México

Receta de momias de salchicha: el snack ideal para ti fiesta de Halloween

Se preparan con muy pocos ingredientes y gustan tanto a niños como a mayores

Bandeja con salchichas envueltas en hojaldre y decoradas con ojos, junto a calabazas pequeñas y un recipiente con salsa sobre una mesa de madera.
Una bandeja metálica contiene salchichas envueltas en tiras de masa de hojaldre horneadas con ojos decorativos, acompañadas de salsa y calabazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con una presentación terroríficamente divertida, estas momias de salchicha son el bocado perfecto para una fiesta de Halloween.

Se preparan con muy pocos ingredientes y gustan tanto a niños como a mayores.

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La combinación de salchichas, hojaldre dorado y mostaza convierte un aperitivo sencillo en una propuesta temática.

Puedes servirlas solas o acompañadas de kétchup, salsa barbacoa o una ensalada fresca.

Siete salchichas envueltas en tiras de hojaldre horneado con ojos decorativos sobre un plato negro, junto a una servilleta naranja.
Un plato negro contiene varias salchichas envueltas en tiras de hojaldre dorado con ojos decorativos que simulan figuras de momias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de momias de salchicha

Las momias de salchicha se preparan envolviendo cada pieza con tiras finas de hojaldre. El horneado consigue una masa crujiente y dorada, mientras la mostaza forma los ojos de este divertido aperitivo.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15-20 minutos.
  • Tiempo total: 25-30 minutos.

Ingredientes

  1. 8 salchichas tipo Frankfurt.
  2. 1 lámina rectangular de hojaldre refrigerado.
  3. 1 cucharada de mostaza.

Cómo hacer momias de salchicha, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Cubre una bandeja con papel de horno.
  3. Extiende la lámina de hojaldre sobre la encimera.
  4. Córtala en tiras finas de aproximadamente 1 cm de ancho.
  5. Envuelve cada salchicha con las tiras de hojaldre.
  6. Cruza ligeramente las tiras para imitar las vendas de una momia.
  7. Deja un pequeño espacio libre en uno de los extremos para formar la cara.
  8. Coloca las salchichas en la bandeja, separadas entre sí.
  9. Hornea durante 15-20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente.
  10. Retira la bandeja del horno y deja templar las momias durante 2 minutos.
  11. Forma 2 pequeños ojos con la mostaza, utilizando un palillo o la punta de una cucharilla.
  12. Sirve inmediatamente para disfrutar del hojaldre en su punto crujiente.
Infografía con ilustraciones de masa, rodillo, salchichas envueltas, bandeja para hornear y un envase de mostaza.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento de preparación y cocción de salchichas envueltas en tiras de masa de hojaldre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 momias de salchicha por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 320 kcal.
  • Grasas: aproximadamente 25 g.
  • Proteínas: aproximadamente 9 g.
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 17 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las momias están más crujientes recién hechas.

Puedes dejarlas preparadas y sin hornear en la nevera, bien cubiertas, durante unas horas. Sácalas justo antes de hornearlas.

Una vez horneadas, guárdalas en la nevera dentro de un recipiente hermético y consúmelas en un plazo máximo de 24 horas. Para recuperar parte del crujiente, caliéntalas unos minutos en el horno.

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