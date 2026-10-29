Receta de momias de salchicha: el snack ideal para ti fiesta de Halloween

Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con una presentación terroríficamente divertida, estas momias de salchicha son el bocado perfecto para una fiesta de Halloween.
Se preparan con muy pocos ingredientes y gustan tanto a niños como a mayores.
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La combinación de salchichas, hojaldre dorado y mostaza convierte un aperitivo sencillo en una propuesta temática.
Puedes servirlas solas o acompañadas de kétchup, salsa barbacoa o una ensalada fresca.
Receta de momias de salchicha
Las momias de salchicha se preparan envolviendo cada pieza con tiras finas de hojaldre. El horneado consigue una masa crujiente y dorada, mientras la mostaza forma los ojos de este divertido aperitivo.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 15-20 minutos.
- Tiempo total: 25-30 minutos.
Ingredientes
- 8 salchichas tipo Frankfurt.
- 1 lámina rectangular de hojaldre refrigerado.
- 1 cucharada de mostaza.
Cómo hacer momias de salchicha, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
- Cubre una bandeja con papel de horno.
- Extiende la lámina de hojaldre sobre la encimera.
- Córtala en tiras finas de aproximadamente 1 cm de ancho.
- Envuelve cada salchicha con las tiras de hojaldre.
- Cruza ligeramente las tiras para imitar las vendas de una momia.
- Deja un pequeño espacio libre en uno de los extremos para formar la cara.
- Coloca las salchichas en la bandeja, separadas entre sí.
- Hornea durante 15-20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente.
- Retira la bandeja del horno y deja templar las momias durante 2 minutos.
- Forma 2 pequeños ojos con la mostaza, utilizando un palillo o la punta de una cucharilla.
- Sirve inmediatamente para disfrutar del hojaldre en su punto crujiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 2 momias de salchicha por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 320 kcal.
- Grasas: aproximadamente 25 g.
- Proteínas: aproximadamente 9 g.
- Hidratos de carbono: aproximadamente 17 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las momias están más crujientes recién hechas.
Puedes dejarlas preparadas y sin hornear en la nevera, bien cubiertas, durante unas horas. Sácalas justo antes de hornearlas.
Una vez horneadas, guárdalas en la nevera dentro de un recipiente hermético y consúmelas en un plazo máximo de 24 horas. Para recuperar parte del crujiente, caliéntalas unos minutos en el horno.
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