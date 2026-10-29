Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de derechos

La también cantante insinuó que una persona no identificada estaría detrás de "Valentín: La muerte del Gallo de Oro", aunque no precisó a quién se refería ni qué parte del relato considera. (Instagram/ @valentina__elizalde)

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A menos de tres semanas de que se cumplan 20 años de la madrugada que cambió la historia de la música regional mexicana con el asesinato de Valentín Elizalde, el anuncio de una docuserie sobre las preguntas que todavía rodean el caso abrió una disputa dentro de su familia.

Valentina Elizalde, hija del querido cantante, cuestionó la producción de HBO Max y afirmó que sus familiares no conocían el proyecto.

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La docuserie sobre el homicidio de Valentín Elizalde llegará a HBO Max el 12 de noviembre de 2026 con testimonios y archivos del caso. (Instagram/ @hbomaxmx)

La serie, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro, tiene previsto llegar a la plataforma el 12 de noviembre de 2026. El adelanto promete nuevas voces y archivos sobre el homicidio, pero la respuesta de la joven desplazó la atención hacia los permisos para utilizar la imagen y la historia de su padre.

Valentina Elizalde cuestionó quién dio permiso para usar la imagen de su padre

El anuncio de la producción provocó comentarios de Valentina en las redes sociales de la plataforma. La cantante sostuvo que su entorno familiar no recibió información previa sobre el proyecto y expresó dudas sobre la persona que habría impulsado la serie.

En uno de sus mensajes, la joven afirmó que “la familia no tenía ni idea de esta serie”, y agregó que la producción vendría “de parte de alguien más para limpiar imagen”. Valentina no identificó a quién se refería ni explicó qué parte de la historia considera que busca favorecer el documental.

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Valentina Elizalde cuestionó a la plataforma por el uso de los derechos de imagen de su padre sin el conocimiento de su familia. (Instagram)

La hija de El Gallo de Oro también puso sobre la mesa el uso de la identidad de su padre. Al dirigirse a la cuenta de la plataforma, preguntó: “¿Y los derechos de imagen?”.

Hasta ahora, no se conoce una respuesta pública de HBO Max sobre esos señalamientos. Tampoco se ha informado qué familiares participaron en la producción, qué testimonios fueron recabados o bajo qué acuerdos se utilizaron los archivos que formarán parte de la serie.

El calendario vuelve más sensible la discusión: para la familia, noviembre reúne la memoria del ataque y una nueva producción que reconstruirá sus consecuencias.

La disputa por el legado de El Gallo de Oro no comenzó con la docuserie

La protesta contra el documental se suma a desacuerdos previos entre integrantes de la familia sobre proyectos audiovisuales y los derechos vinculados con el cantante sinaloense.

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En 2024 , Valentina aseguró que ella y sus hermanas, Gabriela y Valeria , tenían derechos sobre la imagen de su padre en calidad de herederas.

Ese mismo año, cuestionó la posibilidad de que sus medias hermanas autorizaran una serie biográfica .

La joven sostuvo que no había dado su firma para una producción de ese tipo por respeto a la memoria de su padre.

La nueva docuserie llega en un contexto donde no se ha confirmado públicamente qué familiares participaron en la producción, si hubo entrevistas directas con las hijas o si se utilizaron materiales de los herederos .

El proyecto está programado para estrenarse el 12 de noviembre, 13 días antes del aniversario luctuoso del cantante, asesinado el 25 de noviembre de 2006 tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

Valentín Elizalde fue asesinado a los 27 años el 25 de noviembre de 2006 después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. (Foto: Cuartoscuro)

La fecha agrega una carga especial al reclamo. Para la familia, noviembre no sólo marca el regreso de una historia a la pantalla, sino también la cercanía de dos décadas desde la madrugada en que el cantante murió a los 27 años.

Un documento resguardado por la familia volvió a poner el caso bajo la lupa

Antes de que HBO Max anunciara la producción, Valentina ya había hablado de su interés por conocer más sobre el homicidio de su padre. Esa búsqueda se relaciona con un peritaje alterno cuyo contenido no ha sido revelado.

El 5 de octubre de 2026 , Valentina dijo que estaba en contacto con un abogado y que quería saber qué ocurrió en el asesinato de su padre. No informó si presentó una solicitud formal para reabrir la investigación.

Familiares de Valentín Elizalde han mencionado la existencia de un peritaje que habría sido localizado por Camila Valencia , madre del cantante, y que permaneció bajo resguardo durante años.

El contenido del documento no se ha hecho público. Por esa razón, no es posible establecer si contiene pruebas nuevas, si contradice la investigación original o si podría modificar las líneas conocidas del caso.

Las hijas del cantante sinaloense mantienen diferencias desde 2024 en torno a las autorizaciones para series biográficas. (Instagram/ @valentina__elizalde)

Así, mientras la serie se prepara para llegar a la plataforma, Valentina Elizalde mantiene dos cuestionamientos sobre la mesa: qué información se contará sobre la muerte de su padre y quién autorizó que esa historia se llevara a la pantalla.

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