Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

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Tras agotar las dos fechas originales en la Arena Monterrey, Fuerza Regida abre dos presentaciones adicionales como parte de su gira This Is Our Dream Tour que se presentará en Nuevo León en enero del 2027.

La venta general de boletos para las nuevas fechas del concierto arrancó este jueves 29 de octubre a través de la boletera Superboletos. Las cuatro fechas confirmadas para los conciertos de Fuerza Regida en Monterrey son: 11, 12, 15 y 16 de enero del 2027.

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Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey

Los boletos se dividen en 20 zonas distintas, con un costo que oscila entre 820 pesos en la ubicación más económica y 3,250 pesos en la más cercana al escenario, montos que no incluyen el cargo por servicio.

El cantante Jesús Ortiz Paz y los demás miembros de la agrupación Fuerza Regida posan vestidos de negro en un estudio fotográfico. (Instagram: Fuerza Regida)

Las zonas de mayor precio son Platino (vista limitada), Doritos, McCormick, Osel y Coke Studio, todas en 3,250 pesos. Le siguen Oro, Oro (vista limitada), Megacable, Banco Azteca y Plus Ultra, en 2,750 pesos, mientras que VIP Cancha se ubica en 2,250 pesos.

En el rango intermedio aparecen Barrera y Barrera (vista limitada) en 1,950 pesos, además de Butaca, Butaca (vista limitada) y Súper Palco en 1,750 pesos. Preferente cuesta 1,540 pesos y Luneta, 1,360 pesos. La opción más accesible es Balcón, con sus dos variantes en 820 pesos.

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La lista de precios por zona para el concierto de Fuerza Regida:

3,250 pesos: Platino (vista limitada), Doritos, McCormick, Osel, Coke Studio

2,750 pesos: Oro, Oro (vista limitada), Megacable, Banco Azteca, Plus Ultra

2,250 pesos: VIP Cancha

1,950 pesos: Barrera, Barrera (vista limitada)

1,750 pesos: Butaca, Butaca (vista limitada), Súper Palco

1,540 pesos: Preferente

1,360 pesos: Luneta

820 pesos: Balcón, Balcón (vista limitada)

Un cartel anuncia las fechas de los conciertos del grupo musical Fuerza Regida en la Arena Monterrey como parte de su gira por México. (@fuerzaregida)

Cinco zonas tienen restricción de visibilidad al escenario

El mapa del recinto contempla cinco secciones con la etiqueta “vista limitada”: Platino, Oro, Barrera, Butaca y Balcón. En cuatro de ellas —Oro, Barrera, Butaca y Balcón— esta variante cuesta exactamente lo mismo que la zona sin restricción, según el flyer oficial del evento con créditos de Live Nation y Apodaca Group.

La recomendación para quienes compran boletos es revisar el mapa interactivo de la Arena Monterrey antes de seleccionar lugar, dado que el precio idéntico entre zonas con y sin restricción visual no refleja diferencias en la ubicación física dentro del recinto.

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La preventa Banamex se agotó en horas antes de la venta general

La preventa Banamex se realizó el miércoles 28 de octubre, un día antes de la apertura general. En esa etapa, cada cliente podía adquirir hasta cuatro boletos por evento en una sola transacción, con un código personal disponible en la app del banco o en BancaNet.

Fuerza Regida recibe el premio a la canción del año streaming en los Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 22 de octubre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Las dos fechas originales en la Arena Monterrey se agotaron en poco tiempo tras el inicio de ventas, lo que llevó a los organizadores a sumar las funciones del 15 y 16 de enero. El fenómeno se repitió en días recientes también en Fresno, Estados Unidos, donde la agrupación se presentó el 28 de octubre dentro de la misma gira.

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This Is Our Dream Tour nació como la primera gira de estadios del grupo

La gira arrancó en 2026 como la primera incursión de Fuerza Regida en estadios de Estados Unidos, con nueve fechas promovidas por Live Nation. El tour comenzó el 18 de junio en el Petco Park de San Diego y cerró su etapa estadounidense el 7 de agosto en el Citi Field de Nueva York.

Los boletos para las fechas de enero en Monterrey pueden adquirirse de manera digital en la plataforma de Superboletos, en puntos de venta físicos autorizados por la tiquetera o de forma presencial en taquillas del recinto. Ante la demanda registrada en la primera ronda de ventas, se recomienda a los interesados ingresar con anticipación al sistema para asegurar su lugar en las zonas de preferencia.

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