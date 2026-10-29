México

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de derechos

Valentina afirma que su familia no fue informada sobre la producción y plantea dudas sobre la persona que habría impulsado el proyecto

La también cantante insinuó que una persona no identificada estaría detrás de "Valentín: La muerte del Gallo de Oro", aunque no precisó a quién se refería ni qué parte del relato considera. (Instagram/ @valentina__elizalde)
La también cantante insinuó que una persona no identificada estaría detrás de "Valentín: La muerte del Gallo de Oro", aunque no precisó a quién se refería ni qué parte del relato considera. (Instagram/ @valentina__elizalde)
Guardar

A menos de tres semanas de que se cumplan 20 años de la madrugada que cambió la historia de la música regional mexicana con el asesinato de Valentín Elizalde, el anuncio de una docuserie sobre las preguntas que todavía rodean el caso abrió una disputa dentro de su familia.

Valentina Elizalde, hija del querido cantante, cuestionó la producción de HBO Max y afirmó que sus familiares no conocían el proyecto.

PUBLICIDAD

La docuserie sobre el homicidio de Valentín Elizalde llegará a HBO Max el 12 de noviembre de 2026 con testimonios y archivos del caso. (Instagram/ @hbomaxmx)
La docuserie sobre el homicidio de Valentín Elizalde llegará a HBO Max el 12 de noviembre de 2026 con testimonios y archivos del caso. (Instagram/ @hbomaxmx)

La serie, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro, tiene previsto llegar a la plataforma el 12 de noviembre de 2026. El adelanto promete nuevas voces y archivos sobre el homicidio, pero la respuesta de la joven desplazó la atención hacia los permisos para utilizar la imagen y la historia de su padre.

Valentina Elizalde cuestionó quién dio permiso para usar la imagen de su padre

El anuncio de la producción provocó comentarios de Valentina en las redes sociales de la plataforma. La cantante sostuvo que su entorno familiar no recibió información previa sobre el proyecto y expresó dudas sobre la persona que habría impulsado la serie.

En uno de sus mensajes, la joven afirmó que “la familia no tenía ni idea de esta serie”, y agregó que la producción vendría “de parte de alguien más para limpiar imagen”. Valentina no identificó a quién se refería ni explicó qué parte de la historia considera que busca favorecer el documental.

PUBLICIDAD

Valentina Elizalde cuestionó a la plataforma por el uso de los derechos de imagen de su padre sin el conocimiento de su familia. (Instagram)
Valentina Elizalde cuestionó a la plataforma por el uso de los derechos de imagen de su padre sin el conocimiento de su familia. (Instagram)

La hija de El Gallo de Oro también puso sobre la mesa el uso de la identidad de su padre. Al dirigirse a la cuenta de la plataforma, preguntó: “¿Y los derechos de imagen?”.

Hasta ahora, no se conoce una respuesta pública de HBO Max sobre esos señalamientos. Tampoco se ha informado qué familiares participaron en la producción, qué testimonios fueron recabados o bajo qué acuerdos se utilizaron los archivos que formarán parte de la serie.

El calendario vuelve más sensible la discusión: para la familia, noviembre reúne la memoria del ataque y una nueva producción que reconstruirá sus consecuencias.

La disputa por el legado de El Gallo de Oro no comenzó con la docuserie

La protesta contra el documental se suma a desacuerdos previos entre integrantes de la familia sobre proyectos audiovisuales y los derechos vinculados con el cantante sinaloense.

  • En 2024, Valentina aseguró que ella y sus hermanas, Gabriela y Valeria, tenían derechos sobre la imagen de su padre en calidad de herederas.
  • Ese mismo año, cuestionó la posibilidad de que sus medias hermanas autorizaran una serie biográfica.
  • La joven sostuvo que no había dado su firma para una producción de ese tipo por respeto a la memoria de su padre.
  • La nueva docuserie llega en un contexto donde no se ha confirmado públicamente qué familiares participaron en la producción, si hubo entrevistas directas con las hijas o si se utilizaron materiales de los herederos.
  • El proyecto está programado para estrenarse el 12 de noviembre, 13 días antes del aniversario luctuoso del cantante, asesinado el 25 de noviembre de 2006 tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas.
El cantante Valentín Elizalde
Valentín Elizalde fue asesinado a los 27 años el 25 de noviembre de 2006 después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. (Foto: Cuartoscuro)

La fecha agrega una carga especial al reclamo. Para la familia, noviembre no sólo marca el regreso de una historia a la pantalla, sino también la cercanía de dos décadas desde la madrugada en que el cantante murió a los 27 años.

