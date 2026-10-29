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Mexicanos se despiden de Patrick Stewart: dónde ver sus películas, incluidas las de X-Men

El actor falleció a los 86 años tras una lucha contra el Alzheimer

El actor Sir Patrick Stewart tendrá una última aparición en el MCU a finales de año. REUTERS/Eric Gaillard
El actor Sir Patrick Stewart tendrá una última aparición en el MCU a finales de año. REUTERS/Eric Gaillard
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El actor británico Patrick Stewart murió a los 86 años este miércoles en su casa de Los Ángeles, tras una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Sus películas de la saga X-Men y la serie Star Trek siguen disponibles para el público mexicano a través de plataformas de streaming.

Su representante Kelly Bush Novak detalló las circunstancias de la muerte del actor y el acompañamiento familiar en sus últimas horas.

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El adiós de los mexicanos

Patrick Stewart, recordado por Star Trek y X-Men REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
Patrick Stewart, recordado por Star Trek y X-Men REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

En Instagram, el creador de contenido Andrés Navarro, con la cuenta @andresnavyz, publicó un video con el mensaje “47 DÍAS... ADIÓS PATRICK STEWART”, en referencia a los días transcurridos desde que circularon versiones sobre el deterioro de salud del actor.

En X, el usuario Miguel Araiza escribió: “Me rompe el corazón que Patrick Stewart falleció de Alzheimer’s, que terrible enfermedad. Una carrera inigualable”. El mensaje acompañó una fotografía en blanco y negro del actor y acumuló reacciones de otros usuarios mexicanos.

La cuenta La Tía Sandra agregó un dato sobre los próximos estrenos del actor fallecido: “El legendario capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y Profesor X de X-Men falleció en Los Ángeles tras una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su despedida llegará el 17 de diciembre en Avengers: Doomsday”.

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The Top Comics replicó la noticia con un mensaje que precisó el lugar y el día del deceso: “Patrick Stewart ha fallecido a los 86 años de edad. Falleció en su casa en Los Ángeles el día de ayer tras una batalla contra el Alzheimer y la Demencia con Cuerpos de Lewy”.

El comunicado confirma el fallecimiento en su casa de Los Ángeles

Patrick Stewart falleció en Los Ángeles. La muerte fue confirmada por su representante. REUTERS/Hannah McKay/File Photo
Patrick Stewart falleció en Los Ángeles. La muerte fue confirmada por su representante. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, señala el texto difundido por Kelly Bush Novak.

El mensaje agrega detalles sobre los últimos momentos del actor, rodeado de familiares y amigos, con música en vivo y oraciones. Patrick Stewart deja dos hijos: una hija llamada Sophia y un hijo llamado Daniel, de acuerdo con la información confirmada por su equipo de representación.

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire Occidental, Inglaterra, hijo de una trabajadora textil y un sargento mayor del Ejército británico. Antes de su salto a Hollywood, construyó una carrera como actor shakespeariano en el teatro británico, labor por la que fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2010.

El profesor Charles Xavier marcó siete apariciones del actor en cine

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Patrick Stewart interpretó al profesor Charles Xavier en la franquicia de X-Men desde el año 2000, cuando se estrenó la primera entrega dirigida por Bryan Singer. El actor repitió el papel en secuelas como X2, X-Men: La decisión final, X-Men: Días del futuro pasado y Logan.

El personaje se convirtió en uno de los roles más reconocibles de la carrera de Patrick Stewart en el cine comercial, junto al papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: La nueva generación, que interpretó entre 1987 y 1994 y retomó después en producciones derivadas de la franquicia.

La combinación de ambos personajes convirtió a Patrick Stewart en una referencia para dos generaciones distintas de audiencias: la que creció con la ciencia ficción televisiva de los años ochenta y la que descubrió a los mutantes de Marvel en el cine durante la década de 2000.

Las películas de Patrick Steward y dónde verlas

Patrick Stewart
Patrick Stewart debutó en la televisión estadounidense con el rol de Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation (IMDb)

Las películas de X-Men protagonizadas por Patrick Stewart están disponibles en Disney+ para suscriptores en México, plataforma que concentra el catálogo completo de la saga tras la adquisición de los derechos por parte de The Walt Disney Company. Entre los títulos disponibles se encuentran X-Men, X2, X-Men: Días del futuro pasado y X-Men: Primera generación.

Según datos de la plataforma de comparación de streaming JustWatch, X-Men: Primera generación se ubica entre los títulos con mayor actividad de reproducción en México, por encima de otras producciones de ciencia ficción disponibles en el catálogo nacional durante las últimas horas.

Las cuatro películas de Star Trek protagonizadas por Patrick Stewart como el capitán Jean-Luc Picard se concentran en una sola plataforma de streaming:

Paramount+ tiene disponibles las cuatro cintas completas:

  • Star Trek: Generations (1994)
  • Star Trek: First Contact (1996)
  • Star Trek: Insurrection (1998)
  • Star Trek: Nemesis (2002)

El personaje de Xavier reaparecerá en diciembre en Avengers Doomsday

Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana.
Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana comercial. (Composición/Marvel )

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales tras el fallecimiento del actor, la última aparición del profesor Charles Xavier en pantalla llegará el 17 de diciembre con el estreno de Avengers: Doomsday, producción que ya tenía grabadas las escenas del personaje antes de la muerte de Patrick Stewart.

El estreno de la cinta de Marvel se perfila como el cierre formal de la participación del actor en el universo de superhéroes que interpretó durante más de dos décadas en la pantalla grande, desde la primera entrega de X-Men estrenada en el año 2000 hasta la producción que se exhibirá en diciembre próximo.

La carrera de Patrick Stewart combinó papeles shakespearianos en el escenario británico con producciones de ciencia ficción que lo llevaron a la fama internacional en Hollywood, un recorrido que abarcó el teatro clásico, la televisión y las franquicias de cine más taquilleras de las últimas tres décadas.

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