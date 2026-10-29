Se acercan al envenenador de perros en el Parque España: Alessandra Rojo de la Vega entrega pruebas para identificarlo

"Quien maltrata o mata a un ser sintiente tiene que enfrentar las consecuencias", declaró la alcaldesa Rojo de la Vega afuera de la fiscalía capitalina. Crédito: X/@AlessandraRdlv

Guardar

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó este 29 de octubre pruebas a la Fiscalía por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

A su vez, el pasado 27 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, luego de la solicitud de la funcionaria para identificar a los responsables. La SSC, la PDI y personal pericial realizaron diligencias para esclarecer los hechos.

PUBLICIDAD

Rojo de la Vega afirmó que las pruebas incluyen videos e imágenes obtenidos con apoyo de vecinas y vecinos de la zona de durante los últimos tres días. La alcaldesa señaló que no difundirá los rostros ni el material para evitar que la investigación y el debido proceso sean afectados.

Alessandra Rojo de la Vega entregó este 29 de octubre pruebas a la Fiscalía por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España. (@AlessandraRdlv)

“Quien maltrata o mata a un ser sintiente tiene que enfrentar las consecuencias. No más impunidad”, declaró afuera de la fiscalía, donde pidió detener y castigar a los responsables.

La alcaldesa recordó que en un inicio ella fue activista por los derechos de las mujeres y que utilizó esa experiencia recopilando pruebas para el caso de los perros.

PUBLICIDAD

“Y algo aprendí desde aquel entonces. Cuando la gente se une y no se queda de brazos cruzados, se pueden lograr muchas cosas. Gracias de corazón a cada vecina, a cada vecino que me ha abierto las puertas de su casa durante estos tres días”, declaró Rojo de la Vega.

Fiscalía de la CDMX abre una investigación por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España

Reportan al menos tres perros muertos por presunto envenenamiento.

La FGJCDMX abrió este martes 27 de octubre una investigación por el presunto envenenamiento de perros en el Parque España, en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc, tras la muerte de al menos tres animales y la atención veterinaria de otros que habrían ingerido sustancias tóxicas.

PUBLICIDAD

Dicha indagatoria busca establecer si se cometió maltrato o crueldad contra animales no humanos e identificar a quienes pudieran ser responsables.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega informó que fueron detectados ocho puntos con trozos de carne que serán revisados por las autoridades. También solicitó que se revisen cámaras de videovigilancia para reunir indicios sobre la posible colocación de alimentos contaminados en el parque.

Durante la mañana del pasado 27 de octubre, elementos de la SSC atendieron una llamada al 911 desde una clínica veterinaria de la calle Pachuca, en la Condesa. En ese sitio recibían atención varios perros que presentaron malestares después de pasear por el Parque España.

PUBLICIDAD

La información inicial recabada por las autoridades indicó que dos animales murieron por una posible intoxicación. Rojo de la Vega señaló posteriormente que tenía conocimiento de al menos tres perros fallecidos y otros que luchaban por sobrevivir.

Policías encuentran longaniza con una pastilla azul

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó sobre el hallazgo de ocho puntos con restos de carne y solicitó la revisión de cámaras de seguridad. Foto: SSC CDMX

Durante un recorrido en el Parque España, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una pastilla azul. La SSC precisó que el posible vínculo entre ese alimento y los casos de perros afectados será determinado durante la investigación.

El hallazgo no confirma por sí mismo qué sustancia habría causado las afectaciones ni quién la habría colocado. Esos elementos deberán establecerse mediante las diligencias ministeriales y periciales.

PUBLICIDAD

La Fiscalía informó que su personal recaba declaraciones de las personas propietarias de los animales afectados. Agentes de la Policía de Investigación y peritos también realizan actuaciones en el sitio, con la participación solicitada de especialistas en medicina veterinaria.

Rojo de la Vega pidió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, así como la aplicación de las sanciones que correspondan conforme a la ley. La alcaldesa advirtió que la posible presencia de sustancias tóxicas representa un riesgo para los animales de compañía, las familias y otras personas que utilizan el espacio público.

La alcaldía de Cuauhtémoc ofrecerá asesoría jurídica y acompañamiento a las familias afectadas para que presenten denuncias ante la Fiscalía y soliciten seguimiento a cada caso. La funcionaria expresó preocupación por los perros y sus propietarios, quienes buscan atención veterinaria para salvar a sus mascotas.

PUBLICIDAD

SSC y PAOT mantienen recorridos en Parque España y Parque México

La alcaldía Cuauhtémoc brinda asesoría jurídica a las familias propietarias de las mascotas para presentar denuncias formales ante la Fiscalía capitalina. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Además de las diligencias de investigación, elementos de la SSC, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, y personal de la PAOT realizan recorridos preventivos en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. Las instituciones también orientan a quienes acuden al parque con sus animales de compañía.

Rojo de la Vega anunció que personal de la demarcación revisaría distintas zonas del parque y pidió a vecinos aportar información que permita esclarecer los hechos. Como medida preventiva, exhortó a vigilar a las mascotas y evitar que ingieran alimentos u objetos localizados en el suelo, tanto en el Parque España como en el cercano Parque México.

PUBLICIDAD

La SSC pidió comunicar cualquier hecho que ponga en riesgo a los animales mediante el número de emergencias 911 o la Unidad de Contacto del Secretario, en el teléfono 55 5208 9898. La Fiscalía capitalina, la SSC y la PAOT señalaron que mantendrán coordinación para esclarecer el caso, identificar a las personas involucradas y prevenir nuevas afectaciones.