João Ferreira se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Mansión VIP 2

El creador de contenido brasileño João Ferreira se integra a la segunda entrega de La Mansión VIP (Especial )

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El influencer brasileño João Ferreira se suma a la segunda temporada de La Mansión VIP 2, reality show que reparte una bolsa de 2 millones de pesos a partir del 8 de noviembre.

La competencia reúne a 16 participantes durante 30 días de encierro continuo transmitido de forma ininterrumpida en YouTube, donde las expulsiones se definen mediante aportaciones económicas de la audiencia en Super Chat.

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La producción del programa reveló el fichaje mediante un video en redes sociales. La grabación mostró a varios hombres jugando un partido de futbol con playeras de la selección de Brasil antes de exhibir el rostro del nuevo integrante.

Ferreira tiene 25 años y nació en territorio brasileño, su presencia en plataformas digitales creció a partir de la publicación de videos humorísticos, coreografías, retos virales y escenas de su vida diaria.

En la plataforma TikTok acumula más de 13 millones de seguidores, en Instagram mantiene una comunidad de 3.6 millones de usuarios que siguen sus bailes virales y proyectos personales.

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Además de la creación de contenido para redes, Ferreira realiza trabajos de modelaje publicitario y produce grabaciones dentro de la música urbana. Entre sus intereses públicos destacan el boxeo y el futbol, disciplinas que comparte de forma regular con sus seguidores.

El ingreso a la casa constituye su primera incursión en un formato de convivencia vigilado por cámaras las 24 horas del día. El creador busca posicionarse ante la audiencia mexicana y del mercado hispanohablante.

Ferreira tiene 25 años y acumula más de 13 millones de seguidores en TikTok. (IG: jaoferreira)

HotSpanish defiende la selección internacional para elevar la competencia

La integración del influencer brasileño y de participantes radicados en Estados Unidos generó comentarios entre seguidores que cuestionaron el reconocimiento del elenco en el mercado local.

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Ante las críticas, Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, difundió un video en sus cuentas oficiales donde explicó los criterios aplicados durante el proceso de selección y rechazó limitarse a figuras mexicanas.

El productor de la emisión respondió de forma directa a quienes cuestionan el grado de popularidad de los participantes: “Déjenme decirles que el mundo del internet es muy grande, amigos. No porque no conozcas a una persona no quiere decir que ellos no tengan un gran fandom. Ustedes confíen en mí, amigos, yo hice mi tarea, hice mi trabajo, me enfoqué demasiado. Estos personajes que estoy metiendo, si no los conoces, confíen. Por algo yo los estoy metiendo”.

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González argumentó que la combinación de creadores de distintos países busca ampliar el alcance de las transmisiones en vivo y romper con la dinámica habitual de los realities convencionales.

El creador michoacano señaló que perfiles como Itatí López arrastran comunidades masivas dentro del público latino en Estados Unidos, mientras figuras como Ferreira permiten convocar a espectadores de Sudamérica hacia la plataforma de YouTube.

HotSpanish difundió un video en sus cuentas oficiales donde explicó los criterios aplicados durante el proceso de selección y rechazó limitarse a figuras mexicanas. [Hotspanishtv/Instagram]

Tres creadores encabezan la lista oficial del programa

La confirmación de Ferreira complementa tres anuncios previos concretados por la producción durante la última semana de octubre.

El cantante sonorense Tony Aguirre fue destapado el 27 de octubre, el intérprete de corridos suma más de 4.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y colaboró con Peso Pluma y Luis R Conriquez en la grabación del tema “El Gavilán”.

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La empresaria Itatí López fue confirmanda el 25 de octubre tras alcanzarse la meta de un millón de seguidores fijada por la producción en TikTok. La propietaria de la marca “Viyant Beauty” cuenta con 14 millones de seguidores en dicha red social.

Tras confirmarse su fichaje, López difundió un mensaje donde condicionó su futuro digital: “De esta madr* si no salgo primera borro mis redes sociales”, afirmó sobre su permanencia en el juego.

La modelo regiomontana Karely Ruiz abrió las revelaciones el 21 de octubre a través de un video promocional, la creadora de 25 años factura cerca de 250,000 dólares mensuales en suscripciones digitales y debuta en realities de encierro tras declinar ofertas de la televisión abierta.

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Karely Ruiz, Itatí López y Tony Aguirre habitantes confirmados para La Mansión VIP 2. (Especial )

La producción mantiene bajo reserva doce lugares del elenco

El nombre de Juan de Dios Pantoja figura entre los prospectos más mencionados desde junio, cuando HotSpanish visitó su podcast de entrevistas. La dirección del proyecto todavía no emite una confirmación sobre su contratación.

Durante la etapa de planeación, el equipo del programa sostuvo conversaciones con personalidades como Kimberly Loaiza, Kenia Os y la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar.

En consultas abiertas realizadas en redes sociales, los seguidores solicitaron perfiles como Yeri Mua, Gala Montes, Lupita TikTok, Yetus y Aldo de Nigris.

La producción mantiene bajo reserva doce lugares del elenco. (La Mansión VIP: Instagram)

La primera edición coronó a Sol León con el premio mayor

El proyecto encabezado por Roberto González, conocido como HotSpanish, desarrolló su primera entrega entre el 12 de abril y el 10 de mayo de 2026.

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La empresaria Sol León obtuvo el primer lugar del certamen y recibió el premio en efectivo de 2 millones de pesos. El segundo puesto correspondió a El Mazclán, mientras que Katy Cardona concluyó en la tercera posición.

La primera edición coronó a la creadora de contenido Sol León. (Facebook Sol León)

Aquella entrega reunió a figuras mediáticas como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Agustín Fernández y Naim Darrechi en una convivencia marcada por enfrentamientos diarios.

Los participantes compiten a diario por provisiones de alimentos, acceso a habitaciones de privilegio y beneficios de salvación semanal antes de enfrentar las votaciones del público.

Las puertas de la residencia abrirán el 8 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, momento en que los 16 concursantes comenzarán la transmisión en vivo.

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