México

Pitbull en México 2027: lista completa de precios por zona en CDMX, Guadalajara y Monterrey

El “I’m Back World Tour” llega en febrero de 2027 a Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León

El “I’m Back World Tour” llega en febrero de 2027 a Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. REUTERS/Mario Anzuoni
El “I’m Back World Tour” llega en febrero de 2027 a Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. REUTERS/Mario Anzuoni
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El cantante Pitbull anuncia los precios oficiales para sus conciertos en México, programados para febrero de 2027.

La gira contempla tres presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los boletos más accesibles inician en 1,473 pesos, mientras que las localidades exclusivas alcanzan 6,455.45 pesos.

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Las entradas salen a la venta a través del sistema Ticketmaster bajo un esquema escalonado de cinco fases. La primera etapa arranca el 29 de octubre con el acceso exclusivo para seguidores registrados. La comercialización libre para todo el público inicia el próximo 5 de noviembre.

La promotora Ocesa confirmó que las compras realizadas con tarjetas de crédito de Citibanamex disponen de una promoción de tres meses sin intereses. Este beneficio aplica únicamente en transacciones que sumen un monto mínimo de 3,000 pesos.

El Palacio de los Deportes divide sus boletos en cinco niveles

La primera parada de la gira ocurre el miércoles 17 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana. El recinto opera con cinco secciones numeradas y gradas que ya cuentan con los cargos por servicio integrados en la tarifa final.

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La localidad más económica corresponde al Nivel E, tasada en 1,473 pesos, para el Nivel D, el costo fijado es de 2,093 pesos. Quienes elijan el Nivel C deben cubrir un importe de 2,837 pesos en el sistema de boletaje.

Los sectores más cercanos al escenario tienen los valores más altos del inmueble capitalino, el Nivel A cuesta 3,333 pesos, mientras que el Nivel B representa la zona más cara del domo, con una tarifa de 4,573 pesos.

La preventa de entradas para el concierto será el 3 y 4 de noviembre a través de Teleticket
La gira contempla tres presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. (Archivo)

La Arena VFG fija ocho secciones de precios para Guadalajara

El recorrido continúa el viernes 19 de febrero de 2027 en la Arena VFG, inmueble ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el área metropolitana de Guadalajara. La distribución para este recinto contempla ocho categorías distintas de acceso.

El boleto de menor costo en el inmueble jalisciense es la Planta Alta, con un valor de 1,559.50 pesos, la sección General de pie cuesta 1,971.50 pesos, seguida por la Platea, que registra un precio de 2,219.50 pesos por persona.

Para las áreas intermedias, la zona de Planta Baja marca un precio de 2,467.50 pesos y la Grada Preferente C queda en 3,087.50 pesos. En las zonas superiores, el Nivel B se vende en 3,459.50 pesos y el Nivel A llega a 4,327.50 pesos.

El espacio más exclusivo dentro de la sede tapatía corresponde a la Grada Preferente B. Este asiento se comercializa en 4,921.55 pesos, la cifra más alta registrada para el espectáculo programado en territorio jalisciense.

Pitbull Hyde Park
Las entradas salen a la venta a través del sistema Ticketmaster bajo un esquema escalonado de cinco fases. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

El Auditorio Banamex de Monterrey registra el boleto más caro de la gira

La tercera y última fecha confirmada en el país tiene como sede el Auditorio Banamex de Monterrey, el domingo 21 de febrero de 2027. Este recinto techado de Nuevo León presenta un tabulador dividido en seis zonas diferenciadas.

En la parte alta del inmueble regiomontano, la localidad Perfiles C cuesta 1,559.50 pesos, mientras que el área de Perfiles B se sitúa en 2,095.50 pesos, la sección Perfiles general alcanza una cifra de 3,550.10 pesos por boleto.

En las áreas preferenciales, el espacio denominado Beyond queda tasado en 3,459.50 pesos. La zona Platinum B exige un desembolso de 4,838.50 pesos y el boleto Platinum lidera la lista con un costo de 6,455.45 pesos, el precio más elevado en todo el país.

Pitbull se presentará en el Multiespacio Costa 21 de Lima el lunes 9 de febrero de 2027
El Auditorio Banamex de Monterrey registra el boleto más caro de la gira. (Archivo)

La venta de boletos contempla cinco fases consecutivas

El proceso de compra en plataformas digitales se divide en etapas previas antes de la venta general, el calendario y los horarios aplican de forma idéntica y simultánea para las tres ciudades.

La venta especial para seguidores registrados inició a las 10:00 horas de este 29 de octubre y requirió códigos específicos de acceso.

Los clientes con estatus Beyond acceden a la compra anticipada el lunes 2 de noviembre a partir de las 9:00 horas.

Al día siguiente, martes 3 de noviembre, abre la preventa Priority en el mismo horario matutino.

La preventa exclusiva para Citibanamex queda programada para el miércoles 4 de noviembre a las 11:00 horas.

La venta libre para usuarios con cualquier método bancario comienza formalmente el jueves 5 de noviembre a las 11:00 horas.

El calendario y los horarios aplican de forma idéntica y simultánea para las tres ciudades. (Ocesa)
El calendario y los horarios aplican de forma idéntica y simultánea para las tres ciudades. (Ocesa)

La gira “I’m Back” recorre seis países de América Latina

El espectáculo forma parte del “I’m Back World Tour”, proyecto con el que el cantante de ascendencia cubana Armando Christian Pérez retoma sus presentaciones en vivo de gran escala.

La serie de presentaciones incluye paradas en Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

El repertorio para las tres noches mexicanas integra temas de su catálogo comercial como “Give Me Everything”, “Timber”, “Fireball”, “Rain Over Me” y “Hotel Room Service”. La promotora descarta, por el momento, la apertura de fechas adicionales en otras ciudades mexicanas.

Pitbull encendió la fiesta en el Tecate Emblema 2025 - Fotos: Ocesa
La última presentación de Pitbull en territorio mexicano ocurrió el 17 de mayo de 2025 durante la edición del festival “Tecate Emblema". Fotos: Ocesa

La última presentación de Pitbull en territorio mexicano ocurrió el 17 de mayo de 2025 durante la edición del festival “Tecate Emblema”, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En esa fecha, el músico encabezó el cierre de la jornada ante miles de asistentes en la Curva 4 del recinto capitalino. Los conciertos programados para febrero de 2027 marcan su retorno formal a los escenarios nacionales bajo una gira en solitario tras casi dos años de ausencia.

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