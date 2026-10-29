México

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

Fuerza Regida abre nuevas fechas en la Arena Monterrey en el 2027, descubre cuánto cuestan los boletos

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas
Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas
Guardar

Tras agotar las dos fechas originales en la Arena Monterrey, Fuerza Regida abre dos presentaciones adicionales como parte de su gira This Is Our Dream Tour que se presentará en Nuevo León en enero del 2027.

La venta general de boletos para las nuevas fechas del concierto arrancó este jueves 29 de octubre a través de la boletera Superboletos. Las cuatro fechas confirmadas para los conciertos de Fuerza Regida en Monterrey son: 11, 12, 15 y 16 de enero del 2027.

PUBLICIDAD

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey

Los boletos se dividen en 20 zonas distintas, con un costo que oscila entre 820 pesos en la ubicación más económica y 3,250 pesos en la más cercana al escenario, montos que no incluyen el cargo por servicio.

Cinco hombres con vestimenta negra posan de pie en fila frente a un fondo neutro de color gris claro
El cantante Jesús Ortiz Paz y los demás miembros de la agrupación Fuerza Regida posan vestidos de negro en un estudio fotográfico. (Instagram: Fuerza Regida)

Las zonas de mayor precio son Platino (vista limitada), Doritos, McCormick, Osel y Coke Studio, todas en 3,250 pesos. Le siguen Oro, Oro (vista limitada), Megacable, Banco Azteca y Plus Ultra, en 2,750 pesos, mientras que VIP Cancha se ubica en 2,250 pesos.

En el rango intermedio aparecen Barrera y Barrera (vista limitada) en 1,950 pesos, además de Butaca, Butaca (vista limitada) y Súper Palco en 1,750 pesos. Preferente cuesta 1,540 pesos y Luneta, 1,360 pesos. La opción más accesible es Balcón, con sus dos variantes en 820 pesos.

PUBLICIDAD

La lista de precios por zona para el concierto de Fuerza Regida:

  • 3,250 pesos: Platino (vista limitada), Doritos, McCormick, Osel, Coke Studio
  • 2,750 pesos: Oro, Oro (vista limitada), Megacable, Banco Azteca, Plus Ultra
  • 2,250 pesos: VIP Cancha
  • 1,950 pesos: Barrera, Barrera (vista limitada)
  • 1,750 pesos: Butaca, Butaca (vista limitada), Súper Palco
  • 1,540 pesos: Preferente
  • 1,360 pesos: Luneta
  • 820 pesos: Balcón, Balcón (vista limitada)
Cartel con los músicos de Fuerza Regida sobre una camioneta frente a una ciudad nocturna, un portal luminoso en el cielo y texto con fechas
Un cartel anuncia las fechas de los conciertos del grupo musical Fuerza Regida en la Arena Monterrey como parte de su gira por México. (@fuerzaregida)

Cinco zonas tienen restricción de visibilidad al escenario

El mapa del recinto contempla cinco secciones con la etiqueta “vista limitada”: Platino, Oro, Barrera, Butaca y Balcón. En cuatro de ellas —Oro, Barrera, Butaca y Balcón— esta variante cuesta exactamente lo mismo que la zona sin restricción, según el flyer oficial del evento con créditos de Live Nation y Apodaca Group.

La recomendación para quienes compran boletos es revisar el mapa interactivo de la Arena Monterrey antes de seleccionar lugar, dado que el precio idéntico entre zonas con y sin restricción visual no refleja diferencias en la ubicación física dentro del recinto.

La preventa Banamex se agotó en horas antes de la venta general

La preventa Banamex se realizó el miércoles 28 de octubre, un día antes de la apertura general. En esa etapa, cada cliente podía adquirir hasta cuatro boletos por evento en una sola transacción, con un código personal disponible en la app del banco o en BancaNet.

Fuerza Regida recibe el premio a la canción del año streaming en los Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 22 de octubre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
Fuerza Regida recibe el premio a la canción del año streaming en los Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 22 de octubre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Las dos fechas originales en la Arena Monterrey se agotaron en poco tiempo tras el inicio de ventas, lo que llevó a los organizadores a sumar las funciones del 15 y 16 de enero. El fenómeno se repitió en días recientes también en Fresno, Estados Unidos, donde la agrupación se presentó el 28 de octubre dentro de la misma gira.

This Is Our Dream Tour nació como la primera gira de estadios del grupo

La gira arrancó en 2026 como la primera incursión de Fuerza Regida en estadios de Estados Unidos, con nueve fechas promovidas por Live Nation. El tour comenzó el 18 de junio en el Petco Park de San Diego y cerró su etapa estadounidense el 7 de agosto en el Citi Field de Nueva York.

Los boletos para las fechas de enero en Monterrey pueden adquirirse de manera digital en la plataforma de Superboletos, en puntos de venta físicos autorizados por la tiquetera o de forma presencial en taquillas del recinto. Ante la demanda registrada en la primera ronda de ventas, se recomienda a los interesados ingresar con anticipación al sistema para asegurar su lugar en las zonas de preferencia.

Temas Relacionados

Fuerza RegidaconciertoMonterreymusicaboletomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRI y Morena coinciden en frenar nombramientos en los OPLE ante crisis en el INE

Ambos partidos pidieron frenar las designaciones de autoridades electorales locales ante los cuestionamientos sobre el proceso de selección y la posible intervención de Guadalupe Taddei

PRI y Morena coinciden en frenar nombramientos en los OPLE ante crisis en el INE

Festival de terror: niña de 12 años sufre graves quemaduras tras incendiarse su disfraz en secundaria de Hidalgo l VIDEO

(Advertencia: imágenes sensibles) Zaira no se percató que en la mesa de atrás había veladoras prendidas cuando el fuego alcanzó su vestido hecho de hojas de maíz y no tenían un estinguidor cercano

Festival de terror: niña de 12 años sufre graves quemaduras tras incendiarse su disfraz en secundaria de Hidalgo l VIDEO

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de derechos

Valentina afirma que su familia no fue informada sobre la producción y plantea dudas sobre la persona que habría impulsado el proyecto

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de derechos

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Los cuatro fueron detenidos en acciones distintas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Tren Interurbano AIFA-Pachuca: así avanza la construcción y colocación de trabes

El Tren México - Pachuca forma parte de las obras ferroviarias que está realizando el gobierno de Sheinbaum

Tren Interurbano AIFA-Pachuca: así avanza la construcción y colocación de trabes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

EEUU emite alerta de seguridad en Matamoros por los narcobloqueos y violencia generada tras detención de objetivo prioritario

ENTRETENIMIENTO

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de derechos

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de derechos

Mexicanos se despiden de Patrick Stewart: dónde ver sus películas, incluidas las de X-Men

Pitbull en México 2027: lista completa de precios por zona en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Laura Bozzo reaparece en fotos tras rumores de muerte, amiga de su hija habla de su proceso

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

DEPORTES

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1

Puebla vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el encuentro de los universitarios en la J15 del Apertura 2026