Un documento resguardado por la familia volvió a poner el caso bajo la lupa

Antes de que HBO Max anunciara la producción, Valentina ya había hablado de su interés por conocer más sobre el homicidio de su padre. Esa búsqueda se relaciona con un peritaje alterno cuyo contenido no ha sido revelado.

  • El 5 de octubre de 2026, Valentina dijo que estaba en contacto con un abogado y que quería saber qué ocurrió en el asesinato de su padre. No informó si presentó una solicitud formal para reabrir la investigación.
  • Familiares de Valentín Elizalde han mencionado la existencia de un peritaje que habría sido localizado por Camila Valencia, madre del cantante, y que permaneció bajo resguardo durante años.
  • El contenido del documento no se ha hecho público. Por esa razón, no es posible establecer si contiene pruebas nuevas, si contradice la investigación original o si podría modificar las líneas conocidas del caso.
Las hijas del cantante sinaloense mantienen diferencias desde 2024 en torno a las autorizaciones para series biográficas. (Instagram/ @valentina__elizalde)
Las hijas del cantante sinaloense mantienen diferencias desde 2024 en torno a las autorizaciones para series biográficas. (Instagram/ @valentina__elizalde)

Así, mientras la serie se prepara para llegar a la plataforma, Valentina Elizalde mantiene dos cuestionamientos sobre la mesa: qué información se contará sobre la muerte de su padre y quién autorizó que esa historia se llevara a la pantalla.

Temas Relacionados

Valentín ElizaldeValentina ElizaldeGallo de OroSeriesDocumentalHBOmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRI y Morena coinciden en frenar nombramientos en los OPLE ante crisis en el INE

Ambos partidos pidieron frenar las designaciones de autoridades electorales locales ante los cuestionamientos sobre el proceso de selección y la posible intervención de Guadalupe Taddei

PRI y Morena coinciden en frenar nombramientos en los OPLE ante crisis en el INE

Festival de terror: niña de 12 años sufre graves quemaduras tras incendiarse su disfraz en secundaria de Hidalgo l VIDEO

(Advertencia: imágenes sensibles) Zaira no se percató que en la mesa de atrás había veladoras prendidas cuando el fuego alcanzó su vestido hecho de hojas de maíz y no tenían un estinguidor cercano

Festival de terror: niña de 12 años sufre graves quemaduras tras incendiarse su disfraz en secundaria de Hidalgo l VIDEO

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Los cuatro fueron detenidos en acciones distintas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Tren Interurbano AIFA-Pachuca: así avanza la construcción y colocación de trabes

El Tren México - Pachuca forma parte de las obras ferroviarias que está realizando el gobierno de Sheinbaum

Tren Interurbano AIFA-Pachuca: así avanza la construcción y colocación de trabes

Receta de caldo de pollo tradicional: la sopa ligera que nutre el cuerpo sin sobrecargar el estómago por su combinación de proteínas de fácil digestión

Este caldo tiene una preparación aromática, tierna y libre de grasas indeseadas, ideal para acompañar con tortillas recién calentadas y limón

Receta de caldo de pollo tradicional: la sopa ligera que nutre el cuerpo sin sobrecargar el estómago por su combinación de proteínas de fácil digestión
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

EEUU emite alerta de seguridad en Matamoros por los narcobloqueos y violencia generada tras detención de objetivo prioritario

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

Mexicanos se despiden de Patrick Stewart: dónde ver sus películas, incluidas las de X-Men

Pitbull en México 2027: lista completa de precios por zona en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Laura Bozzo reaparece en fotos tras rumores de muerte, amiga de su hija habla de su proceso

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

DEPORTES

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1

Puebla vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el encuentro de los universitarios en la J15 del Apertura 2026