteles

Autoridades estatales han identificado que en Indaparapeo existe una pugna activa entre organizaciones criminales. Se trata del Cártel X y el Cártel de Los Correa, ambos con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control territorial de la zona.

La confrontación entre estos grupos abarca la producción y el tráfico de drogas, además de la extorsión a comerciantes y otras actividades ilícitas en la región, según la información recabada por las autoridades locales.

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No se ha determinado con precisión cuál de las dos organizaciones habría sido responsable directa del ataque contra Rodríguez Ávalos y su familia, debido a que la zona se mantiene como un territorio en disputa entre ambos grupos delictivos.

Condolencias del ayuntamiento de Indaparapeo

El Ayuntamiento de Indaparapeo emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” el fallecimiento del regidor y de su esposa. El mensaje describe la pérdida como “irreparable” y señala que deja “un profundo vacío” entre quienes compartieron con Rodríguez Ávalos la responsabilidad de servir al municipio.

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado. FB - Gobierno de Indaparapeo

La administración municipal reconoció el “compromiso, entrega y labor” del regidor en favor de los habitantes de Indaparapeo, de acuerdo con el texto difundido por el cabildo.

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En el comunicado, el ayuntamiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la pareja, y deseó la pronta recuperación de Jesús Rodríguez Reyes, hijo de ambos y herido en el ataque.

El mensaje cierra con una frase dirigida al propio regidor: “Descanse en paz, compañero Adán”.