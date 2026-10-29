EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 29 de octubre

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Vance se debilita y deja alerta por lluvias intensas en cinco estados

Un mapa ilustrado de México representa la interacción entre la tormenta tropical Vance y el frente frío número tres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión tropical Vance se ubica a 260 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 270 kilómetros al oeste de Punta Mita, Nayarit, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 km/h, según el reporte de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema se desplaza hacia el nor-noreste a 20 km/h.

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco y el este, oeste y sur de Durango. En la costa de Colima se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 mm.

Oleaje de hasta 3.5 metros en las costas de Jalisco

Vance genera vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Jalisco. En los litorales de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima, el viento sostenido será de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

Las lluvias generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. La Conagua exhorta a la población a seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

El pronóstico de este jueves ubica lo más intenso en Sinaloa

Para este 29 de octubre, el SMN prevé que Vance se debilite a baja presión remanente en el sur del golfo de California, en interacción con una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro subtropical. El pronóstico oficial distribuye las lluvias por intensidad en todo el territorio nacional.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm, se concentran en el centro y sur de Sinaloa. Le siguen las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el sur de Baja California Sur, el noreste y suroeste de Chihuahua, el norte de Coahuila, el oeste de Durango y el norte de Nayarit.

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en el sur de Sonora, el oeste de Jalisco y el norte de Nuevo León. El resto del país —Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo— tendrá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México presentarán lluvias aisladas.

Temperaturas de hasta -5 grados por el avance de un frente frío

Un frente frío que se aproxima al noroeste del país provoca temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En las zonas altas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, el termómetro oscilará entre 0 y 5 grados durante la madrugada.

En contraste, las temperaturas máximas alcanzarán entre 30 y 35 grados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ciudad de México tendrá amanecer frío y tarde con chubascos

En la Ciudad de México se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado y ambiente fresco a frío, con mínima de 12 a 14 grados. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de intervalos de chubascos y una máxima de 24 a 26 grados.