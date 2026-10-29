¿Quiénes son las otras personalidades que descansan en el Panteón Francés donde será sepultado Cuauhtémoc Cárdenas?

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El político de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió la noche del 28 de octubre de 2026. Su partida reunió a líderes de todos los partidos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes le darán el último adiós en las instalaciones del Panteón Francés, ubicado en la Ciudad de México.

A lo largo de los años, este recinto se convirtió en un lugar que guarda los restos de distintos políticos mexicanos y figuras del medio artístico.

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Un cementerio con casi dos siglos de historia

El camposanto abrió sus puertas en 1865 y, en sus primeros años, solo recibía los restos de personajes de alcurnia. Primero fueron familias francesas y, más tarde, miembros de la élite porfirista quienes eligieron ese terreno como destino final.

Con el correr de las décadas, el lugar amplió su vocación y terminó por convertirse en el sitio más reconocido del país para despedir a figuras públicas. Abierto formalmente a mediados de 1940 en su configuración moderna, hoy conviven allí mausoleos de políticos, actores, cantantes y escritores.

En el Panteón Francés, situado sobre Calzada Legaria, descansará ahora Cárdenas, fundador del PRD, tres veces candidato a la presidencia de México y referente de izquierda en el país.

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El funeral de Cuauhtémoc Cárdenas se realizará este jueves. (Anayeli Tapia/Infobae)

Expresidentes y servidores públicos que ya reposan allí

La lista de políticos sepultados en el recinto incluye a dos exmandatarios mexicanos: José López Portillo y Manuel Ávila Camacho, cuyas capillas se imponen entre los pasillos principales del cementerio.

También se encuentran allí otros nombres vinculados con la vida pública y cultural del país, como:

José López Portillo y Rojas , escritor y político.

Agustín Legorreta , quien fue director del Banco Nacional de México ( Banamex ).

Teodoro González de León , arquitecto en la CDMX.

José Revueltas, escritor del siglo pasado.

Actores y cantantes que comparten el mismo terreno

Los restos de María Félix se encuentran en el panteón Fránces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este lugar también descansa María de los Ángeles Félix Güereña, conocida como María Félix, en una capilla de mármol con tonos grisáceos y negros. Allí yace junto a sus padres y a su hijo Enrique Álvarez Félix, tras su fallecimiento el 8 de abril de 2002. El mausoleo conserva una fotografía de la actriz con su hijo y una réplica del busto de bronce que ella poseía en vida.

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El Príncipe de la Canción, José José, también tiene su lugar en el recinto. El cantante falleció el 28 de septiembre de 2019 tras padecer cáncer de páncreas, y su sepultura se sumó a la de otros ídolos populares que ya reposaban allí.

Entre los comediantes destaca Antonio Espino, conocido como Clavillazo; se suman los restos de Edith González y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

El político murió a sus 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió la noche del miércoles a los 92 años en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Su cuerpo llegó esa misma noche al Panteón Francés de San Joaquín, en Calzada Legaria, donde este jueves se realizaron los servicios funerarios.

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Ni la familia ni las autoridades informaron la causa del deceso, aunque sus últimas apariciones públicas ya mostraban un deterioro físico visible y una serie de cancelaciones previas, como su ausencia en el homenaje a su padre en Michoacán, nueve días antes de morir.

AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas (Foto: cuartoscuro)

Hijo de Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero civil egresado de la UNAM construyó su carrera dentro del PRI, donde fue senador y gobernador de Michoacán. La ruptura con el partido, tras la imposición de Carlos Salinas de Gortari como candidato en 1987, lo llevó a encabezar el Frente Democrático Nacional en la elección de 1988, marcada por la polémica “caída del sistema”. Un año después fundó el PRD, y en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo por voto popular del entonces Distrito Federal.

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La muerte de Cárdenas unió en el lamento a figuras de todo el espectro político, la presidenta Claudia Sheinbaum lo describió como “un hombre de principios firmes”; el exmandatario Andrés Manuel López Obrador lo llamó su maestro y sostuvo que “sin él, otra sería la realidad política del país”; Lula da Silva lo reconoció como “referente del campo progresista” en América Latina.

También se sumaron mensajes de Vicente Fox, Alejandro Moreno, Jorge Romero Herrera y dirigentes de Morena, en un cierre que colocó a Cárdenas como figura transversal de la historia democrática mexicana.