México

Receta de papa asada con carne molida: así es como puedes lograr el verdadero sabor norteño

Este platillo lleno de sabor es fácil de preparar y con ingredientes fáciles de conseguir

Papa asada rellena de carne molida, queso derretido y hierbas sobre un plato oscuro junto a cubiertos de metal sobre una servilleta.
Una papa asada rellena con carne molida y queso fundido reposa sobre un plato en la mesa de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La papa asada con carne molida es uno de esos platos contundentes que combinan una patata tierna, queso fundido y un relleno bien sazonado.

El resultado recuerda a las papas asadas que se sirven en el norte de México: generosas, cremosas y con un toque ahumado.

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Para acercarse al verdadero sabor norteño, la clave está en asar la patata entera, dorar bien la carne y terminar con queso asadero, tocino, mantequilla y una salsa fresca de tomate, cebolla y cilantro.

Papa asada abierta y rellena de carne picada en un plato negro, junto a un cuenco con hierbas picadas sobre una superficie de madera.
Una papa asada rellena con carne molida sazonada reposa en un plato negro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de papa asada con carne molida

Esta receta consiste en asar patatas grandes hasta que queden tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera. Después se abren y se rellenan con carne molida salteada, tocino, mantequilla y queso fundido.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora y 10 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 30 minutos

Ingredientes

  1. 4 patatas grandes para asar, de unos 300 g cada una.
  2. 500 g de carne molida de ternera.
  3. 150 g de queso asadero, Chihuahua o mozzarella, rallado.
  4. 100 g de beicon o tocino, cortado en tiras.
  5. 1 cebolla blanca, picada finamente.
  6. 2 dientes de ajo, picados.
  7. 2 tomates maduros, cortados en dados pequeños.
  8. 1 pimiento verde, picado.
  9. 2 cucharadas de mantequilla.
  10. 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal.
  11. 1 cucharadita de comino molido.
  12. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  13. ½ cucharadita de orégano seco.
  14. Sal, al gusto.
  15. Pimienta negra molida, al gusto.
  16. ½ limón, para servir.
  17. Cilantro fresco, picado.
  18. Nata agria o crème fraîche, opcional.
  19. Salsa picante, opcional.

Cómo hacer papa asada con carne molida, paso a paso

  1. Lava las patatas y sécalas muy bien. No es necesario pelarlas.
  2. Pincha cada patata varias veces con un tenedor. Así el vapor podrá salir durante la cocción.
  3. Unta las patatas con un poco de aceite y añade sal por toda la superficie.
  4. Colócalas en una bandeja y hornéalas a 200 °C durante 55 a 65 minutos. Deben quedar tiernas al pincharlas con un cuchillo.
  5. Mientras se asan las patatas, calienta una sartén amplia a fuego medio.
  6. Añade el beicon o tocino y cocínalo hasta que esté dorado. Retíralo y reserva.
  7. En la misma sartén, incorpora la cebolla y el pimiento. Cocina durante 5 minutos, hasta que se ablanden.
  8. Añade el ajo y sofríe durante 30 segundos. Evita que se queme.
  9. Incorpora la carne molida. Desmenúzala con una espátula para que quede suelta y se dore de forma uniforme.
  10. Cocina la carne durante 8 a 10 minutos, hasta que pierda el color rosado y el líquido se haya evaporado.
  11. Agrega el tomate, el comino, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.
  12. Cocina el relleno durante 8 minutos más, hasta que el tomate se reduzca y la mezcla quede jugosa, pero no líquida.
  13. Retira la sartén del fuego y mezcla la mitad del beicon con la carne.
  14. Cuando las patatas estén listas, haz un corte longitudinal en la parte superior. No las cortes por completo.
  15. Aprieta ligeramente los extremos de la patata para abrirla y formar un hueco en el centro.
  16. Añade ½ cucharada de mantequilla dentro de cada patata.
  17. Rellena con la carne molida caliente.
  18. Cubre cada patata con el queso rallado y el resto del beicon.
  19. Devuelve la bandeja al horno durante 5 minutos, hasta que el queso se funda.
  20. Sirve las papas asadas con tomate picado, cilantro, unas gotas de limón, nata agria y salsa picante.
Infografía con ilustraciones de papas asadas rellenas, sartenes con ingredientes al fuego, una bandeja de horno y textos instructivos.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para hornear papas y preparar un relleno de carne molida, tocino, verduras y queso gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones grandes, con 1 papa asada por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 760 kcal
  • Proteínas: 42 g
  • Grasas: 45 g
  • Hidratos de carbono: 52 g
  • Fibra: 7 g
  • Sodio: 1.050 mg, según la cantidad de sal, beicon y queso utilizados.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la carne cocinada en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Las patatas asadas sin rellenar también pueden conservarse durante 3 días en frío.

Para recalentar, utiliza el horno a 180 °C durante 15 minutos. También puedes usar el microondas, aunque la piel quedará menos crujiente.

No congeles la patata ya montada con nata agria, ya que puede cambiar de textura. La carne sí puede congelarse durante 2 meses.

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