Alfonso Durazo niega que nombramiento del hijo de Guadalupe Taddei haya sido por “recomendación”

El gobernador de Sonora defendió el cargo otorgado a Luis Rogelio Piñeda, hijo de la expresidenta del INE, quien es acusada por corrupción y conflicto de interés en el INE. (Gob. Sonora)

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Luego de que se diera a conocer que uno de los hijos de Guadalupe Taddei forma parte del gobierno de Alfonso Durazo en Sonora, el mandatario fue cuestionado sobre la permanencia del funcionario en medio del escándalo en el Instituto Nacional Electoral (INE).

El morenista defendió el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular de la Consejería Jurídica estatal y aseguró que su incorporación al gabinete no respondió a una recomendación, sino a sus “propios méritos”.

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Alfonso Durazo defiende el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Taddei

En conferencia de prensa, el gobernador de Sonora rechazó que la llegada del hijo de Guadalupe Taddei a su administración haya sido producto de una recomendación. Según explicó, la decisión estuvo relacionada con el desempeño del funcionario y con un proceso judicial que, de acuerdo con su versión, concluyó exitosamente.

“Te has ganado la Secretaría Particular”, relató Durazo al referirse a la conversación que sostuvo con Piñeda Taddei. El mandatario agregó que le dejó claro que el nombramiento no obedecía a una “recomendación externa”.

En su declaración este 29 de octubre, el político enfatizó que la permanencia del funcionario dependerá de los resultados de las investigaciones y no únicamente de los cuestionamientos públicos que ha generado su designación.

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“Te estoy nombrando por tus propios méritos”, afirmó el mandatario estatal, al explicar las razones que, según su versión, respaldaron la decisión de incorporarlo a su equipo de trabajo.

El mandatario también fijó su postura sobre una posible salida del cargo: “ mientras en este proceso de investigación no haya una conclusión que lo vincule con una ilegalidad, no habrá razón para que yo tome la decisión de relevarlo en el, eh, cargo”

Alfonso Durazo niega que nombramiento del hijo de Guadalupe Taddei haya sido por “recomendación”. (FB/Alfonso Durazo)

¿Qué cargo ocupa el hijo de Guadalupe Taddei en el gobierno de Sonora?

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo mayor de la exconsejera presidenta del INE, se desempeña como secretario particular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora.

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En enero de 2025, Alfonso Durazo anunció su incorporación al equipo estatal, aunque en aquella publicación omitió el apellido Taddei. En ese momento, el gobernador informó que le había tomado protesta como nuevo secretario de la Consejería Jurídica y agradeció al entonces titular, Adriel Córdova Pimentel, por su trabajo antes de asumir como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

La trayectoria de Piñeda Taddei dentro de la administración pública sonorense incluye otros cargos:

Secretario particular de la Consejería Jurídica: es el puesto que ocupa actualmente, de acuerdo con la información proporcionada.

Consejero jurídico: durante su paso por esta área, percibía 82 mil 476 pesos mensuales, después de impuestos.

Director general del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora (CIPES): ocupó el cargo del 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2025, con ingresos mensuales reportados de 67 mil 425 pesos.

Sueldo y prestaciones: cuánto gana Luis Rogelio Piñeda Taddei

Otro de los puntos que ha colocado al funcionario en el centro de la discusión son sus percepciones económicas dentro del gobierno de Sonora.

(Portal de transparencia)

De acuerdo con los registros oficiales referidos en la información que se encuentra en la Plataforma de Transparencia, Piñeda Taddei recibe ingresos mensuales por 138 mil 494 pesos después de impuestos. Además, su sueldo se reporta en 85 mil 073 pesos y cuenta con una prima vacacional de 65 mil 691.33 pesos.

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Con esos ingresos, el monto anual que percibe supera el millón de pesos, aunque las cantidades corresponden a conceptos salariales y prestaciones que deben distinguirse para evitar sumarlos dos veces si forman parte de un mismo registro.

Las cifras han cobrado relevancia en medio de las preguntas sobre los cargos públicos que han ocupado los hijos de Guadalupe Taddei y las posibles relaciones familiares que podrían influir en sus nombramientos.

A estos cuestionamientos se suma el contexto de las acusaciones que rodearon la salida de Taddei del INE, entre ellas señalamientos relacionados con contratos, presuntos choferes fantasma y fiestas. Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una investigación sobre las presuntas “anomalías” reportadas en el INE.

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