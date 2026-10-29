Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”

El piloto mexicano reconoce que no ha tenido los resultados deseados pero agradece a la afición por su apoyo. (REUTERS/Daniel Becerril)

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Sergio “Checo” Pérez afirmó en conferencia de prensa este jueves que el respaldo de los aficionados durante el Showrun de la Ciudad de México que se llevó a cabo el día de ayer en Paseo de la Reforma superó sus expectativas en un periodo en el que no contó con los resultados que esperaba en la pista.

El piloto mexicano participó en el evento frente a miles de seguidores y reconoció la respuesta del público. Pérez sostuvo que la jornada le permitió reencontrarse con una afición que lo acompañó más allá de las posiciones, los podios y las victorias.

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“Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”, dijo Checo Pérez al hablar de su paso por el Showrun de la CDMX. El piloto recibió el apoyo de los asistentes durante una exhibición que reunió a seguidores del automovilismo en la capital del país.

Pérez reconoció que conocía el respaldo de los aficionados mexicanos cuando competía en los primeros lugares con Red Bull.

Las muestras de apoyo durante sus etapas de mejores resultados formaron parte de cada aparición pública, carrera o actividad relacionada con la Fórmula 1.

Checo Pérez reconoció el respaldo pese a la falta de resultados

Checo Pérez reconoce el apoyo de la gente pese a los malos resultados. ( REUTERS/Daniel Becerril)

El mexicano explicó que la respuesta durante el Showrun tuvo un significado distinto por el momento que atravesaba. El piloto señaló que no esperaba recibir una manifestación de afecto de esa magnitud cuando sus resultados recientes no fueron los mejores.

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“Jamás imaginé este apoyo”, expresó Pérez al recordar la reacción del público. El tapatío admitió que sabía que los aficionados lo respaldaban en los momentos de triunfo, aunque la jornada en la Ciudad de México le mostró que ese vínculo permanecía en una etapa menos favorable.

La experiencia en el Showrun se convirtió en una muestra de apoyo para Checo Pérez fuera de la competencia oficial. Los asistentes respondieron a su presencia con entusiasmo y mantuvieron la atención sobre el piloto mexicano durante la exhibición.

Pérez sostuvo que el cariño de la gente adquirió otro peso cuando no llegó acompañado de buenos resultados. El respaldo recibido confirmó, según su interpretación, que la relación con sus seguidores no dependía únicamente de sus actuaciones en la pista.

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El mexicano fue una de las figuras más seguidas del automovilismo nacional en los últimos años. Su presencia en eventos públicos reunió a aficionados de distintas edades, muchos de ellos identificados con su trayectoria en la máxima categoría.

El Showrun de la CDMX reunió a los seguidores del piloto mexicano

El Showrun de la CDMX reunió miles de aficionados en Paseo de la Reforma. ( REUTERS/Roberto Hernandez)

El Showrun de la Ciudad de México permitió que los aficionados vieran de cerca a Pérez en una actividad distinta a un Gran Premio. La exhibición acercó el ambiente de la Fórmula 1 al público capitalino y colocó al piloto como el centro de la jornada.

Para el corredor, el evento también representó una oportunidad para agradecer a quienes se mantuvieron pendientes de su carrera. La respuesta de la gente, sostuvo, le dejó una impresión distinta a la de las celebraciones que acompañaron sus victorias.

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Pérez no centró su mensaje en los resultados deportivos ni en una evaluación de su presente competitivo. El piloto puso el acento en la reacción del público y en la forma en que los aficionados lo recibieron durante el Showrun.

El mexicano admitió que esperaba apoyo por parte de la afición, aunque no en el nivel que observó en la Ciudad de México. La diferencia, explicó, estuvo en que esta vez el respaldo llegó en un momento alejado de los mejores resultados con Red Bull.

“El apoyo de ayer fue increíble”, señaló el piloto al resumir la experiencia. Pérez valoró que los aficionados mantuvieran el entusiasmo pese a que su situación deportiva no fuera la misma que en las temporadas donde peleó por posiciones de privilegio.

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La jornada dejó una imagen de cercanía entre el piloto y el público mexicano. Checo Pérez recibió el reconocimiento de los asistentes, quienes convirtieron el Showrun en una celebración alrededor de su figura dentro del automovilismo.

El respaldo también reflejó la expectativa que generó cada aparición de Pérez en México. Para muchos aficionados, el piloto representó la posibilidad de seguir a un mexicano dentro de la Fórmula 1 y de mantener la atención sobre una disciplina que ganó presencia en el país.

El piloto valoró a quienes lo acompañaron en momentos distintos

El piloto valora a todos sus fans. (REUTERS/Edgar Su)

Checo Pérez insistió en que el afecto del público no pasó desapercibido. El piloto reconoció que los seguidores estuvieron presentes cuando consiguió buenos resultados, pero consideró que la respuesta recibida en el Showrun tuvo un valor distinto por las circunstancias que atravesaba.

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El tapatío dejó claro que el apoyo de los aficionados mexicanos le permitió disfrutar el evento con una perspectiva especial. Más allá de la exhibición y del ambiente en la Ciudad de México, el piloto se quedó con la reacción de la gente que lo acompañó.